北海道賞楓美到不想走！札幌4,300株掃帚草染紅山丘，瀑布彩虹、金黃森林一次拍，限定免費活動別錯過

北海道秋天正精彩！札幌瀧野鈴蘭丘陵公園4,300株掃帚草陸續轉紅，森林與瀑布也迎來賞楓高峰。窩客島資深編輯李維唐推薦，把握10月下旬欣賞這片限定秋色。

北海道賞楓季進入最美時刻，札幌近郊的「國營瀧野鈴蘭丘陵公園（国営滝野すずらん丘陵公園）」正被大片紅葉染上秋色！園內約4,300株掃帚草陸續轉紅，搭配金黃色白樺、橘紅色楓葉與森林瀑布，整座公園宛如打翻秋天的調色盤。2026年「瀧野紅葉祭（たきの紅葉まつり）」一路舉辦至11月10日，除了賞楓、拍攝夢幻紅色掃帚草，還能走進森林尋找瀑布彩虹、登上觀景塔俯瞰札幌山景，想安排北海道秋季自由行，現在正是把這座自然系景點排進行程的好時機。

▲陽光穿過樹梢，整座森林都染上暖暖的金黃色！瀧野鈴蘭丘陵公園的秋季林間景色充滿層次，抬頭就能欣賞黃綠交錯的樹葉，走進森林慢慢散步，感受北海道短暫卻迷人的秋日時光。圖／國營瀧野鈴蘭丘陵公園提供；窩客島整理



北海道札幌賞楓進入高峰，瀧野鈴蘭丘陵公園整座山林換上秋裝

距離札幌市中心約30至40分鐘車程的國營瀧野鈴蘭丘陵公園，是北海道唯一的國營公園，也是札幌近郊能一次欣賞花海、森林、溪流與瀑布的自然景點。每到秋季，園內不同樹種依序變色，從金黃色的桂樹、白樺，到鮮紅色的爬山虎與橘紅色楓葉，交織出層次豐富的北國秋景。園方公布，2026年10月16日起，園內各區紅葉已陸續進入最佳觀賞期，10月20日更迎來色彩鮮明的賞楓景致。

這裡的秋天並非只有單一色調，深綠色針葉林穿插在紅黃葉片之間，讓整片山林更有立體感。隨著10月底至11月到來，落葉逐漸鋪滿步道，還能欣賞日本落葉松轉為金黃色的景色。對於想避開單純打卡行程、深入感受北海道秋季氛圍的旅人來說，沿著林間步道慢慢散步，就能體驗札幌市區以外截然不同的自然風景。

▲秋天的顏色原來可以這麼豐富！橘紅楓葉、毛茸茸的綠色掃帚草、滿地繽紛落葉，連森林裡的菇類都成為觀察亮點。瀧野紅葉祭推出免費秋色尋找賓果，讓遊客邊散步邊發現大自然的季節變化。圖／國營瀧野鈴蘭丘陵公園提供；窩客島整理

札幌4,300株掃帚草染紅山丘，3種品種交織夢幻秋季花園

說到瀧野鈴蘭丘陵公園秋季最吸睛的畫面，絕對少不了中央區鄉村花園下層的掃帚草。園內種植約4,300株掃帚草，共有3種品種，其中「Rouge（ルージュ）」約2,200株、「瀧野火焰蛋（滝野ファイヤーエッグ）」約1,000株，以及「White（ホワイト）」約1,100株。圓滾滾、毛茸茸的植株沿著山坡排列，隨著季節轉換，呈現紅色與淡雅色調交錯的秋季景觀。

其中「瀧野火焰蛋」是公園原創品種，與紅色系掃帚草共同構成秋季主角。比較特別的是「White」並不會轉為鮮紅色，而是隨著季節逐漸褪去原有色澤，轉成柔和的淺色調，讓整片掃帚草花園更有層次。園方預估最佳觀賞期可持續至10月第4週左右，並預計從11月2日起陸續移除植株。想拍到最完整的紅色掃帚草景觀，建議把握10月下旬前往。

▲整片山丘都被毛茸茸的紅色掃帚草占領了！札幌瀧野鈴蘭丘陵公園種植約4,300株掃帚草，粉紅、酒紅與黃綠色植株沿著草坡層層排列，隨手取景都是夢幻秋色，想拍北海道限定紅色花海可要把握10月下旬。圖／國營瀧野鈴蘭丘陵公園提供；窩客島整理



阿西里別瀑布紅葉美景必看，10月晴天早晨還有機會遇見彩虹

喜歡森林系秘境的旅人，可以把溪流區的「阿西里別瀑布（アシリベツの滝）」列入賞楓路線。瀑布周圍的樹木已在10月20日進入紅葉最佳觀賞期，鮮豔的秋葉圍繞著傾瀉而下的水流，搭配溪谷岩石與林間景色，呈現北海道秋天特有的清新氛圍。

