麻瓜搶喝！再睡5分鐘Ｘ哈利波特4款特調、變色隨行杯超酷，怪物書筆電包5款加購周邊

編輯 鄭雅之 表示：哈利波特聯名特調要喝！加價購竟然有光輪2000抱枕毯，有點欠買～

人氣飲料品牌再睡5分鐘這次驚喜推出哈利波特跨界聯名，將經典校園課程揉合亞洲茶飲文化，引爆全台波特迷的強烈期待，門市於10月27日起煥然一新，推出4款靈感特調與限定變色隨行杯，更同步帶來5款質感週邊，邀請大家一起品嚐魔法滋味，寫下手搖界的全新夢幻篇章，千萬不要錯過。

▲再睡5分鐘攜手哈利波特推出四大課程主題特調，將飛行課、藥草學、魔咒學與奇獸學化為視覺與味覺兼具的魔法手搖飲。 ▲霍格華茲課程系列限定變色隨行杯，包含奇獸學、藥草學、魔咒學與飛行課四款主題設計，倒入冷飲即可展現魔法變色驚喜。





霍格華茲四大課程主題特調必喝

這次品牌將四門經典課程化為杯中特調，從視覺漸層到豐富口感都充滿驚喜，像是「飛行課」焦糖布丁歐蕾吸得到滑嫩布丁，「藥草學」桂花仙草歐蕾融合桂花香與仙草，「魔咒學」葡萄藍柑沙沙充滿酸甜驚喜，「奇獸學」蘋果莓莓沙沙呈現落日色彩，每一杯都超美。點購主題飲品還能把限定變色隨行杯一起帶回家。

▲奇獸學蘋果莓莓沙沙嚴選富士蘋果與蔓越莓調製成綿密冰沙，搭配紅色寒天晶球與濃郁奶霜，交織出落日穿透森林般的夢幻漸層色彩。





限量魔法週邊生活質感全面提升

除了主題飲品外，品牌同步推出5款精緻週邊，2027年壓克力月曆驚喜盒附贈造型夾，能當作桌曆或便條夾，魔蘋果造型絨毛吊飾提袋組充滿療癒感，魔咒學造型精裝筆記本散發神祕光澤，怪物書造型14吋筆電包觸感軟萌且防護力十足，光輪2000造型兩用抱枕毯能輕鬆收納，完美貼合質感生活。

▲再睡5分鐘限量推出哈利波特主題週邊，包含壓克力月曆驚喜盒、魔蘋果絨毛吊飾提袋、魔咒學精裝筆記本、怪物書14吋筆電包與光輪2000兩用抱枕毯。

再睡5分鐘Ｘ哈利波特聯名 活動資訊

販售時間：2026年10月27日起正式開賣，全台再睡5分鐘門市同步販售。

主題飲品組合價：每杯149元，包含課程主題飲品乙杯及霍格華茲課程系列限定變色隨行杯。

主題飲品品項：

飛行課焦糖布丁歐蕾 149元

藥草學桂花仙草歐蕾 149元

魔咒學葡萄藍柑沙沙 149元

奇獸學蘋果莓莓沙沙 149元





再睡5分鐘Ｘ哈利波特聯名 限定週邊加購資訊

週邊開賣日程：2026年10月27日起開放預購，2026年12月10日起開放現貨販售。

加購辦法：凡購買任一課程主題飲品乙杯即可不限組數加價預購

聯名商品：

2027年壓克力月曆驚喜盒：加購價239元/款

魔蘋果造型絨毛吊飾提袋組：加購價549元/套

魔咒學造型精裝筆記本：加購價429元/款

怪物書造型14吋筆電包：加購價899元/款

光輪2000造型兩用抱枕毯：加購價1299元/套

飲料控要喝的新品！

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看更多再睡5分鐘Ｘ哈利波特聯名

▲藥草學桂花仙草歐蕾以英倫早餐茶揉合淡雅桂花與微辛生薑，搭配底層手作嫩仙草與頂部乾燥花瓣，帶來沉靜舒心的草本茶香體驗。 ▲飛行課焦糖布丁歐蕾以英國早餐茶為基底，融合厚實奶香、焦香濃郁的焦糖醬與一整塊滑嫩布丁，上方點綴綿密鮮奶油與抹茶粉，口感層次豐富。