日本青森賞楓太夢幻！弘前城3,700棵櫻花楓樹染上秋色，夜間竹燈光雕、紅葉遊船10天限定登場

日本青森秋季美景登場！弘前城3,700棵櫻花與楓樹交織秋色，夜間還有竹燈光雕與紅葉遊船。資深編輯李維唐建議，賞楓行程可安排白天與夜間不同體驗。

日本東北賞楓季又有必收新景點！青森縣「弘前城菊花與紅葉祭」將於2026年10月30日至11月8日登場，弘前公園內約2,600棵櫻花樹與1,100棵楓樹陸續換上秋裝，讓整座古城被繽紛紅葉包圍。今年還加入白虎主題花藝、夢幻竹燈、夜間光雕投影，以及期間限定的護城河賞楓遊船，從白天一路玩到晚上都精彩。想安排日本東北秋季旅行，不妨把弘前城排進賞楓清單，一次收集古城紅葉、藝術裝置與秋夜燈光交織的浪漫風景。

▲整片火紅楓葉把弘前公園護城河染成秋天最浪漫的風景！搭上期間限定紅葉觀光船，沿著水道慢慢欣賞兩岸紅葉，還能從不同角度捕捉楓葉倒映水面的美景，絕對是青森賞楓不能錯過的體驗。圖／弘前市提供；窩客島整理



青森弘前城紅葉祭2026登場！3,700棵櫻花與楓樹染紅古城

說到青森賞楓，弘前城絕對是值得關注的秋季景點。自1962年以「菊花與紅葉祭」之名開辦以來，這場秋季盛會已成為弘前代表性的季節活動。每到秋天，弘前公園內約1,100棵楓樹與2,600棵櫻花樹隨著季節轉換色彩，讓原本充滿綠意的園區換上紅、橘、黃交錯的秋日景致。

今年活動以弘前城植物園為主要會場，除了欣賞紅葉，也能看見大型花藝作品、市民菊花展與多種秋季藝術裝置。對喜歡拍照的旅人來說，可以沿著園區步道欣賞古城與紅葉交織的風景，再走進植物園探索花卉藝術，感受不同於春季賞櫻的弘前魅力。

▲白天賞楓還不夠，弘前城晚上直接變身夢幻紅葉秘境！整片火紅楓葉在燈光映照下更加鮮豔，搭配步道旁一顆顆溫暖發亮的竹編燈飾，讓夜間散步也成為秋季旅行最值得期待的行程。圖／弘前市提供；窩客島整理

弘前城白虎花藝「金秋白虎」！津輕竹編結合菊花打造秋季藝術

今年最具代表性的藝術亮點，就是全新登場的「金秋白虎（金秋白虎）」。這件作品延續青龍、朱雀與玄武的四神系列，以象徵西方守護神獸的白虎為主角，透過花卉與竹編工藝呈現秋季的豐富色彩。

整體花藝以白色、金色與黃色為主要色調，搭配綠色枝葉與紅色花材，呼應弘前秋季菊花盛開、紅葉逐漸轉色的景象。作品由花藝景觀創作者阿部喜惠與睡魔祭燈籠骨架工匠合作，今年更融入津輕傳統工藝「津輕竹籠（津軽竹籠）」的細緻編織技術，讓竹材的立體線條與花朵色彩共同構成白虎造型。比起單純欣賞花卉展示，這件作品更值得留意的是傳統工藝如何融入現代藝術。從竹編結構到花材配色，都能看見青森在地文化與秋季自然景觀之間的連結。

▲弘前城秋天入夜後更夢幻！一座座竹燈拱門沿著步道延伸，暖黃色燈光搭配可愛的金魚燈飾，走進去就像穿越秋夜限定的光之隧道，隨手拍都充滿浪漫氛圍。圖／弘前市提供；窩客島整理

弘前城夜間光雕秀登場！白虎結合投影展現四季流轉

白天欣賞白虎花藝，入夜後還有另一種觀賞方式。弘前公園自由廣場將推出以「金秋白虎」為主角的光雕投影演出，讓原本由花朵與竹材構成的藝術裝置，在燈光與影像交錯下呈現不同樣貌。

今年投影主題為「めぐる、秋。」，以秋季循環與四季變化為創作概念，由弘前在地數位創作者葛西薰負責影像與燈光設計。風、雲與季節流轉的畫面將投射在白虎造型上，透過色彩與光影變化，突顯花藝作品的立體輪廓。白天可以欣賞竹編與花藝的細節，晚上則能透過投影感受作品的動態魅力。對喜歡夜間藝術展演的旅人來說，這也是今年弘前城紅葉祭值得安排的重點行程。

