4款巨峰葡萄手搖飲推薦！麻古茶坊、季緣推巨峰葡萄飲料回歸，錯過要再等一年

編輯 鄭雅之 表示：飲料控等一年終於又等到了！麻古茶坊、季緣巨峰葡萄飲料都要喝～
入秋之際正是品嚐鮮甜葡萄的好時機，知名手搖飲品牌麻古茶坊與季緣紛紛推出紫色魅力特調，經典人氣款驚喜回歸，嚴選飽滿多汁的巨峰葡萄搭配綿密芝芝奶蓋與Q彈綠茶凍，打造視覺與味覺兼具的秋季限定飲料，無論是喜歡濃郁奶香還是偏好清爽茶韻的手搖飲愛好者，都能在這波葡萄季中找到專屬於自己的療癒秋日滋味。
麻古茶坊經典巨峰葡萄系列回歸
麻古茶坊經典的巨峰葡萄系列隆重重返舞台，這次帶來人氣爆棚的芝芝葡萄果粒與葡萄果粒波波，濃郁鹹香的芝芝襯托出葡萄的鮮甜，搭配滑嫩綠茶凍帶來豐富層次，波波款則以沁涼冰沙為基底搭配Q彈波波，果香與咀嚼感完美結合，同時全台門市配合萬聖節換上限定紙杯，讓大家喝手搖飲也能感受到濃濃的節慶氛圍。
季緣苗栗巨峰葡萄結合精品茶香
精緻茶飲品牌季緣特別嚴選苗栗巨峰葡萄，完美融合杉林溪青韻茶王推出兩款限定新品，葡萄青韻茶王加入貴妃烏龍茶凍讓整體茶韻更具深度，即使選擇低甜度也能喝出自然酸甜，另一款葡萄青韻奶蓋則以細緻綿密的經典奶蓋覆蓋在冰沙之上，將乳香與鮮甜果香以及甘醇茶香優雅交織，給予饕客最圓潤順口的頂級享受。
麻古茶坊巨峰葡萄系列 售價
- 芝芝葡萄果粒：北部、中部、東部、離島為95元，南部為85元
- 葡萄果粒波波：北部、中部、東部、離島為95元，南部為85元
季緣巨峰葡萄系列 售價
- 葡萄青韻茶王：中杯75元、大杯90元
- 葡萄青韻奶蓋：中杯70元
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