東京teamLab夜間限定30天！400年日式庭園變身發光森林，樹木會感應人群、光影跟著移動，5大作品必看

東京夜晚即將出現一座會發光的森林！teamLab宣布11月25日起進駐400年歷史的濱離宮恩賜庭園，打造30天限定夜間光影展。資深編輯李維唐指出，這場展覽最值得關注的是自然、歷史與互動藝術的結合。





東京自由行又多了一個值得排進行程的夜間景點！日本知名藝術團隊teamLab宣布，將於2026年11月25日至12月24日，在東京濱離宮恩賜庭園（浜離宮恩賜庭園）推出期間限定夜間藝術展「teamLab濱離宮（チームラボ浜離宮）」。擁有約400年歷史的日式庭園，入夜後將化身結合燈光、聲音與自然環境的沉浸式藝術空間，樹木會隨著人們靠近而發光，藝術裝置還能因觸碰產生連鎖反應。展覽僅舉辦30天，門票已正式開賣，準備年底前往東京旅遊的民眾，可以提前把這場限定光影體驗排進行程。



▲東京夜晚的藝術也太夢幻！teamLab「生生流轉之柱」以紅色、橘色與黃色光線交織出巨大流動曲線，彷彿在夜空中自由舞動，還會隨著風雨與濕度改變形態，讓每次欣賞都有不同驚喜。圖／teamLab提供；窩客島整理

東京teamLab濱離宮11月登場，400年歷史庭園變身夜間光影藝術展

這次teamLab選中的舞台，不是一般美術館或室內展場，而是位於東京都中央區、擁有悠久歷史的濱離宮恩賜庭園。這座庭園以引進東京灣海水的「潮入之池」聞名，池水景色會隨著潮汐漲落產生變化，也是日本江戶時代具代表性的大名庭園之一，並以「舊濱離宮庭園」之名獲指定為日本國家特別名勝及特別史跡。

白天走進庭園，可以欣賞池塘、林木與傳統日式造景交織的風景，到了夜晚，teamLab將透過數位藝術，讓這片歷史空間展現不同面貌。展覽並非單純替樹木裝上燈光，而是讓自然環境、觀眾行為與藝術作品彼此產生關聯。當風吹過森林、雨水落下，甚至有人走近作品時，眼前的光影與聲音都可能跟著改變，讓每一次造訪都有機會遇見不同的景色。

teamLab必看作品「生生流轉之柱」，風雨濕度都能改變藝術形態

這次展出的作品之一「生生流轉之柱（生生流転柱）」，將自然環境直接變成藝術創作的一部分。作品會受到風、雨與濕度等條件影響，產生不同程度的移動與高度變化，即使外在形態持續改變，只要支撐作品的環境與流動仍然存在，作品便能以不斷變化的姿態延續。

這件作品最特別的地方，在於它並沒有固定不變的外觀。晴朗、起風或下雨時，可能呈現截然不同的動態，讓觀眾感受到自然力量與藝術之間的連結。相較於一般靜態雕塑，這件作品更像是一場持續進行的自然表演，柔軟、流動又帶著不確定性，也呼應teamLab希望模糊自然與藝術界線的創作概念。



teamLab互動光影裝置「自主共鳴生命」，輕推就能喚醒整片燈光

喜歡互動藝術的旅人，可以留意「自主共鳴生命（自立しつつも呼応する生命）」。作品由多個卵形裝置組成，當人們或野生動物碰觸、推動裝置，甚至因強風或大雨使其傾倒時，裝置就會發出明亮光芒與聲響，並在自行恢復直立的過程中，帶動周圍其他裝置接連產生反應。

最迷人的地方，是這些光影並非各自獨立存在。當一顆裝置被推動，光與聲音便會向周圍傳遞，甚至延伸至附近的「共鳴之樹」作品，形成一連串相互呼應的變化。觀眾不只是站在旁邊欣賞，更可能因為自己的動作，成為改變整個藝術空間的重要角色。