弘前城巨大花環超好拍！四神守護結合祈福與戀愛幸運象徵

想找適合拍照的藝術裝置，自由廣場還有大型「花環穿越（花輪くぐり）」可以安排。這座巨大花環以日本傳統祈福儀式「茅之輪穿越（茅の輪くぐり）」為設計靈感，透過花藝裝飾打造具有祈福寓意的空間。

今年花環重新設計裝飾，上方加入青龍、朱雀、玄武與全新白虎，將四神元素融入花藝造型。由於茅之輪穿越原本就帶有祈求無病無災的文化意涵，這座大型花環也成為象徵健康、戀愛與幸運的拍照景點。除了欣賞紅葉與花藝，旅人還能在這裡感受日本傳統祈福文化，替秋季旅行增添不同的體驗。

▲這座巨型花環也太適合拍照！弘前城菊花與紅葉祭將繽紛菊花、黃色花材與自然枝條交織成浪漫花圈，穿過花環還能遠望古城建築，結合祈求健康與幸運的美好寓意，成為秋季必拍的打卡亮點。圖／弘前市提供；窩客島整理

弘前城三之丸庭園必看！毛線菊花海與蘋果花手水超療癒

弘前城三之丸庭園今年同樣充滿秋季藝術巧思。其中「毛線乒乓菊花園（ぽんぽんマムの庭）」以圓滾滾的乒乓菊為靈感，由當地居民親手製作毛線花朵，讓庭園多了一片不受花期限制的繽紛花景。現場還會結合日本雪國常見的雪吊結構與夜間燈光裝置，呈現不同於傳統花圃的藝術氛圍。活動期間也安排遊客參與計畫，讓大家將承載心願的毛線菊花加入花園，共同擴展這片由居民與旅人完成的花海。

另一處值得留意的是「蘋果花手水（りんごの花手水）」。弘前以蘋果產業聞名，這次特別將當地特色融入日式花手水，在水面上放入色彩繽紛的菊花與摘果蘋果，讓秋季花卉與果實共同構成水面藝術。隨著日光角度改變，花朵、蘋果與水面的色彩也會呈現不同表情。相較於一般以鮮花為主的花手水，加入蘋果元素的設計更能展現弘前獨有的地方特色。

▲青森蘋果竟然也能變成浪漫花藝！弘前城特別把當地特色蘋果與黃色、白色菊花放進花手水，圓潤青蘋果搭配層層綻放的花朵，讓水面變成一幅充滿秋季豐收感的繽紛畫作，細節美到讓人想多看幾眼。圖／弘前市提供；窩客島整理



青森弘前城夜楓點燈！3,700棵樹搭配竹燈打造夢幻秋夜

如果想欣賞弘前城最浪漫的秋季夜景，記得把紅葉點燈安排進行程。2026年特別點燈將從10月31日持續至11月中旬，每天下午4點至晚上9點舉行，讓弘前公園內的櫻花樹與楓樹在夜間燈光映照下展現不同風貌。

今年還邀請日本竹燈藝術團隊「CHIKAKEN（ちかけん）」參與，與弘前市民共同製作竹燈裝置。團隊以竹材為創作媒介，透過竹製藝術造型與柔和燈光，為秋夜增添溫暖氛圍。植物園北入口與石橋周邊都是竹燈藝術的展示場景。旅人可以在紅葉點燈期間沿著園區散步，欣賞竹燈、古城與秋季樹木共同構成的夜間風景。相較於白天欣賞紅葉的自然色彩，夜間點燈更著重光影與環境氛圍，特別適合喜歡攝影或想安排秋季夜間散步的旅人。

▲這片會發光的彩色花海也太可愛！弘前城三之丸庭園以居民手作的毛線乒乓菊打造繽紛花田，紅色、黃色與橘色小花在夜間燈光映照下閃閃發亮，搭配周圍秋季樹景，讓整座庭園充滿童話般的浪漫氣氛。圖／弘前市提供；窩客島整理

弘前公園護城河賞楓遊船！白天看紅葉、夜晚搭船賞燈光

除了在園區內散步，今年弘前城紅葉祭還能換個角度欣賞秋景。活動期間推出「弘前公園中護城河紅葉觀光船（弘前公園中濠紅葉観光舟）」，讓遊客搭乘小船，從水面欣賞護城河周邊的秋季景色。

觀光船分為白天與夜間航班。白天從上午9點營運至下午4點，適合欣賞自然光線下的紅葉與古城景致。夜間航班則從下午4點30分至晚上7點30分，能感受入夜後的水岸風景。票價方面，白天航班國中生以上每人1,000日圓，小學生500日圓，未就學兒童在每位成人陪同下可有1人免費搭乘。夜間紅葉船則採每人1,500日圓的統一票價。

