日本寶可夢中心宣布雪人玩偶系列將加入阿羅拉六尾、可達鴨與百變怪共3款新成員，

寶可夢粉絲荷包又要失血啦！日本寶可夢中心宣布雪人玩偶系列增加三款，將加入阿羅拉六尾、可達鴨與百變怪共3款新成員，每款含稅售價2,310日圓，寶可夢中心線上商店於11月26日10時搶先開賣，實體寶可夢中心則在11月28日上架。

▲日本寶可夢中心雪人玩偶系列新增阿羅拉六尾、可達鴨與百變怪3款造型，白色蓬鬆身形搭配各自專屬的冬季配件 圖／日本寶客夢中心提供；窩客島整理

▲阿羅拉六尾雪人玩偶繫上薄荷綠毛領與藍色蝴蝶結，呈現清爽柔和的冬日氛圍 圖／日本寶客夢中心提供；窩客島整理

訓練家堆雪人靈感入偶，3款造型各具穿搭細節

這系列玩偶的發想來自訓練家親手堆出的寶可夢雪人，整體以白色蓬鬆的雪人輪廓為主軸，再透過不同的冬季配件保留各角色的辨識度。雖然三款都走雪白雪人路線，但並不是單純套用相同外型，而是藉由圍巾、耳罩與針織帽等穿搭配件，展現出各自的表情與個性。

▲可達鴨雪人玩偶戴著黃色耳罩並圍上黃色圍巾，閉眼表情更顯呆萌 圖／日本寶客夢中心提供；窩客島整理

薄荷綠毛領配藍色蝴蝶結，三款角色配色各異

在造型細節上，阿羅拉六尾雪人玩偶繫上薄荷綠毛領並點綴藍色蝴蝶結，營造出清爽帶點冬日甜美的氛圍；可達鴨雪人玩偶則戴起黃色耳罩、圍上同色系黃色圍巾，延續角色鮮明的黃色調；百變怪雪人玩偶以紫色針織帽搭配花色圍巾現身，讓收藏者能依照偏好的角色與配色挑選。

▲百變怪雪人玩偶戴上紫色針織帽並圍著花色圍巾，展現獨特的冬日穿搭巧思 圖／日本寶客夢中心提供；窩客島整理

線上與門市開賣時程不同，購買前留意庫存說明

想要入手這3款雪人玩偶的寶可夢迷，需留意線上與實體通路的販售時間有所區隔，日本寶可夢中心線上商店自11月26日10時起販售，實體寶可夢中心則於11月28日開賣。日本寶可夢官方也提醒，商品數量有限，各門市實際上架品項與存貨可能有所差異，部分通路或活動未來也可能販售，至於寶可夢中心橫濱衛星店是否開賣目前尚待確認。

寶可夢雪人玩偶系列新品資訊

新品：阿羅拉六尾、可達鴨、百變怪

時間：寶可夢中心線上商店販售時間11月26日10時起、寶可夢中心販售日期：11月28日

販售通路： 日本寶可夢中心 、寶可夢中心線上商店

價格： 每款2,310日圓（含稅）

亮點：

阿羅拉六尾雪人玩偶（白色雪人造型搭配薄荷綠毛領與藍色蝴蝶結）

可達鴨雪人玩偶（白色雪人造型搭配黃色耳罩與黃色圍巾）

百變怪雪人玩偶（白色雪人造型搭配紫色針織帽與花色圍巾）

注意事項： 寶可夢中心橫濱衛星店是否販售尚未確定，各店商品與庫存數量可能不同 。