日本冬天取暖也要可愛！HAGOOGI推3款動物充電式熱水袋，三毛貓、灰兔陪你窩沙發

當空氣中的涼意漸濃，日本HAGOOGI推出全新充電式電熱水袋，主打萌寵造型與附贈斜背帶，10分鐘蓄熱即可解放雙手。資深編輯 李維唐 表示：「這款產品巧妙結合可愛視覺與斜背功能，打破傳統熱水袋繁瑣注水與限制活動的痛點，是冬日兼具質感與實用的神隊友。」

天氣一冷，窩在沙發追劇、坐在書桌前工作，或準備鑽進被窩時，手邊有個暖呼呼的熱水袋，冬天似乎就沒那麼難熬。日本HAGOOGI這次更直接把取暖小物變成冬季陪伴角色，推出角色設計充電式電熱水袋「LXE-8008-03」，一次帶來三毛貓、灰兔、茶黑貓3種造型，不只可以抱在懷裡取暖，還附上肩背帶，能直接掛在身上暖肚子，讓怕冷族從書桌一路移動到沙發、床上，都能把暖意一起帶著走。



▲萌翻天的冬日陪伴！三毛貓、灰兔與茶黑貓三款萌寵造型一排站開，光是擺在房間裡就充滿無敵療癒感。圖／HAGOOGI提供；窩客島整理

▲擺在沙發上秒變精緻家居擺飾！三種不同性格的萌寵造型齊聚一堂，讓整個客廳空間瞬間多了滿滿生活質感。圖／HAGOOGI提供；窩客島整理

HAGOOGI充電式電熱水袋登場：三毛貓、灰兔、茶黑貓陪你過冬

一般提到熱水袋，第一印象往往是冬天才會從櫃子裡拿出來的季節用品。HAGOOGI這次則把實用品加入角色概念，希望它不只是需要取暖時才拿出來的工具，而是冷天裡會想一直放在身邊的生活小物。

角色款「LXE-8008-03」設計成三毛貓、灰兔與茶黑貓3種造型，而且不是單純換個顏色而已。每個角色都有不同表情與氛圍，包裝甚至替它們準備了角色介紹，讓使用者可以依照喜歡的個性與外型，挑一隻陪自己度過冬天。對喜歡療癒系生活雜貨的人來說，這樣的設計也讓原本偏機能性的取暖用品，多了一點挑選玩偶般的趣味。放在沙發、床鋪或工作桌旁，也不會只有傳統冬季家電的功能感。



▲冬夜睡前抱著最舒服！將充好電的灰兔抱進懷裡被窩預熱，微溫包裹感讓人一夜好眠直達天亮。圖／HAGOOGI提供；窩客島整理

電熱水袋不用自己裝熱水：充電約10至15分鐘即可使用

冬天半夜想暖一下，還得燒水、裝水，確實很容易讓人打消念頭。HAGOOGI「LXE-8008-03」採用充電蓄熱方式，不需要另外準備熱水，充電約10至15分鐘即可使用。對日常生活來說，使用情境也因此變得更簡單。準備上床睡覺前先充電，之後就能帶進房間。白天坐在書桌前工作或看書時覺得冷，也能依照需要使用，不必每次重新煮一壺熱水。這種使用方式特別適合冬季居家生活。從早上坐在電腦前，到晚上窩進沙發追劇，再到睡前進房間，取暖不必被固定在單一空間，而是能跟著生活動線移動。



▲免去滾水燙傷的危險！只需把充電夾輕鬆夾上蓄熱袋進行快速充電，就能換來好幾個小時的綿密微溫。圖／HAGOOGI提供；窝客島整理

HAGOOGI肩背熱水袋：掛在肚子前雙手照樣能滑手機

這款角色電熱水袋另一個實用設計，就是附有肩背帶。除了像一般熱水袋一樣用手抱著，也能直接掛在肩膀上，移動時不需要一路用雙手捧著。掛上肩膀後，熱水袋可以自然貼近腹部周圍，雙手則能繼續滑手機、翻書、打電腦或處理手邊工作。對長時間坐在書桌前的人來說，不必在抱著熱水袋與使用鍵盤之間二選一。從客廳走到房間，或從書桌換到沙發，也不用特別空出一隻手拿著。比起把使用者固定在某個取暖位置，HAGOOGI更希望讓熱水袋跟著人走，今天想在哪裡窩著，就把它一起帶過去。



