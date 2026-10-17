日本青森賞楓太夢幻！弘前城3,700棵櫻花楓樹染上秋色，夜間竹燈光雕、紅葉遊船10天限定登場

日本青森秋季美景登場！弘前城3,700棵櫻花與楓樹交織秋色，夜間還有竹燈光雕與紅葉遊船。資深編輯李維唐建議，賞楓行程可安排白天與夜間不同體驗。
日本東北賞楓季又有必收新景點！青森縣「弘前城菊花與紅葉祭」將於2026年10月30日至11月8日登場，弘前公園內約2,600棵櫻花樹與1,100棵楓樹陸續換上秋裝，讓整座古城被繽紛紅葉包圍。今年還加入白虎主題花藝、夢幻竹燈、夜間光雕投影，以及期間限定的護城河賞楓遊船，從白天一路玩到晚上都精彩。想安排日本東北秋季旅行，不妨把弘前城排進賞楓清單，一次收集古城紅葉、藝術裝置與秋夜燈光交織的浪漫風景。
青森弘前城紅葉祭2026登場！3,700棵櫻花與楓樹染紅古城
說到青森賞楓，弘前城絕對是值得關注的秋季景點。自1962年以「菊花與紅葉祭」之名開辦以來，這場秋季盛會已成為弘前代表性的季節活動。每到秋天，弘前公園內約1,100棵楓樹與2,600棵櫻花樹隨著季節轉換色彩，讓原本充滿綠意的園區換上紅、橘、黃交錯的秋日景致。
今年活動以弘前城植物園為主要會場，除了欣賞紅葉，也能看見大型花藝作品、市民菊花展與多種秋季藝術裝置。對喜歡拍照的旅人來說，可以沿著園區步道欣賞古城與紅葉交織的風景，再走進植物園探索花卉藝術，感受不同於春季賞櫻的弘前魅力。
弘前城白虎花藝「金秋白虎」！津輕竹編結合菊花打造秋季藝術
今年最具代表性的藝術亮點，就是全新登場的「金秋白虎（金秋白虎）」。這件作品延續青龍、朱雀與玄武的四神系列，以象徵西方守護神獸的白虎為主角，透過花卉與竹編工藝呈現秋季的豐富色彩。
整體花藝以白色、金色與黃色為主要色調，搭配綠色枝葉與紅色花材，呼應弘前秋季菊花盛開、紅葉逐漸轉色的景象。作品由花藝景觀創作者阿部喜惠與睡魔祭燈籠骨架工匠合作，今年更融入津輕傳統工藝「津輕竹籠（津軽竹籠）」的細緻編織技術，讓竹材的立體線條與花朵色彩共同構成白虎造型。比起單純欣賞花卉展示，這件作品更值得留意的是傳統工藝如何融入現代藝術。從竹編結構到花材配色，都能看見青森在地文化與秋季自然景觀之間的連結。
弘前城夜間光雕秀登場！白虎結合投影展現四季流轉
白天欣賞白虎花藝，入夜後還有另一種觀賞方式。弘前公園自由廣場將推出以「金秋白虎」為主角的光雕投影演出，讓原本由花朵與竹材構成的藝術裝置，在燈光與影像交錯下呈現不同樣貌。
今年投影主題為「めぐる、秋。」，以秋季循環與四季變化為創作概念，由弘前在地數位創作者葛西薰負責影像與燈光設計。風、雲與季節流轉的畫面將投射在白虎造型上，透過色彩與光影變化，突顯花藝作品的立體輪廓。白天可以欣賞竹編與花藝的細節，晚上則能透過投影感受作品的動態魅力。對喜歡夜間藝術展演的旅人來說，這也是今年弘前城紅葉祭值得安排的重點行程。
弘前城巨大花環超好拍！四神守護結合祈福與戀愛幸運象徵
想找適合拍照的藝術裝置，自由廣場還有大型「花環穿越（花輪くぐり）」可以安排。這座巨大花環以日本傳統祈福儀式「茅之輪穿越（茅の輪くぐり）」為設計靈感，透過花藝裝飾打造具有祈福寓意的空間。