更令人期待的是，10月上旬至下旬的晴朗早晨，瀑布附近還有機會出現彩虹。園方指出，較有機會觀察到彩虹的時間落在上午9點至10點左右，但仍須視天氣、陽光與自然條件而定，並非每天都能看見。前往瀑布的沿途也分布多處紅葉景點，可以一邊聽著溪水流動與鳥鳴聲，一邊欣賞逐漸轉色的森林，讓賞楓行程多了幾分悠閒感。

▲北海道賞楓還能順便追瀑布！瀧野鈴蘭丘陵公園的「阿西里別瀑布」被金黃與橘紅色樹林包圍，兩道白色水流從岩壁傾瀉而下，搭配溪谷秋景超有氣勢，10月晴朗早晨還有機會遇見瀑布彩虹。圖／國營瀧野鈴蘭丘陵公園提供；窩客島整理

瀧野森林觀景台與森見塔，登高俯瞰札幌秋季山景

除了紅色掃帚草與瀑布，瀧野森林區同樣藏著值得慢慢探索的賞楓角落。位於森林區東側的「森林平台（森のデッキ）」能欣賞周圍紅葉景色，木造平台與秋季森林相互映襯，很適合安排成散步途中的休息地點。不必急著趕往下一個景點，坐下來感受山林氛圍，也能體會北海道短暫秋季的魅力。

想把視野拉得更遠，可以前往同樣位於東側森林區的「森見塔（森見の塔）」。這座觀景設施提供電梯直達塔頂，能從高處眺望札幌市內周邊山巒，將層層交疊的森林秋色收入眼底。由於塔頂風勢較強，園方也提醒遊客注意帽子與隨身物品，避免被風吹落。

瀧野森林西區水田倒映紅葉，兒童遊戲區也有繽紛秋景

瀧野鈴蘭丘陵公園還有一處容易被忽略的秋季景點，就是森林區西側的水田。秋季稻作收割後，田間水面有機會映照周圍轉紅、轉黃的樹木，形成與一般森林賞楓不同的倒影景致。對喜歡自然攝影的旅人來說，這裡能欣賞北海道秋季農田與山林交織的畫面。

親子遊客則可以前往中央區兒童之谷的「草坪競技場（ローンスタジアム）」。周圍樹木進入變色期後，搭配遊戲區原有的紅色大型球體設施，整個空間呈現繽紛的秋季色彩。比起單純欣賞靜態紅葉，這裡更適合帶著孩子邊玩邊感受季節變化，讓北海道賞楓行程多一點親子互動樂趣。

10月25日限定免費接駁車，深入瀧野森林西區賞楓更方便

為了讓遊客更方便欣賞森林區西側的紅葉景觀，公園將於2026年10月25日推出限定免費園內接駁車，行駛於東口與瀧野森林區西側之間。這項服務特別配合紅葉觀賞期，讓想同時欣賞中央區掃帚草與森林區秋景的旅人，可以更便利地規劃園內移動。

森林區西側也安排多項自然與文化體驗，包括介紹瀧野歷史、竹馬與橡皮筋槍等傳統遊戲的「瀧野歷史展」，以及透過植物標本認識相似植物差異的特展。園內森林俱樂部志工也提供「森林散步導覽（おさんぽガイド）」，適合希望深入認識當地自然環境與歷史故事的遊客。

北海道秋季限定活動，免費自然賓果與巨型樹葉尋寶一路玩到11月10日

2026年瀧野紅葉祭除了賞楓，還準備適合親子參加的免費體驗活動。「瀧野秋色尋找賓果（たきの秋の色さがしビンゴ）」邀請遊客帶著賓果卡走進園區，尋找掃帚草、波斯菊、紅葉與瀑布等秋季自然景物，透過觀察顏色與環境完成遊戲。活動持續至11月10日，賓果卡每天上午9點至下午3點開放領取，不限制參加人數。

另一項「尋找巨大日本厚朴葉（巨大ホオノキの葉っぱをさがせ）」則把森林散步變成尋寶遊戲。遊客只要在森林中找到掉落的日本厚朴葉片，帶至森林交流館服務櫃台，經測量長度加寬度達60公分以上，就能獲得獎品。活動同樣免費參加，持續至11月10日，讓孩子透過觀察葉片大小與形狀，發現森林裡平常容易忽略的自然細節。

▲北海道賞楓想一次玩遍不同園區，免費接駁車可以先記下來！瀧野鈴蘭丘陵公園10月25日限定提供東口往返森林區西側的免費接駁服務，想欣賞森林紅葉、探索自然景點，規劃行程更加方便。圖／國營瀧野鈴蘭丘陵公園提供；窩客島整理



掃帚草空拍感視角限時開放，10月24日與25日登上中央口屋頂賞紅葉

想從不同角度欣賞整片掃帚草，10月24日與25日還有期間限定的「從高處欣賞掃帚草（コキアを上から見てみよう）」活動。平常不對外開放的中央口A棟屋頂，將於這2天上午10點至下午2點開放，讓遊客從高處俯瞰下方成片的紅色掃帚草，欣賞不同於地面視角的花園排列與色彩層次。這項活動免費觀賞，最晚入場時間為下午1點50分。由於開放時間只有2天，想拍攝大片掃帚草景觀的旅人，可以優先安排這個區域，再接續探索中央區其他賞楓景點。



