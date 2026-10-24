4款巨峰葡萄手搖飲推薦！麻古茶坊、季緣推巨峰葡萄飲料回歸，錯過要再等一年

編輯 鄭雅之 表示：飲料控等一年終於又等到了！麻古茶坊、季緣巨峰葡萄飲料都要喝～

入秋之際正是品嚐鮮甜葡萄的好時機，知名手搖飲品牌麻古茶坊與季緣紛紛推出紫色魅力特調，經典人氣款驚喜回歸，嚴選飽滿多汁的巨峰葡萄搭配綿密芝芝奶蓋與Q彈綠茶凍，打造視覺與味覺兼具的秋季限定飲料，無論是喜歡濃郁奶香還是偏好清爽茶韻的手搖飲愛好者，都能在這波葡萄季中找到專屬於自己的療癒秋日滋味。



▲手搖飲控引頸期盼，麻古茶坊巨峰葡萄系列於全台門市開賣，滿滿新鮮葡萄果肉搭配綠茶凍超吸睛。

▲季緣嚴選苗栗巨峰葡萄結合杉林溪青韻茶王，推出葡萄青韻茶王與葡萄青韻奶蓋兩款秋季限定特調。





麻古茶坊經典巨峰葡萄系列回歸

麻古茶坊經典的巨峰葡萄系列隆重重返舞台，這次帶來人氣爆棚的芝芝葡萄果粒與葡萄果粒波波，濃郁鹹香的芝芝襯托出葡萄的鮮甜，搭配滑嫩綠茶凍帶來豐富層次，波波款則以沁涼冰沙為基底搭配Q彈波波，果香與咀嚼感完美結合，同時全台門市配合萬聖節換上限定紙杯，讓大家喝手搖飲也能感受到濃濃的節慶氛圍。



▲麻古茶坊巨峰葡萄系列強勢回歸，推出經典美味芝芝葡萄果粒與咀嚼感滿滿的葡萄果粒波波手搖飲特調。





季緣苗栗巨峰葡萄結合精品茶香

精緻茶飲品牌季緣特別嚴選苗栗巨峰葡萄，完美融合杉林溪青韻茶王推出兩款限定新品，葡萄青韻茶王加入貴妃烏龍茶凍讓整體茶韻更具深度，即使選擇低甜度也能喝出自然酸甜，另一款葡萄青韻奶蓋則以細緻綿密的經典奶蓋覆蓋在冰沙之上，將乳香與鮮甜果香以及甘醇茶香優雅交織，給予饕客最圓潤順口的頂級享受。



▲季緣秋季限定手搖飲登場，葡萄青韻奶蓋融合綿密乳香，葡萄青韻茶王搭配貴妃烏龍茶凍展現甘醇茶韻。

麻古茶坊巨峰葡萄系列 售價

芝芝葡萄果粒：北部、中部、東部、離島為95元，南部為85元

葡萄果粒波波：北部、中部、東部、離島為95元，南部為85元





季緣巨峰葡萄系列 售價

葡萄青韻茶王：中杯75元、大杯90元

葡萄青韻奶蓋：中杯70元





最新飲料推薦必喝！

推薦閱讀：無咖啡因飲料加一！珍煮丹「黑糖海鹽麥麥」3款蕎麥茶新品、整包茶包現泡，搭可可、咖啡凍也很推

推薦閱讀：麻瓜搶喝！再睡5分鐘Ｘ哈利波特4款特調、變色隨行杯超酷，怪物書筆電包5款加購周邊

推薦閱讀：中山站下午茶新選擇！三層樓獨棟smith+hsu旗艦店插旗，不只司康強、全預約制必點推薦