今年花環重新設計裝飾，上方加入青龍、朱雀、玄武與全新白虎，將四神元素融入花藝造型。由於茅之輪穿越原本就帶有祈求無病無災的文化意涵，這座大型花環也成為象徵健康、戀愛與幸運的拍照景點。除了欣賞紅葉與花藝，旅人還能在這裡感受日本傳統祈福文化，替秋季旅行增添不同的體驗。
弘前城三之丸庭園必看！毛線菊花海與蘋果花手水超療癒
弘前城三之丸庭園今年同樣充滿秋季藝術巧思。其中「毛線乒乓菊花園（ぽんぽんマムの庭）」以圓滾滾的乒乓菊為靈感，由當地居民親手製作毛線花朵，讓庭園多了一片不受花期限制的繽紛花景。現場還會結合日本雪國常見的雪吊結構與夜間燈光裝置，呈現不同於傳統花圃的藝術氛圍。活動期間也安排遊客參與計畫，讓大家將承載心願的毛線菊花加入花園，共同擴展這片由居民與旅人完成的花海。
另一處值得留意的是「蘋果花手水（りんごの花手水）」。弘前以蘋果產業聞名，這次特別將當地特色融入日式花手水，在水面上放入色彩繽紛的菊花與摘果蘋果，讓秋季花卉與果實共同構成水面藝術。隨著日光角度改變，花朵、蘋果與水面的色彩也會呈現不同表情。相較於一般以鮮花為主的花手水，加入蘋果元素的設計更能展現弘前獨有的地方特色。
青森弘前城夜楓點燈！3,700棵樹搭配竹燈打造夢幻秋夜
如果想欣賞弘前城最浪漫的秋季夜景，記得把紅葉點燈安排進行程。2026年特別點燈將從10月31日持續至11月中旬，每天下午4點至晚上9點舉行，讓弘前公園內的櫻花樹與楓樹在夜間燈光映照下展現不同風貌。
今年還邀請日本竹燈藝術團隊「CHIKAKEN（ちかけん）」參與，與弘前市民共同製作竹燈裝置。團隊以竹材為創作媒介，透過竹製藝術造型與柔和燈光，為秋夜增添溫暖氛圍。植物園北入口與石橋周邊都是竹燈藝術的展示場景。旅人可以在紅葉點燈期間沿著園區散步，欣賞竹燈、古城與秋季樹木共同構成的夜間風景。相較於白天欣賞紅葉的自然色彩，夜間點燈更著重光影與環境氛圍，特別適合喜歡攝影或想安排秋季夜間散步的旅人。
弘前公園護城河賞楓遊船！白天看紅葉、夜晚搭船賞燈光
除了在園區內散步，今年弘前城紅葉祭還能換個角度欣賞秋景。活動期間推出「弘前公園中護城河紅葉觀光船（弘前公園中濠紅葉観光舟）」，讓遊客搭乘小船，從水面欣賞護城河周邊的秋季景色。
觀光船分為白天與夜間航班。白天從上午9點營運至下午4點，適合欣賞自然光線下的紅葉與古城景致。夜間航班則從下午4點30分至晚上7點30分，能感受入夜後的水岸風景。票價方面，白天航班國中生以上每人1,000日圓，小學生500日圓，未就學兒童在每位成人陪同下可有1人免費搭乘。夜間紅葉船則採每人1,500日圓的統一票價。
對第一次造訪弘前城的旅人來說，白天與夜間遊船各有特色。喜歡欣賞樹木色彩與拍攝自然景觀，可以選擇白天航班；如果偏好秋夜氣氛，則可以考慮夜間遊船。實際航行仍會依天氣與乘船情況調整，建議提前確認。
弘前城秋季市集限定登場！營火體驗、秋季美食與森林手作一次玩
賞楓行程也能安排得更有生活感。弘前城今年推出「悠閒營火與戶外遊戲庭園（ゆる焚き火と野遊びの庭）」，結合秋季美食、營火體驗與自然活動，讓遊客在欣賞紅葉之外，也能感受青森秋天的戶外氛圍。其中「秋日豐收市集（チルアウトデイズ 秋のハーベスト・マーケット）」將於10月31日、11月1日、11月3日、11月7日與11月8日舉行。現場規劃秋季食材料理、營火主題餐飲攤位，以及爬樹體驗、森林素材手作等活動。
