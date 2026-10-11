日本名古屋新飯店！走路2分鐘到地鐵站，6人入住上下舖房型，12樓還能泡冷水浴看城市天空

名古屋自由行住宿又有新選擇！FAV LUX名古屋丸之內2027年4月開幕，主打6人同房與頂樓桑拿。資深編輯李維唐認為，多人共住與交通便利，是團體旅客值得關注的住宿特色。

日本名古屋自由行又有新飯店可以期待了！全新「FAV LUX名古屋丸之內（FAV LUX 名古屋丸の内）」宣布將於2027年4月開幕，最大亮點就是主打6人同房的寬敞住宿空間，還有位於12樓的住客專屬頂樓桑拿、冷水池與露天休憩區。飯店距離名古屋地下鐵丸之內站步行約2分鐘，無論是閨蜜旅行、朋友揪團或家庭出遊，都能把大家安排在同一間房間，晚上聊天不用分房，白天出門逛街也方便。目前飯店已正式開放預訂，雙人入住每晚20,000日圓起。

▲夜晚直接抬頭看星空放空，最上層的專屬外氣浴露台搭配按摩浴池與躺椅，陣陣微風吹過來真的太舒服啦！圖／FAV LUX 名古屋丸の内提供；窩客島整理



名古屋新飯店2027年開幕！丸之內站走路2分鐘，前往榮商圈、名古屋站都方便

到名古屋旅行，想找一間交通方便、又能讓朋友或家人一起入住的飯店，現在多了一個新選擇。由日本FHG hotels株式會社打造的FAV LUX名古屋丸之內，選址名古屋市中心的丸之內地區，周邊可前往伏見、榮商圈及名古屋站等主要區域，對於想安排購物、美食與城市觀光的旅客來說，交通位置相當具有吸引力。

飯店距離名古屋市營地下鐵鶴舞線、櫻通線的丸之內站步行約2分鐘，從JR、名鐵及近鐵名古屋站搭車約7分鐘，從中部國際機場前往飯店則約需60分鐘。對於不想每天拖著行李轉車、希望把更多時間留給逛街與旅行的遊客來說，入住市中心也能讓行程安排更有彈性。

▲專屬露台點上暖黃燈光簡直媲美頂級渡假村，坐在躺椅上俯瞰市區夜景，隨手一拍都是滿滿的奢華生活感！圖／FAV LUX 名古屋丸の内提供；窩客島整理

名古屋6人住宿推薦！上下舖房型讓閨蜜、朋友與全家人住在一起

這間新飯店最吸引人的特色，就是把多人旅行的住宿需求放在設計核心。全館共有59間客房，其中約半數規劃為最多可入住6人的上下舖房型，讓原本需要分成2間甚至3間客房的旅行團體，有機會直接住進同一個空間。

想像一下，白天大家一起在名古屋逛街、吃美食，晚上回到飯店不用各自回房，還能坐在一起討論隔天行程、分享剛買的戰利品。對於朋友旅行、閨蜜慶生、親子家庭，甚至3代同堂的家族旅遊來說，這種可以共同生活的住宿方式，也讓飯店房間成為旅行回憶的一部分。

飯店客房以寬敞空間與簡約精緻的室內設計為主軸，規劃上下舖房型、標準雙床房、豪華雙床房及特大雙人床房等不同選擇，全館最多可容納289名旅客。無論偏好多人熱鬧同住，還是希望保有較獨立的休息空間，都能依照旅行成員挑選適合的房型。

▲最大可以住下6個人的 Bank Bed 上下鋪客房，大面積採光加上超寬敞木質空間，大家擠在一間聊天拍照超級有氛圍！圖／FAV LUX 名古屋丸の内提供；窩客島整理 ▲標準雙床房兼具簡約質感與實用空間，木質調的大膽設計配上舒適沙發，逛累了一整天回房間秒放鬆！圖／FAV LUX 名古屋丸の内提供；窩客島整理

名古屋私人桑拿套房！房間內就有桑拿、冷水池與按摩浴缸

如果旅行的目的不只是觀光，還想安排一點放鬆時間，FAV LUX名古屋丸之內也準備了2種類型的私人桑拿套房，分別為桑拿上下舖套房（サウナバンクスイート）及桑拿雙床套房（サウナツインスイート）。這2種房型都把桑拿、冷水池與按摩浴缸直接設置在客房內，不需要離開房間，就能安排完整的桑拿放鬆體驗。對於喜歡保有私人空間、不想與其他旅客共用設施的人來說，這樣的設計相當適合。