▲這顆漂浮在黑暗中的神祕光球，竟然不是一般的實體雕塑！teamLab「球體結晶之光」利用光線創造出彷彿凝結成球體的視覺效果，藍紫色與綠色光芒交錯閃爍，隨著觀看角度與身體移動，感受到的光影也會產生變化，讓人忍不住想靠近看個仔細。圖／teamLab提供；窩客島整理

teamLab「共鳴小宇宙」打造流動光雕，視角不同就有不同風景

另一件值得留意的作品是「共鳴小宇宙：凝固之光（呼応する小宇宙：固形化された光）」。同樣以卵形裝置為核心，當裝置受到推動而傾倒時，便會發出光芒與聲音，並讓周圍裝置接連產生相同的光色與聲響，創造出充滿節奏感的互動場景。

這件作品更進一步探索觀看與存在的關係。裝置內部會出現不斷變化的色彩圖樣，而這些圖樣會隨著觀眾移動、裝置本身的晃動，以及周圍環境持續改變。換句話說，即使站在同一件作品前，不同角度、不同時間所感受到的畫面，也可能有所差異。對喜歡光影藝術與視覺細節的人來說，值得放慢腳步，觀察光線如何隨著身體移動而改變。

東京濱離宮「共鳴之樹」，走進森林就能看見光影連鎖反應

當藝術從裝置延伸至整片森林，夜晚的庭園也有了另一種欣賞方式。「共鳴之樹（呼応する木々）」讓樹木成為互動藝術的一部分，只要有人或野生動物靠近，樹木便會發出光芒與聲音，接著由周圍樹木接續回應，讓光與聲音沿著森林不斷傳遞。

這件作品還會與附近的「自主共鳴生命」相互連動。當遠方樹林突然亮起一道道光芒，可能代表森林另一端正有人或野生動物活動。看似安靜的庭園，因為不同生命的移動而產生變化，也讓觀眾感受到自己與其他人、自然環境之間的連結。走在這片夜間森林裡，最值得期待的不是固定安排好的燈光秀，而是那些無法事先預測的光影反應。



▲東京夜晚竟然有這麼浪漫的森林！teamLab「共鳴之樹」讓原本靜謐的樹林染上紅色、綠色與藍色光影，當有人靠近時，樹木就會亮起並發出聲音，接著一棵接著一棵產生回應，漫步其中就像走進會呼吸的奇幻森林。圖／teamLab提供；窩客島整理

teamLab「球體結晶之光」，不用實體雕塑也能看見發光球體

「球體結晶之光（光の球体結晶）」則將藝術體驗帶往更抽象的層次。作品利用光線，在透明球體的中心形成彷彿獨立存在的發光球體，但仔細理解便會發現，這顆光球其實沒有玻璃或其他實體物質構成的表面，而是由光所形成的視覺存在。

teamLab將這類作品稱為「認知雕塑（Cognitive Sculpture）」，透過光、身體移動與觀看者的認知，讓原本沒有實體形狀的光線，在視覺感知中呈現出雕塑般的存在。觀眾看到的不是傳統意義上可以觸摸的藝術品，而是一件隨著觀看方式與認知產生意義的作品，也讓人重新思考眼睛所見與真實存在之間的關係。



▲走進一整片暖黃色發光裝置，真的有種闖入奇幻世界的感覺！teamLab「自主共鳴生命」最有趣的就是互動設計，輕推卵形裝置就會發光、發出聲音，還能帶動周圍作品接連回應，讓人忍不住想多停留一會兒。圖／teamLab提供；窩客島整理

東京濱離宮從德川將軍庭園走向當代藝術，400年歷史成為展覽亮點

濱離宮恩賜庭園的歷史，可以追溯至江戶時代。這片土地原本是德川將軍家進行鷹獵的海岸濕地，約1654年開始進行填海造地，後來興建「甲府濱屋敷」。到了第6代將軍時期，這裡被稱為「御濱御殿」，並持續使用約160年。進入明治時代後，庭園轉為皇室離宮，雖然部分建築在地震與戰爭中毀損，仍於1946年正式以恩賜庭園形式對外開放。