對第一次造訪弘前城的旅人來說，白天與夜間遊船各有特色。喜歡欣賞樹木色彩與拍攝自然景觀，可以選擇白天航班；如果偏好秋夜氣氛，則可以考慮夜間遊船。實際航行仍會依天氣與乘船情況調整，建議提前確認。

弘前城秋季市集限定登場！營火體驗、秋季美食與森林手作一次玩

賞楓行程也能安排得更有生活感。弘前城今年推出「悠閒營火與戶外遊戲庭園（ゆる焚き火と野遊びの庭）」，結合秋季美食、營火體驗與自然活動，讓遊客在欣賞紅葉之外，也能感受青森秋天的戶外氛圍。其中「秋日豐收市集（チルアウトデイズ 秋のハーベスト・マーケット）」將於10月31日、11月1日、11月3日、11月7日與11月8日舉行。現場規劃秋季食材料理、營火主題餐飲攤位，以及爬樹體驗、森林素材手作等活動。

營火活動則在祭典期間每天安排，週末及國定假日上午10點至晚上7點30分，平日下午4點30分至晚上7點30分。無論是帶小朋友體驗自然活動，還是與朋友安排秋季散步，都能在紅葉景色之外找到不同玩法。活動內容與時間可能受到天候影響，出發前仍應以主辦單位最新公告為準。

▲秋天最療癒的玩法，就是和朋友圍著營火聊天！弘前城秋季活動特別安排戶外營火體驗，大家坐在火堆旁享受溫暖火光，手裡捧著熱飲，讓賞楓行程多了一份悠閒又舒服的秋日生活感。圖／弘前市提供；窩客島整理



弘前城紅葉祭門票與時間！植物園延長開放至晚上8點

2026年弘前城菊花與紅葉祭將於10月30日至11月8日舉行，主要會場位於弘前公園內的弘前城植物園。為配合秋季夜間活動，植物園在祭典期間延長開放至晚上8點，最後入園時間為晚上7點30分。植物園一般門票為高中生以上320日圓、國中及小學生100日圓。10人以上團體則享有優惠票價，成人每人250日圓，兒童每人80日圓。

若想同時欣賞白天紅葉、花藝展示與夜間燈光，建議將植物園與弘前公園其他展區安排在同一天，並預留傍晚至晚上的時間。特別需要留意的是，植物園、紅葉點燈與觀光船的開放時間並不相同，規劃行程時應分別確認，避免錯過想看的夜間演出。

對準備前往日本東北賞楓的旅人而言，弘前城的魅力不只是紅葉數量，更在於古城景觀、津輕傳統工藝、花藝創作與秋季夜間活動的結合。從白天欣賞3,700棵櫻花與楓樹的秋色，到晚上搭乘觀光船、漫步竹燈步道，都能感受到青森秋季旅行不同層次的風景。

▲一走進弘前公園就被滿滿紅葉包圍！頭頂大片楓葉染上鮮紅與橘黃色彩，陽光穿過層層葉片灑落步道，光是沿著樹下慢慢散步，就能感受日本東北秋季特有的浪漫景色，喜歡賞楓的旅人一定要收藏。圖／弘前市提供；窩客島整理





2026弘前城菊花與紅葉祭活動條列整理

弘前城菊花與紅葉祭2026

活動日期：2026年10月30日至11月8日。

活動地點：日本青森縣弘前市弘前公園。

主要會場：弘前城植物園。

賞楓特色：約2,600棵櫻花樹、1,100棵楓樹。

主要展演：金秋白虎花藝、四神花環、光雕投影、毛線菊花園、蘋果花手水。

植物園開放時間：祭典期間延長至20：00，19：30停止入園。

植物園門票：成人320日圓、國中及小學生100日圓。

團體票價：10人以上成人250日圓、兒童80日圓。

弘前城夜間紅葉點燈

活動日期：2026年10月31日至11月中旬。

點燈時間：16：00至21：00。

活動特色：紅葉夜間照明、CHIKAKEN竹燈藝術。

主要場景：弘前公園、植物園北入口、石橋周邊。

弘前公園中護城河紅葉觀光船

活動日期：2026年10月30日至11月8日。

白天航班：09：00至16：00，15：30停止受理。

夜間航班：16：30至19：30，19：00停止受理。

白天票價：國中生以上1,000日圓、小學生500日圓。

未就學兒童：每位成人可免費攜帶1人。

夜間票價：每人1,500日圓。

注意事項：實際航行依天候及乘船情況調整。

秋日豐收市集與營火活動

市集日期：10月31日、11月1日、11月3日、11月7日、11月8日。

市集內容：秋季美食、營火主題餐飲、爬樹體驗、森林素材手作。

營火活動：祭典期間每天舉行。

週末及國定假日營火時間：10：00至19：30。

平日營火時間：16：30至19：30。

活動詳情與最新資訊請參考弘前觀光官方網站：https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_autumn_momiji

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