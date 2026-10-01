東京賞楓美到像仙境！町田藥師池公園紅葉祭10月31日登場，夜間點燈搭配夢幻雲海，免費導覽一次看

2026東京賞楓推薦町田藥師池公園紅葉祭！10月31日登場，11月14日起推出夜間點燈與夢幻雲海，還有免費導覽、餐車及市集活動。

日本東京賞楓季又有新亮點！位於東京都町田市的「町田藥師池公園四季彩之杜藥師池」將於2026年10月31日至11月29日舉辦「紅葉祭（紅葉まつり）」，白天可以漫步在染上紅色、橘色與金黃色的秋日樹林，到了夜晚還有期間限定的紅葉點燈。最特別的是，11月14日起公園將加入人工雲海演出，讓霧氣與秋葉交織成充滿層次的夢幻景色。想安排東京秋季自由行，又希望避開只有逛街購物的行程，不妨把這座能從白天一路欣賞到夜晚的日式公園排進旅遊清單。

▲東京賞楓晚上更有看頭。町田藥師池公園的紅葉在燈光照射下染上金黃與橘紅色，湖面倒映整片璀璨秋景，搭配紫色光影與緩緩飄散的人工雲海，彷彿走進夢幻仙境。11月14日起限定登場，想拍夜間紅葉美照可別錯過。圖／株式会社キープ・ウィルダイニング提供；窩客島整理



東京町田藥師池公園紅葉季登場，紅橘黃秋葉打造日式庭園美景

每到秋天，日本賞楓總是旅遊熱門話題，而位於東京町田市的「町田藥師池公園四季彩之杜（町田薬師池公園四季彩の杜）」也將迎來一年一度的紅葉季。隨著氣溫逐漸轉涼，藥師池周圍的樹木陸續轉為紅色、橘色與黃色，原本綠意環繞的公園換上秋日色彩，走在池畔步道上，就能欣賞樹林與水景交織的季節風景。

今年紅葉祭從10月31日一路舉辦至11月29日，前半段以白天賞楓散步為主，11月14日起則增加夜間點燈與雲海演出。對喜歡拍照的旅人來說，同一座公園在不同時段呈現截然不同的氛圍，白天適合欣賞紅葉自然色彩，傍晚可以感受光線逐漸轉暗的景色變化，夜晚則能把被燈光照亮的秋葉一起收進鏡頭。

東京紅葉夜間點燈11月14日開始，藥師池公園開放至晚上8點

這次紅葉祭最值得留意的重點，就是11月14日至11月29日限定登場的「紅葉點燈（ライトアップ）」。活動期間，藥師池公園將延長開園時間至晚上8點，讓遊客不必趕在天黑前離開，還能欣賞白天看不到的夜間紅葉風景。

當天色漸暗，原本鮮明的紅橘色樹葉在燈光映照下，展現不同於日間的色彩層次。白天以自然光欣賞秋葉，夜晚則透過光影呈現紅葉的輪廓與色澤，讓一趟賞楓行程多了不同的觀賞方式。如果想一次收集日夜兩種景色，可以選擇下午入園，先沿著池畔慢慢散步，再待到夜間點燈時段，感受公園從自然秋景轉變為光影景觀的過程。

東京夢幻雲海賞楓景點，藥師雲海每小時演出一次

除了夜間點燈，今年藥師池公園還規劃「藥師雲海（薬師雲海）」演出，利用人工水霧營造雲海般的視覺效果，讓秋天的紅葉景色多了一層朦朧感。當霧氣在園內緩緩散開，與紅色、橘色及黃色樹葉交疊，原本清晰的樹林景觀也會呈現柔和的視覺層次，成為這次活動相當有特色的拍照題材。

藥師雲海將於11月14日至11月29日登場，每天上午10點至晚上7點，每隔1小時安排一次演出。這也代表遊客不必只為了夜間點燈而來，白天同樣有機會欣賞紅葉與霧氣結合的景色。想拍攝自然秋色與人工雲海，可以安排白天造訪，如果偏好紅葉與夜間光影的氛圍，則可以把行程延伸至傍晚及晚上。不過實際霧氣效果仍會受到當天天候與現場條件影響，建議出發前留意官方公告。

藥師池公園免費導覽5天限定，深入認識東京秋日公園風景

想要更深入認識藥師池公園，也可以參加紅葉祭期間安排的免費園區導覽。活動將在11月21日、22日、23日、28日及29日舉辦，每天分成下午1點30分與3點30分兩個場次，每場約1小時，由導覽人員帶領遊客認識園區特色。

對於第1次造訪町田藥師池公園的旅人而言，這類導覽活動能讓賞楓不再只是走走拍拍，也能藉由解說了解公園的不同面貌。尤其想把東京自由行安排得更有深度，又不想整天都待在熱鬧商圈的人，可以將導覽與賞楓散步結合，利用午後時間慢慢探索園區，再依照當天開放時間欣賞夜間紅葉。導覽參加費用為免費，但原始活動資訊尚未說明報名方式及人數限制，建議事先確認。

▲整片楓葉紅到讓人捨不得移開視線。町田藥師池公園進入秋季，枝頭上層層交疊的紅色與橘紅色楓葉，搭配陽光穿透葉片的光影，隨手取景就充滿濃濃日本秋日氛圍。喜歡拍攝楓葉特寫的人，這樣的景色絕對值得多停留一下。圖／株式会社キープ・ウィルダイニング提供；窩客島整理

