日本千葉8,000株掃帚草紅成毛球海！母親牧場整片山坡染成鮮紅色，10月20日前必看秋季限定美景

日本秋天不只有楓葉！千葉母親牧場8,000株掃帚草進入紅葉最盛期，整座山坡染成鮮紅色。資深編輯李維唐提醒，想拍下這片紅色毛球花海，建議把握10月20日前的觀賞期。

日本秋天不只有楓葉可以追！位於千葉縣富津市的「母親牧場（マザー牧場）」迎來秋季最吸睛的紅色花海，約8,000株掃帚草（コキア）陸續轉為鮮紅色，整片山坡就像鋪上一層蓬鬆的紅色毛球地毯，成為東京近郊秋季賞景的亮點。園方公布2026年紅葉掃帚草已進入最佳觀賞期，預計紅色景觀持續至10月20日左右，接著逐漸轉為金黃色。現場還有巨型掃帚拍照裝置、秋季限定掃帚草氣泡飲，想安排日本秋季自由行，這片期間限定的紅色山丘值得排進旅遊清單。

▲日本千葉母親牧場8,000株掃帚草進入秋季紅葉最盛期，一顆顆圓滾滾的紅色毛球鋪滿整座山坡，沿著步道散步就像走進紅色花海，隨手拍都是秋季限定美景。圖／母親牧場提供；窩客島整理



日本千葉母親牧場8,000株掃帚草轉紅，整片山坡變成紅色毛球花海

秋天走進母親牧場，最讓人移不開視線的就是鋪滿山坡的紅葉掃帚草。園區在「牧場區（まきばエリア）」的「花之大斜坡東側（花の大斜面・東）」種植約8,000株掃帚草，面積達4,500平方公尺。原本翠綠的圓球狀植株，隨著秋季氣溫變化逐漸轉紅，密密麻麻排列在起伏山坡上，從遠處望去就像一大片紅色絨毛地毯，搭配秋季藍天，形成充滿層次的季節風景。

母親牧場於10月13日公布最新花況，根據10月12日拍攝的現場影像，掃帚草已進入紅葉最盛期。每株掃帚草都有蓬鬆圓潤的外型，整片植栽隨著山坡延伸，呈現不同深淺的紅色層次。比起一般平面花田，這裡利用自然地形營造出開闊視野，無論站在坡道旁欣賞，或將整片紅色山丘收入鏡頭，都能感受到日本秋季特有的色彩變化。

▲抬頭就是藍天，眼前則是一整片毛茸茸的紅色掃帚草。母親牧場利用山坡地形打造壯觀花海，鮮紅色植株一路延伸至山丘頂端，光是這片紅藍對比就值得多拍幾張。圖／母親牧場提供；窩客島整理

母親牧場掃帚草最佳觀賞期至10月20日，10月下旬轉為紅金漸層

想看最鮮豔的紅色掃帚草，賞景時間可要掌握好。根據母親牧場2026年公布的預測，紅葉掃帚草最佳觀賞期約持續10天，預計至10月20日左右。這段時間整片山坡以鮮紅色為主，也是想拍攝紅色毛球花海的旅客最值得留意的時段。

錯過紅色最盛期也不用太失望，因為掃帚草接下來還會迎來另一種秋季色彩。園方預估10月21日至11月中旬，植株將逐漸由紅色轉向金黃色，形成紅色與金色交錯的漸層景觀。隨著時間推移，同一座山丘會呈現不同風貌，從鮮紅、紅金交織到偏向金黃色的景色，讓秋季賞花不再只有單一畫面。實際變色進度仍會受到天候影響，出發前建議確認官方最新花況。

▲紅色花海配上遠方層層山巒，這畫面真的太療癒。母親牧場的掃帚草沿著山坡綿延展開，從高處還能遠眺南房總山景，把紅色毛球花海與秋季山林一次收入鏡頭。圖／母親牧場提供；窩客島整理



千葉掃帚草拍照攻略，仰拍藍天紅色花海還能遠眺南房總山景

母親牧場的掃帚草之所以特別適合拍照，關鍵就在於山坡地形。沿著不同位置欣賞，能拍出完全不同的秋季風景。從坡道下方往上看，圓滾滾的紅色掃帚草一路延伸至天空，鮮紅色植株與藍天形成鮮明對比，畫面簡單卻相當有存在感。

如果換到較高處往下欣賞，視野又變得更加開闊。紅色掃帚草花海與遠方南房總山巒相互呼應，可以將秋季山景一起收入鏡頭。園方也特別推薦留意掃帚草與夏季花卉「桃色吐息（桃色吐息）」花田的景觀組合，過往曾呈現粉色花海與掃帚草相互襯托的畫面。不過，這項花田景觀會隨季節變化，不能直接視為目前仍有粉色花海盛開，實際花況仍以現場公告為準。

▲原來日本秋季花海還能這樣拍。母親牧場的紅色掃帚草沿著山坡延伸，遠方還能看見大片粉紅色「桃色吐息」花田，紅色與粉色交錯的景色，讓整座牧場充滿繽紛層次。圖／母親牧場提供；窩客島整理

母親牧場巨型掃帚拍照景點，紅葉掃帚草還能帶狗狗一起賞

除了整片紅色山丘，母親牧場也準備了呼應掃帚草特色的趣味拍照裝置。園區利用掃帚草製作「巨型掃帚拍照景點（巨大なコキアほうきのフォトスポット）」，把原本就能製作掃帚的植物變成大型造景，讓賞花行程多了不同於一般花海的拍照樂趣。