厚別山水車機械所遺跡限定導覽，走進北海道開拓歷史與森林紅葉

對北海道歷史有興趣的旅人，10月24日還有首次舉辦的「森林遠足」限定活動，帶領參加者探訪「厚別山水車機械所遺跡（厚別山水車器械所跡）」。這座設施最早於明治12年，也就是1879年設立，當時是為札幌城市開發提供木材的官營製材所，見證了北海道早期林業與城市建設的發展。

遺跡於2025年登錄為推薦產業遺產，現今雖然已無原本的建築物，仍保留當年水車運作所需的巨大坑洞與水道痕跡。導覽將從溪流區的「雪笹小屋（ロッジゆきざさ）」出發，走訪平常未對外開放的遺構，並從高處欣賞阿西里別瀑布與周圍紅葉。活動時間為10月24日上午10點至中午12點30分，免費參加，限額5組，每組最多5人。截至10月20日已進入候補登記階段。

北海道札幌賞楓交通攻略，搭真駒內站巴士約30分鐘抵達

安排札幌自由行時，瀧野鈴蘭丘陵公園的交通方式相對單純。自駕旅客從札幌市區出發，車程約30至40分鐘，從北廣島交流道前往也約需30至40分鐘。若選擇大眾運輸，可先搭乘札幌市營地下鐵至「真駒內站（真駒内駅）」，再轉乘北海道中央巴士「真106瀧野線」，車程約30分鐘。

由於園區範圍廣大，中央區、溪流區與森林區各有不同賞楓特色，建議依照最想欣賞的景觀安排動線。以紅色掃帚草為主要目標的旅人，可以優先前往中央區鄉村花園；想欣賞瀑布彩虹，則可把溪流區安排在晴朗早晨；喜歡森林散步與登高眺望的人，可以將森林區東側列為主要行程。不同區域的步行距離與交通方式可能有所差異，出發前可先查看園區地圖及最新交通資訊。

札幌瀧野紅葉祭11月10日結束，12月23日接力變身北海道雪世界

瀧野鈴蘭丘陵公園的秋季營運將於11月10日結束，接著進入季節轉換休園期，預計12月23日重新開放冬季園區「瀧野雪世界（滝野スノーワールド）」。原本被花海與紅葉覆蓋的山丘，到了冬天將換上銀白色雪景，成為適合體驗北海道雪上活動的戶外休閒景點。

冬季園區規劃緩坡滑雪場、雪圈滑道與雪鞋健行路線，其中長達200公尺的雪圈滑道更是公園代表性冬季設施之一。園內另有裝備租借、餐廳與輕食服務，讓沒有自備雪上裝備的旅客也能安排雪地體驗。2026至2027冬季預定開放期間為12月23日至3月31日，每日上午9點至下午4點，冬季入園免費，但停車費另計，部分設施也可能受到積雪狀況影響而延後開放。

▲沒想到北海道賞楓還能拍到這麼清新的水中倒影！瀧野鈴蘭丘陵公園森林西區藏著一片水田，秋季稻作收割後，平靜水面映出金黃樹林與橘紅楓葉，連白樺樹影都清晰可見，讓人想停下腳步多欣賞一會兒。圖／國營瀧野鈴蘭丘陵公園提供；窩客島整理





瀧野紅葉祭2026活動資訊整理

國營瀧野鈴蘭丘陵公園（国営滝野すずらん丘陵公園）

地址：北海道札幌市南區瀧野247

紅葉祭期間：2026年10月3日至11月10日

開放時間：09：00至17：00

紅葉現況：截至10月20日，園內各區已進入最佳觀賞期

掃帚草數量：約4,300株，共3種品種

掃帚草最佳觀賞期：預估至10月第4週左右

掃帚草移除時間：預計11月2日起

交通方式：真駒內站搭乘真106瀧野線巴士，約30分鐘

官方網站：https://www.takinopark.com/

期間限定活動

10月24日：厚別山水車機械所遺跡導覽，免費，10月20日已開放候補。

10月24日至25日：中央口A棟屋頂開放賞掃帚草，10：00至14：00，免費。

10月25日：東口往返森林區西側，提供限定免費園內接駁車。

即日起至11月10日：秋色尋找賓果，免費參加，09：00至15：00領卡。

即日起至11月10日：巨型日本厚朴葉尋寶，符合尺寸條件可獲得獎品。

賞楓注意事項

紅葉與掃帚草觀賞期受氣候影響，實際變色情況以園方公告為準。

阿西里別瀑布彩虹以10月晴天上午9點至10點較有機會出現，無法保證看見。

森見塔頂風勢較強，應留意帽子及隨身物品。

11月11日起進入冬季休園期，預定12月23日重新開園。

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