麻瓜搶喝！再睡5分鐘Ｘ哈利波特4款特調、變色隨行杯超酷，怪物書筆電包5款加購周邊

編輯 鄭雅之 表示：哈利波特聯名特調要喝！加價購竟然有光輪2000抱枕毯，有點欠買～
人氣飲料品牌再睡5分鐘這次驚喜推出哈利波特跨界聯名，將經典校園課程揉合亞洲茶飲文化，引爆全台波特迷的強烈期待，門市於10月27日起煥然一新，推出4款靈感特調與限定變色隨行杯，更同步帶來5款質感週邊，邀請大家一起品嚐魔法滋味，寫下手搖界的全新夢幻篇章，千萬不要錯過。
霍格華茲四大課程主題特調必喝
這次品牌將四門經典課程化為杯中特調，從視覺漸層到豐富口感都充滿驚喜，像是「飛行課」焦糖布丁歐蕾吸得到滑嫩布丁，「藥草學」桂花仙草歐蕾融合桂花香與仙草，「魔咒學」葡萄藍柑沙沙充滿酸甜驚喜，「奇獸學」蘋果莓莓沙沙呈現落日色彩，每一杯都超美。點購主題飲品還能把限定變色隨行杯一起帶回家。
限量魔法週邊生活質感全面提升
除了主題飲品外，品牌同步推出5款精緻週邊，2027年壓克力月曆驚喜盒附贈造型夾，能當作桌曆或便條夾，魔蘋果造型絨毛吊飾提袋組充滿療癒感，魔咒學造型精裝筆記本散發神祕光澤，怪物書造型14吋筆電包觸感軟萌且防護力十足，光輪2000造型兩用抱枕毯能輕鬆收納，完美貼合質感生活。
再睡5分鐘Ｘ哈利波特聯名 活動資訊
販售時間：2026年10月27日起正式開賣，全台再睡5分鐘門市同步販售。
主題飲品組合價：每杯149元，包含課程主題飲品乙杯及霍格華茲課程系列限定變色隨行杯。
主題飲品品項：
- 飛行課焦糖布丁歐蕾 149元
- 藥草學桂花仙草歐蕾 149元
- 魔咒學葡萄藍柑沙沙 149元
- 奇獸學蘋果莓莓沙沙 149元
再睡5分鐘Ｘ哈利波特聯名 限定週邊加購資訊
週邊開賣日程：2026年10月27日起開放預購，2026年12月10日起開放現貨販售。
加購辦法：凡購買任一課程主題飲品乙杯即可不限組數加價預購
聯名商品：
- 2027年壓克力月曆驚喜盒：加購價239元/款
- 魔蘋果造型絨毛吊飾提袋組：加購價549元/套
- 魔咒學造型精裝筆記本：加購價429元/款
- 怪物書造型14吋筆電包：加購價899元/款
- 光輪2000造型兩用抱枕毯：加購價1299元/套
飲料控要喝的新品！
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