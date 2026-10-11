告別凌亂洗手台！無印良品3款話題新品，可調高度防水收納盒、帆布筆記本包文具控必收

編輯王瀅瀅表示，這個防水布收納盒不只防水又能隨內容物更改高度，實用度超高欸！

日常生活總需要一點質感與機能兼具的好物來拯救繁雜的家務。日本無印良品最近推出3幾款話題新品，立刻在社群上引發熱烈討論。其中像是能隨心調整高度的防水布收納盒，以及不必被插座綁架的充電式圓盤桌燈，一上架就憑藉極高實用度迅速圈粉。無論是想整頓浴室雜物，還是打造溫馨的居家角落，這系列新品都能精準打中生活痛點。

▲無印良品近期推出3款話題新品，兼具極簡美感與居家機能，輕鬆幫你解決浴室收納與空間佈置的難題。

1.可折疊調整高度 防水布收納盒

這款收納盒無疑是近期浴室與洗面所的整理救星。採用建設工地等級的三層結構防水布，質地堅固且耐水性極佳，即使擺在潮濕環境也不必擔心，弄髒時拿濕布擦拭或直接水洗就能煥然一新。最吸睛的亮點在於邊緣能自由向內或向外折疊，完全能依收納物品的身高靈活變換高度。不論是當作洗面台邊的小垃圾桶、存放保養品與清潔劑備品，或是拿來裝資源回收瓶罐與植物盆栽套，多功能的設計讓居家分類變得輕鬆又優雅。

▲防水布收納盒採用堅固的三層結構，超強耐水特性非常適合放置於潮濕浴室。邊緣可隨意向內或向外折疊變換高度，輕鬆收納保養品備品與各類生活雜物。

2.附調光功能室內燈 圓盤造型

告別笨重線材的束縛，這款充電式圓盤桌燈讓光線能隨你移動。輕巧擺放在床頭、書桌或是窗台角落，隨手一放就能打造滿滿儀式感。燈具貼心提供方便看清手邊動作的自然光，以及溫暖放鬆的暖黃光兩種光色選擇，同時支援亮度微調功能。不論是睡前的沉浸式閱讀，還是夜晚想營造微光放鬆時刻，都能輕鬆切換出最舒服的光影氛圍。

▲圓盤造型室內燈採用免插座的充電式設計，方便隨意移動並擺放在床頭或書桌，並支援自然光與暖黃光兩種選擇。

3.帆布筆記本收納包 A5用

對於習慣隨身攜帶文具與筆記本的人來說，這款收納包絕對是極具溫度的隨身配件。採用堅固耐磨的帆布材質，質樸的布料隨時間頻繁使用會漸漸顯露出專屬的歲月痕跡與質感。設計上採用大開口L型雙向拉鍊，讓內部物品一目瞭然，收納與拿取都變得順手流暢。內部空間能將A5筆記本、各類文具筆款及辦公小雜物一網打盡，整齊收納的同時也展現出俐落的生活品味。

▲帆布筆記本收納包選用耐磨布料製作，大開口L型雙向拉鍊設計，能一網打盡A5筆記本與文具雜物，拿取流暢又順手。

無印良品3話題新品 商品資訊

可折疊調整高度 防水布收納盒 小（商品編號：84424830）：790日圓（約台幣166元）

可折疊調整高度 防水布收納盒 大（商品編號：84424847）：990日圓（約台幣208元）

附調光功能室內燈 圓盤造型（商品編號：84929403）：5,990日圓（約台幣1,258元）

帆布筆記本收納包 A5用（商品編號：23266116）：1,990日圓（約台幣418元）

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