白天走訪名古屋街頭，晚上回到房間後，便能依照自己的步調享受桑拿、冷水浴與按摩浴缸。少了移動到公共浴場的麻煩，也不用配合其他旅客的使用節奏，讓住宿本身成為旅行中值得期待的行程。



名古屋頂樓桑拿太享受！12樓露天休憩區抬頭就能看見城市天空

除了客房內的私人桑拿，飯店另一個值得期待的設施，就是位於12樓頂樓的住客專屬桑拿空間。這裡規劃桑拿室、冷水池與戶外休憩露台，讓旅客即使住在名古屋市中心，也能享受帶有度假氛圍的放鬆時光。

桑拿設施結合芬蘭式與莫里斯式設計，採穿著泳衣的使用方式，可以與熟悉的朋友一起體驗。從桑拿室出來後，接著使用冷水池，再走到戶外露台休息，抬頭便能看見名古屋高樓之間的天空。相較於一般城市飯店將重點放在客房與交通機能，FAV LUX名古屋丸之內特別把頂樓規劃為休憩空間。即使當天沒有安排太多景點，也能留一段時間待在飯店，享受城市裡難得的放鬆節奏。

名古屋桑拿文化再添住宿新選擇！從人氣桑拿名店延伸到飯店體驗

名古屋本身就是日本頗具代表性的桑拿城市，當地擁有知名桑拿設施「Wellbe榮（ウェルビー栄）」以及以芬蘭桑拿為主題的「SaunaLab」等人氣場所，吸引不少喜歡桑拿文化的旅客特地前往。

不過，名古屋過去較成熟的桑拿體驗多以單次使用設施為主，能夠直接在住宿飯店享受完整桑拿設備的選擇相對有限。FAV LUX名古屋丸之內將頂樓公共桑拿與客房私人桑拿結合，讓旅客不必另外安排前往桑拿館的交通，也能把桑拿體驗自然融入住宿行程。對於原本就喜歡日本桑拿文化的人來說，可以把這間飯店當成名古屋旅行的新住宿選項。即使沒有特別研究過桑拿，也能透過飯店設施，體驗日本近年受到關注的桑拿、冷水浴與休憩文化。

FAV LUX名古屋丸之內住宿價格公開！雙人每晚20,000日圓起，已開放預訂

FAV LUX名古屋丸之內預計2027年4月正式開幕，目前已透過官方訂房網站及各大旅遊訂房平台開放預訂。官方公布的住宿價格為每晚20,000日圓起，適用於2人入住、不含餐食的方案，價格已含稅。需要注意的是，20,000日圓為官方公布的雙人住宿起價，並不代表6人房型或私人桑拿套房都適用相同價格。若計畫與朋友一起入住，建議訂房時確認實際房型、入住人數及住宿日期所對應的價格。

對於正在規劃2027年名古屋自由行的旅客來說，這間新飯店最大的吸引力，除了交通便利，還有能夠讓多人住在一起的客房配置。無論是安排朋友旅行、家族出遊，或想找一間附有桑拿設施的名古屋飯店，都值得納入住宿清單。

▲單純想享受兩人世界的房型也有，大床旁邊就是溫馨的小沙發區，大片落地窗還能飽覽名古屋城市景緻！圖／FAV LUX 名古屋丸の内提供；窩客島整理





FAV LUX 名古屋丸の内

開幕時間：2027年4月盛大開業

預約開放：即日起於官方預約網站及各大型旅遊預訂平台開放搶先預訂

住宿價格：每晚 20,000 日圓起（1泊2名、純住宿不含餐、含稅）

總收容人數：全館最大可容納 289 名住客

官方預約網站： https://x.gd/RG4TV

前導官方網站（Teaser Site）： https://fav-hotels.com/hotels/lux/nagoyamarunouchi/

交通與地理位置

地址：愛知縣名古屋市中區丸內2丁目16番15號

捷運交通：名古屋市營地下鐵鶴舞線／櫻通線「丸內」站步行約 2 分鐘

車程交通：JR／名鐵／近鐵「名古屋」站車程約 7 分鐘；中部國際機場（Centrair）搭車或電車約 60 分鐘

亮點客房與設施特色

客房總數：全館共 59 間客房

6人上下舖大房型：約半數客房為 Bank Bed 房型，最大可供 6 人同住，適合家庭、朋友團體、女子旅、三代同堂及慶生推活聚會

私人桑拿套房：提供 2 款 Sauna Suite 房型，房內即配備專屬桑拿室、冷水池與氣泡按摩浴缸

12樓頂樓露天水療：最上層設有住宿者專屬的混合型（芬蘭式與莫里斯式）桑拿、冷水池與外氣浴露台，可穿著泳衣與同行好友一同體驗

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