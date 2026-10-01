日本超人氣忍者飯推出高蛋白軟糖！螺絲螺帽造型極硬咬勁，每包含蛋白質15g與零脂肪，隨時補給超有感

日本UHA味覺糖發表全新忍者飯鐵筋紅能量味，主打每包含有蛋白質15g與零脂配方，打破傳統軟糖印象。美食資深編輯李維唐指出：這款商品精準結合咬勁與機能補充，為現代人打造無負擔的解饞新選擇。

日本超商又有新零食可以挖寶了！日本UHA味覺糖旗下人氣軟糖品牌「忍者飯（忍者めし）」推出全新高蛋白系列「忍者飯鐵筋紅色能量口味（忍者めし鉄筋 レッドエナジー味）」，將原本就以超硬口感聞名的軟糖，變成每包含有15克蛋白質的營養補給零食。新品將於2026年10月13日起在日本全國便利商店陸續上市，除了加入維生素B6與維生素C，還把軟糖做成螺栓、螺帽造型，搭配酸甜的熱帶水果能量飲風味，讓平常喜歡逛日本超商、尋找特色零食的人，又多了一款值得留意的新品。

▲亮眼紅色包裝直接標示蛋白質15g與零脂肪，搭配獨特螺絲造型硬質軟糖，隨手一包就能搞定運動後的營養補充與嘴饞時刻。圖／UHA味覺糖提供；窩客島整理



日本忍者飯推出首款高蛋白軟糖，1包就有15克蛋白質

說到日本UHA味覺糖的「忍者飯」，最讓人印象深刻的就是需要反覆咀嚼的超硬口感。不同於一般入口就能輕鬆咬開的軟糖，忍者飯主打扎實、有嚼勁的特色，讓嘴饞時不只是吃糖果，還能透過咀嚼獲得滿足感。這次品牌將原有的硬式軟糖特色延伸到營養補給領域，推出全新「鐵筋」系列，也是忍者飯品牌首度推出高蛋白產品。

新款忍者飯鐵筋每包重量82克，含有15克來自膠原蛋白的蛋白質，並採用零脂肪配方。對於平常喜歡吃軟糖，又會留意蛋白質攝取量的人來說，這次新品最大的不同，就是將原本偏向休閒零食的軟糖，加入更明確的營養補給設計。不過，膠原蛋白的必需胺基酸組成與乳清、大豆等蛋白質來源不同，不能直接視為具有相同的肌肉修復效果。

忍者飯鐵筋軟糖藏營養設計，糖質與蛋白質比例3.5比1

這次忍者飯鐵筋的特色，不只是增加蛋白質含量，品牌也特別針對糖質與蛋白質的搭配進行設計。根據UHA味覺糖公布的產品資訊，新品採用糖質與蛋白質3.5比1的比例，希望讓消費者在補充蛋白質的同時，也能攝取碳水化合物。

品牌指出，運動後除了需要蛋白質，也需要補充運動過程中消耗的能量。尤其當下一次運動間隔較短時，糖質與蛋白質的搭配便是運動營養討論的重要方向。這次新品便以此概念作為開發基礎，將糖質與蛋白質結合在同一包軟糖中。需要留意的是，3.5比1屬於產品的營養配方比例，並不代表所有運動情境都適合以相同比例補充，也不能將這款軟糖直接當成完整的運動後恢復餐點。

▲硬派十足的工業風螺栓與螺帽造型，光看外觀就充滿厚實咬勁，微酸帶甜的熱帶能量飲料香氣隨著咀嚼蔓延開來，口感扎實又療癒。圖／UHA味覺糖提供；窩客島整理

零脂肪加上維生素B6與維生素C，忍者飯瞄準日常營養補給

不少人想到補充蛋白質，可能會聯想到蛋白粉、蛋白飲或其他運動營養產品，但對於平常沒有固定使用這類產品習慣的人來說，沖泡準備、清洗容器或攜帶方式，都可能讓補充營養變得不夠方便。UHA味覺糖便從日常容易接觸的軟糖出發，希望把營養補給融入一般人的零食選擇。

除了每包15克膠原蛋白來源的蛋白質，新品也加入維生素B6與維生素C。其中維生素B6參與人體正常的蛋白質與胺基酸代謝，維生素C則參與膠原蛋白形成。品牌希望透過這樣的配方，讓產品從一般休閒零食延伸到日常營養補充的使用情境。不過，零脂肪並不等於零糖或低熱量，實際攝取量仍需參考包裝上的完整營養標示。若平常有控制糖分攝取的需求，也應留意產品所含的糖質。