▲暖手口袋設計簡直是冷氣房與冬天的救星！兩手往三毛貓兩側一插，順手放在大腿上就能瞬間擺脫冰棒手。圖／HAGOOGI提供；窩客島整理

電熱水袋外套可以拆洗：天天抱也比較方便整理

會長時間接觸手部、衣服與沙發的取暖用品，清潔也是實際使用時很重要的一環。「LXE-8008-03」外層套採可拆卸設計，使用一段時間後如果覺得髒了，可以將外套拆下清洗。尤其角色造型很容易讓人把它當成抱枕般抱著使用，從書桌、客廳一路帶到床邊，使用頻率自然可能比傳統熱水袋更高。可以拆下外套整理，也讓冬季反覆使用時多了一項方便之處。



▲貼心拆洗結構超方便！內層蓄熱袋能輕鬆取出來，外套髒了隨時都能拆下來清洗，永遠保持最柔順親膚的好觸感。圖／HAGOOGI提供；窩客島整理

冬天4種取暖情境：工作、追劇到睡前都能帶著走

HAGOOGI也將這款充電式電熱水袋設定在多種日常情境使用。坐在書桌前工作、閱讀或操作電腦時，可以放在身邊取暖。到了沙發上看電視、看書時，也能直接抱著使用。準備睡覺前，則可以在進入被窩前使用。碰上寒冷天氣，也能依照自己最習慣放鬆的位置，把已經完成充電的熱水袋一起帶過去。這樣的概念不是為了熱水袋決定自己該待在哪裡，而是今天人在哪裡，它就跟到哪裡。對冬天喜歡在家換不同角落窩著的人來說，也讓取暖方式多了一點彈性。



▲辦公室上班族的禦寒神器！打字敲鍵盤時順手抱著溫熱的茶黑貓，肚子暖呼呼的連工作效率都跟著大提升。圖／HAGOOGI提供；窩客島整理





HAGOOGI電熱水袋LXE-8008-03：角色款尺寸與購買資訊

HAGOOGI LXE-8007：莫卡棕、霧玫瑰等4色走簡約居家風

如果比起動物角色，更喜歡能直接融入居家空間的簡約設計，HAGOOGI也推出「LXE-8007」。這款共有莫卡棕、霧玫瑰、灰色與米灰色4種柔和色系，以低調簡潔的外型為主，搭配不同居家風格也相對自然。

「LXE-8007」商品尺寸約27公分乘20公分乘9.5公分。

HAGOOGI LXE-8009：可以抱也能圍腰使用的2WAY款

想把暖意更直接固定在腰部或腹部，則可以看「LXE-8009」。這款採2WAY設計，除了抱著使用，也能穿戴在腰部與腹部周圍，讓雙手保持自由。

「LXE-8009」約需8至15分鐘蓄熱，商品尺寸約120公分乘22公分，適合希望一邊取暖、一邊處理日常事情的人。

HAGOOGI LXE-8008-01：4款柔和色系搭配不同居家空間

「LXE-8008-01」則提供牛奶棕、米灰色、灰色與櫻花粉4種色彩，設計方向同樣偏向簡約柔和，希望讓冬季取暖用品自然融入房間、客廳等居家空間。

商品尺寸約27公分乘19公分乘9公分。如果不特別追求角色造型，而是希望熱水袋放在家裡也能維持一致的空間色調，這系列提供另一種選擇。





看完日本HAGOOGI療癒感滿滿的萌寵電熱水袋，還想知道還有哪些質感日系近期推出了驚艷生活提案的新品嗎？

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