對於喜歡帶毛孩旅行的遊客來說，母親牧場還有一項貼心特色，就是園區允許狗狗入場。秋季可以帶著愛犬在園內散步，沿途欣賞紅色掃帚草，也能替毛孩留下與秋季花海的合照。若計畫帶狗狗同行，建議事先確認園方最新的寵物入園規範與活動區域限制，讓賞景行程更加順利。

▲帶毛孩出遊也能一起追日本秋季美景。母親牧場開放狗狗入園，讓愛犬也能陪著主人漫步紅色掃帚草花海，毛茸茸的狗狗配上紅色毛球植物，留下超可愛的秋季旅行回憶。圖／母親牧場提供；窩客島整理



母親牧場限定掃帚草氣泡飲，草莓果凍搭配柳橙氣泡清爽又好拍

看完滿山紅色掃帚草，還能把秋天的顏色裝進飲料杯裡。母親牧場配合紅葉季節推出限定「掃帚草氣泡飲（コキアソーダ）」，以紅葉掃帚草為靈感，將柳橙氣泡飲與草莓汽水凍結合，利用不同色彩與飲品層次呼應秋季掃帚草的鮮豔模樣。

喜歡清爽氣泡飲的旅客，可以選擇售價530日圓的掃帚草氣泡飲。想要多一點甜點感，還有售價630日圓的「掃帚草漂浮氣泡飲（コキアソーダ フロート）」可以選擇。2款飲品皆於園區「豚豚咖啡館（とんとんCAFE）」期間限定販售，預計供應至11月中旬。賞完紅色花海再來一杯呼應季節色彩的限定飲品，也讓這趟秋季牧場旅行多了一份專屬紀念。

▲母親牧場秋季限定飲品一次推出2款，掃帚草氣泡飲530日圓，想要多一點甜蜜滋味，還有加上冰淇淋的漂浮氣泡飲630日圓。橘紅色漸層搭配清爽氣泡，賞花後來一杯剛剛好。圖／母親牧場提供；窩客島整理

東京近郊秋季親子旅遊推薦，母親牧場250公頃還能看動物玩設施

如果不想為了賞一片花海就結束整天行程，母親牧場還有不少值得停留的理由。位於千葉縣富津市鹿野山的母親牧場，園區占地約250公頃，除了季節花田，還有牛、羊、馬與羊駝等動物，可以安排親近動物的牧場體驗。

喜歡戶外活動的旅客，園內也有高空彈跳、滑索等遊樂設施，想吃點牧場美食，則能留意霜淇淋與成吉思汗烤肉。園區還設有豪華露營住宿設施，讓遊客有機會把賞花、動物體驗、戶外活動與住宿結合成一趟牧場旅行。對於規劃東京近郊親子遊、情侶約會或秋季攝影行程的旅客來說，母親牧場不只是賞掃帚草的地方，也能依照喜好安排不同玩法。

▲想拍出與眾不同的紅色花海，就把鏡頭轉向遠方山景。母親牧場的掃帚草順著山坡整齊排列，鮮紅色毛球與綠色山林形成鮮明對比，連遠方綿延的山巒都成了天然背景。圖／母親牧場提供；窩客島整理



母親牧場2026紅葉掃帚草賞花資訊，最佳時間與限定飲品整理

2026年母親牧場紅葉掃帚草已於10月中旬進入最佳觀賞期，想看整片鮮紅色山丘，建議把握10月20日前後的時間。若是10月下旬至11月中旬造訪，則可期待紅色逐漸轉為金黃色的漸層景觀。賞花地點位於園內牧場區的花之大斜坡東側，限定飲品則可至豚豚咖啡館選購。由於植物變色與飲品供應情況都可能調整，安排旅程前可先透過母親牧場官方網站確認最新消息，再依照喜歡的秋季色彩挑選出遊日期。

▲來母親牧場可別只顧著拍掃帚草。園區還有一群毛茸茸的綿羊，白色、棕色與黑色羊群在綠色草地上活動，搭配遠方山景，讓秋季旅行多了親近動物的療癒時光。圖／母親牧場提供；窩客島整理





母親牧場2026紅葉掃帚草

日文名稱：マザー牧場 紅葉コキア

活動地點：日本千葉縣富津市母親牧場

賞花區域：牧場區「花之大斜坡東側」

掃帚草數量：約8,000株

種植面積：約4,500平方公尺

紅葉最佳觀賞期：2026年10月20日左右以前

紅金漸層觀賞期：2026年10月21日至11月中旬

拍照亮點：紅色掃帚草花海、南房總山景、巨型掃帚拍照裝置

寵物入園：允許狗狗入園，相關規範依官方公告為準

園區地址：千葉縣富津市田倉940之3

母親牧場秋季限定掃帚草氣泡飲

商品名稱：掃帚草氣泡飲（コキアソーダ）

商品售價：530日圓，含稅

商品名稱：掃帚草漂浮氣泡飲（コキアソーダ フロート）

商品售價：630日圓，含稅

飲品特色：柳橙氣泡飲搭配草莓汽水凍，以紅葉掃帚草為設計靈感

販售期間：販售中至2026年11月中旬

販售地點：豚豚咖啡館（とんとんCAFE）

母親牧場官方資訊

官方網站：https://www.motherfarm.co.jp/

紅葉掃帚草花況公告：https://www.motherfarm.co.jp/information/news/detail.php?CN=434780

注意事項：掃帚草變色進度會受到天候影響，實際最佳觀賞期以園方最新公告為準。

看完千葉母親牧場8,000株紅色掃帚草，還想收藏更多日本秋季限定美景嗎？

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