從將軍家的狩獵場、私人別邸，到皇室離宮與今日的公共庭園，這片土地歷經約400年的時代變遷。teamLab此次將整座歷史庭園視為作品空間，讓過去累積的時間、現代科技與當下遊客的行動在同一個場域交會。對於喜歡日本文化、庭園景觀與當代藝術的旅人來說，這場展覽的吸引力不只是光影效果，更在於能以不同於白天的方式重新認識東京的歷史景點。

東京teamLab濱離宮門票2,500日圓起，夜間開放至21點15分

「teamLab濱離宮」展期自2026年11月25日至12月24日，開放時間為每天18點至21點15分，最晚入場時間為20點30分。成人門票為2,500日圓，國高中生1,500日圓，小學生900日圓，學齡前兒童免費，身心障礙者優惠票價為1,250日圓。

購票採事先指定日期與時段的預約制度，現場不提供售票服務。如果當天仍有剩餘名額，遊客可以透過官方售票網站購買當日門票。由於展覽在戶外舉行，實際開放時間可能因作品觀賞條件調整，部分作品也可能受到天候影響而暫停展示。計畫前往的旅客，建議出發前確認官方最新公告，並預留足夠時間在庭園內欣賞作品。

東京冬季自由行夜間景點推薦，teamLab限定展適合安排傍晚行程

這場展覽最適合安排在東京自由行的傍晚至夜間時段。由於濱離宮恩賜庭園位於東京都中央區，旅客可以將周邊市區觀光與晚間藝術展串成同一天的行程，白天先安排東京市區景點，傍晚再前往庭園欣賞光影藝術，讓一整天的旅行從都市街景延伸到夜間自然景觀。

需要留意的是，這次展覽並非teamLab一般室內常設展，而是在具有歷史價值的戶外庭園中進行，觀賞體驗會受到風雨、濕度與現場環境影響。想拍攝光影作品的旅客，可以考慮穿著方便步行的鞋款，並依東京11月至12月的氣溫準備保暖衣物。展覽將於12月24日結束，若想在年底東京旅行中加入一場兼具日式庭園、數位藝術與互動體驗的夜間散步，不妨提前預約入場時段。



▲這片會發光的森林根本是東京夜間打卡亮點！teamLab「共鳴小宇宙」讓一顆顆卵形裝置散落樹林間，閃耀藍色、粉紅色、金色與綠色光芒，只要輕輕推動，就能看見光影與聲音接連傳遞，彷彿整座森林都跟著甦醒。圖／teamLab提供；窩客島整理





teamLab濱離宮2026展覽資訊與門票整理

東京teamLab濱離宮夜間藝術展

活動時間：2026年11月25日至12月24日

活動名稱：teamLab濱離宮（チームラボ浜離宮）。

活動地點：濱離宮恩賜庭園（浜離宮恩賜庭園），東京都中央區濱離宮庭園1之1。

開放時間：18：00至21：15，最晚20：30入場。

展覽特色：以400年歷史庭園為舞台，結合自然、互動燈光、聲音與數位藝術。

必看作品：生生流轉之柱、自主共鳴生命、共鳴小宇宙、共鳴之樹、球體結晶之光。

teamLab濱離宮2026門票價格

成人票價：2,500日圓。

國高中生票價：1,500日圓。

小學生票價：900日圓。

學齡前兒童：免費。

身心障礙者票價：1,250日圓。

購票方式：官方網站事先預約指定日期與時段，現場不售票。

當日購票：尚有剩餘名額時，可透過官方售票網站購買。

teamLab濱離宮參觀注意事項

戶外展覽可能因天候影響，調整開放時間或暫停部分作品展示。

部分作品會隨風雨、濕度、觀眾互動而變化，實際觀賞畫面可能不同。

官方釋出的部分作品圖片為過往展覽照片或合成示意圖，並非本次現場實景。

建議提前預約熱門日期，並於出發前確認官方最新入場資訊。

官方資訊

展覽官網：https://www.teamlab.art/jp/e/hamarikyu/

官方購票網站：https://hamarikyu.tickets.teamlab.art/

東京國際文化藝術祭官網：https://artetokyo.jp/

看完teamLab把400年古庭園變成光影森林，還想找更多日本必賞景點嗎？

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