東京秋季紅葉祭還有餐車、市集與瑜珈活動，賞楓也能悠閒待上一下午

紅葉祭不只有賞楓與拍照，主辦單位也預計在活動期間安排餐車、瑜珈及市集等內容，讓來到藥師池公園的遊客可以用不同方式度過秋日時光。比起單純到景點拍照後就離開，這次活動更適合保留一段完整的午後時間，讓散步、休息與欣賞季節風景自然串成一趟行程。

喜歡戶外活動的人，可以留意瑜珈活動資訊，想要輕鬆逛逛的旅人，也能關注餐車與市集安排。走累了稍作休息，再回到池畔欣賞秋葉，讓賞楓行程不必排得太緊湊。目前主辦單位尚未公布餐車品牌、販售品項，以及市集與瑜珈的完整場次，實際內容仍以後續官方資訊為準。

東京町田賞楓自由行怎麼安排？白天紅葉、下午導覽、夜間點燈一次欣賞

如果是專程為了藥師池公園紅葉祭安排東京自由行，建議先確認自己最想看的景色，再決定造訪日期。10月31日至11月13日以日間紅葉散步為主，開園時間為上午6點至下午6點。想欣賞人工雲海與夜間點燈，就要選擇11月14日至11月29日，這段期間公園開放至晚上8點，能安排的賞楓時段也更有彈性。

若希望一次參加免費導覽、觀賞雲海與夜間紅葉，則可以優先考慮11月21日至23日或11月28日至29日。這5天同時涵蓋導覽活動與點燈期間，適合把午後至晚上的時間留給藥師池公園。需要注意的是，紅葉實際轉色與最佳觀賞狀態仍取決於天氣，活動日期不代表每天都能看到相同程度的紅葉景色。

藥師池公園交通與賞楓注意事項，紅葉季建議搭乘大眾運輸

町田藥師池公園位於東京都町田市野津田町3270，紅葉祭期間預計吸引不少遊客前往，主辦單位也特別提醒，賞楓旺季北側停車場可能出現壅塞情況，建議優先利用大眾運輸工具。由於原始公告沒有提供詳細的車站轉乘方式及公車路線，規劃行程時可先透過官方網站確認最新交通資訊，避免抵達當地才發現需要額外轉乘。

此外，紅葉點燈、雲海及其他戶外活動，都可能因天候因素調整時間或取消。尤其是計畫安排夜間賞楓的旅人，出發前最好再次確認活動是否正常舉行。想把東京秋天的紅葉、人工雲海與夜間光影一次看齊，町田藥師池公園這場為期近1個月的紅葉祭，值得列入2026年東京秋季旅遊的候選行程。

▲白天的町田藥師池公園也很值得慢慢逛。橫跨池面的白色拱橋，搭配周圍逐漸轉色的秋季樹林，連平靜湖面都映出滿滿綠意與秋色。走上小橋欣賞池畔風景，再沿著園區散步拍照，感受東京近郊悠閒的秋日氣息。圖／株式会社キープ・ウィルダイニング提供；窩客島整理







藥師池 紅葉まつり（町田藥師池公園 紅葉祭）

活動地點： 町田藥師池公園四季彩の杜 藥師池（東京都町田市野津田町3270）

營運時間與展期日程

通常開園期間： 2026年10月31日（土）～ 11月13日（金）

開園時間：06:00 ～ 18:00

夜間點燈期間： 2026年11月14日（土）～ 11月29日（日）

開園時間延長至：06:00 ～ 20:00

核心體驗與亮點活動

藥師雲海（水霧雲海演出）

實施期間： 2026年11月14日（土）～ 11月29日（日）

演出時間： 10:00 ～ 19:00（每1小時施放一次）

內容特色： 利用水霧技術呈現雲海景觀，與白天楓紅及夜間點燈相互映襯。

園內免費導覽（園内ガイドツアー）

活動日期： 11月21日（土）、22日（日）、23日（月・祝）、28日（土）、29日（日）

導覽場次： 每日 13:30、15:30（共2場）

活動時長： 每場約1小時

參加費用： 免費

內容特色： 由導覽人員引導漫步園內，介紹公園秋季生態與人文特色。

現場特別活動與餐飲

美食餐車（キッチンカー）： 現場提供各式熱食與飲品。

市集（マルシェ）： 展售在地特色商品。

草地瑜伽（ヨガイベント）： 提供戶外伸展與放鬆體驗。

交通與注意事項

停車注意事項： 紅葉高峰期「藥師池公園北駐車場」預計將相當擁擠，建議多利用公共交通工具前往。

天候影響： 活動內容與實施時間可能因天候等不可抗力因素有所變更或取消。

11月到東京旅遊，除了町田藥師池公園的夜間紅葉點燈，還有哪些秋季限定活動值得關注？

推薦閱讀：日本名古屋新飯店！走路2分鐘到地鐵站，6人入住上下舖房型，12樓還能泡冷水浴看城市天空

推薦閱讀：長崎豪斯登堡冬季太夢幻！miffy換上聖誕裝、璀璨星夜點亮歐風街道，跨年還能一路玩到凌晨2點

推薦閱讀：福岡城跡teamLab光影祭10月重磅回歸！九州第一巨城變身夢幻光影宇宙早鳥套票省錢攻略