螺栓螺帽造型超有記憶點，忍者飯紅色能量口味主打酸甜果香

除了營養配方，這次新品在外型上也延續忍者飯擅長的趣味設計。配合「鐵筋」系列名稱，UHA味覺糖直接將軟糖製作成螺栓與螺帽2種造型，讓原本就很有個性的硬式軟糖，多了機械零件般的視覺特色。

2種造型都採用具有厚度的硬式軟糖設計，主打需要用力咀嚼的扎實口感。對於喜歡忍者飯原本超硬咬感的人來說，這次不只是換了新口味，連軟糖外型也有新變化。風味則選擇「紅色能量口味」，以帶有酸味的熱帶水果香氣，呈現能量飲料風格的味道。相較於一般常見的葡萄或汽水軟糖，這次將熱帶果香與酸甜能量飲風味結合，讓每次咀嚼都能感受不同於傳統水果軟糖的味覺設定。

日本忍者飯從巨峰葡萄到鋼系列，超硬軟糖玩法越來越多

其實忍者飯一直以來就不是走一般軟Q糖果路線。品牌最初以忍者隨身攜帶的傳統糧食「兵糧丸」作為概念，將忙碌的現代人比喻成每天面對工作與時間壓力的忍者，希望透過方便攜帶、需要反覆咀嚼的軟糖，滿足日常嘴饞的需求。

品牌旗下原本就有多款不同特色的產品，例如「忍者飯巨峰葡萄口味（忍者めし 巨峰）」，主打隨著咀嚼逐漸釋放葡萄風味，而「忍者飯彈珠汽水口味（忍者めし ラムネ）」則在糖衣層加入檸檬萃取物，呈現汽水般的清爽感。另一個人氣系列「忍者飯鋼（忍者めし鋼）」則進一步強調咀嚼趣味，推出可以拉伸、折疊的無限符號造型軟糖，並於2026年3月新增比原有造型更厚實的鑽石形狀。這次鐵筋系列則將品牌原本的硬式口感與營養補給結合，讓忍者飯產品線又多出一種不同的選擇。

▲從經典果香巨峰葡萄、爽快彈珠汽水，到口感厚實的鋼系列無限型與鑽石型，各種咀嚼樂求一次滿足現代忍者的解饞需求。圖／UHA味覺糖提供；窩客島整理



日本超商10月13日開賣，忍者飯鐵筋82克新包裝登場

準備前往日本旅遊，又喜歡逛便利商店尋找限定零食的人，可以留意這次忍者飯的新系列。「忍者飯鐵筋紅色能量口味」將於2026年10月13日起，在日本全國便利商店陸續推出，每包內容量82克，採開放式定價，目前官方並未公布統一售價。由於各地區及門市的上市時間可能不同，也不保證每間便利商店都會販售，想購買的人可在日本超商糖果、軟糖陳列區留意商品名稱。至於台灣是否會引進，目前原始公告並未提供相關資訊。

對喜歡日本特色零食的人來說，這次忍者飯鐵筋最值得關注的，就是把硬式軟糖、螺栓螺帽造型與15克蛋白質結合在一起。從過去單純追求咀嚼口感，到這次加入營養配方，忍者飯也讓軟糖有了不同於一般糖果的新定位。

▲擺滿忍者飯鐵筋呈現出澎湃既視感，主打糖質與蛋白質3.5比1黃金比例加上維生素補充，絕對是上班族與健身控日常必備的夢幻零食。圖／UHA味覺糖提供；窩客島整理





忍者飯鐵筋 紅能量味（忍者めし鉄筋 レッドエナジー味）

活動與發售資訊

發售日期：2026年10月13日（二）起順次發售。

發售地點：日本全國便利商店等通路（部分店家可能未販售，實際發售日依區域及門市而異）。

商品核心亮點與規格

商品內容物淨重：82g

高蛋白質含量：每包含有膠原蛋白來源之蛋白質15g。

黃金營養比例：採用「糖質：蛋白質＝3.5：1」設計，有助於運動後的能量補給與身體恢復。

零脂肪與維生素添加：脂質含量為零，並添加維生素B6與維生素C，輔助體內蛋白質吸收利用。

風味特色：微酸且帶有熱帶水果香氣的能量飲料風味。

造型與口感：包含「螺栓型」與「螺帽型」2款工業風造型，為厚實且富含啃咬勁道的硬質軟糖。

除了尋找特色軟糖，日本還有哪些值得留意的零食選擇與購物優惠，出發前可以先做功課？

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