營火活動則在祭典期間每天安排，週末及國定假日上午10點至晚上7點30分，平日下午4點30分至晚上7點30分。無論是帶小朋友體驗自然活動，還是與朋友安排秋季散步，都能在紅葉景色之外找到不同玩法。活動內容與時間可能受到天候影響，出發前仍應以主辦單位最新公告為準。
弘前城紅葉祭門票與時間！植物園延長開放至晚上8點
2026年弘前城菊花與紅葉祭將於10月30日至11月8日舉行，主要會場位於弘前公園內的弘前城植物園。為配合秋季夜間活動，植物園在祭典期間延長開放至晚上8點，最後入園時間為晚上7點30分。植物園一般門票為高中生以上320日圓、國中及小學生100日圓。10人以上團體則享有優惠票價，成人每人250日圓，兒童每人80日圓。
若想同時欣賞白天紅葉、花藝展示與夜間燈光，建議將植物園與弘前公園其他展區安排在同一天，並預留傍晚至晚上的時間。特別需要留意的是，植物園、紅葉點燈與觀光船的開放時間並不相同，規劃行程時應分別確認，避免錯過想看的夜間演出。
對準備前往日本東北賞楓的旅人而言，弘前城的魅力不只是紅葉數量，更在於古城景觀、津輕傳統工藝、花藝創作與秋季夜間活動的結合。從白天欣賞3,700棵櫻花與楓樹的秋色，到晚上搭乘觀光船、漫步竹燈步道，都能感受到青森秋季旅行不同層次的風景。
2026弘前城菊花與紅葉祭活動條列整理
弘前城菊花與紅葉祭2026
活動日期：2026年10月30日至11月8日。
活動地點：日本青森縣弘前市弘前公園。
主要會場：弘前城植物園。
賞楓特色：約2,600棵櫻花樹、1,100棵楓樹。
- 主要展演：金秋白虎花藝、四神花環、光雕投影、毛線菊花園、蘋果花手水。
- 植物園開放時間：祭典期間延長至20：00，19：30停止入園。
- 植物園門票：成人320日圓、國中及小學生100日圓。
- 團體票價：10人以上成人250日圓、兒童80日圓。
弘前城夜間紅葉點燈
活動日期：2026年10月31日至11月中旬。
點燈時間：16：00至21：00。
活動特色：紅葉夜間照明、CHIKAKEN竹燈藝術。
主要場景：弘前公園、植物園北入口、石橋周邊。
弘前公園中護城河紅葉觀光船
活動日期：2026年10月30日至11月8日。
- 白天航班：09：00至16：00，15：30停止受理。
- 夜間航班：16：30至19：30，19：00停止受理。
- 白天票價：國中生以上1,000日圓、小學生500日圓。
- 未就學兒童：每位成人可免費攜帶1人。
- 夜間票價：每人1,500日圓。
- 注意事項：實際航行依天候及乘船情況調整。
秋日豐收市集與營火活動
市集日期：10月31日、11月1日、11月3日、11月7日、11月8日。
- 市集內容：秋季美食、營火主題餐飲、爬樹體驗、森林素材手作。
- 營火活動：祭典期間每天舉行。
- 週末及國定假日營火時間：10：00至19：30。
- 平日營火時間：16：30至19：30。
活動詳情與最新資訊請參考弘前觀光官方網站：https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_autumn_momiji
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