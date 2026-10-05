懶人耍廢終極神器！無印良品全新「單人沙發」登場，久坐不塌陷、一開箱自動膨脹超欠買

編輯王瀅瀅表示，在家裡有自己的沙發非常重要，無印這款很可以！

總是消費者心思的MUJI無印良品，這次再度帶來讓人眼睛一亮的新商品。告別傳統沙發龐大佔空間的刻板印象，全新登場的單人沙發專為居家放鬆打造，在椅面的寬度與深度上預留充足空間，讓人一坐下就能享受療癒的包覆感。即使房間坪數有限，也能輕鬆打造出專屬自己的日系質感耍廢角落。

▲無印良品全新推出「舒適單人沙發」，精巧優雅的造型不佔空間，即使小坪數房間也能輕鬆打造專屬放鬆角落。

告別軟爛塌陷感，人體工學微凹曲線精準支撐

這款沙發最厲害的地方，莫過於其兼具彈力與支撐力的坐感。選用一體成型模塑聚氨酯泡綿，擺脫一般軟墊坐久容易塌陷的困擾，長時間窩在上面閱讀或追劇，也不會覺得沉陷難受。座面與背靠配合體態曲線設計出緩和弧線與微妙凹槽，從背部到腰部都能得到滿滿承托，帶給身體恰到好處的安定感。無扶手的簡約設計更拉近了與空間的距離，置於家中完全沒有壓迫感。

▲沙發採用一體成型模塑聚氨酯泡綿，提供紮實支撐且長時間乘坐也不易塌陷。

搬運輕鬆不卡門，拆封瞬間像魔法般自動膨脹

而通常大型家具最怕運送與搬運過程繁複，而這款商品完美解開了大家的困擾。全體採用單一聚氨酯泡綿材質，摒棄木材或金屬框架，巧妙運用壓縮包裝讓體積大縮水。買回家時不必再量門框或煩惱走道狹窄，開車就能輕鬆載回家。拆開包裝後，原本壓縮的沙發本體會自然膨脹還原，立刻就能擺放使用。

▲創新採用壓縮包裝設計大幅縮減體積，一般轎車後車廂就能輕鬆載回家。拆封後沙發本體會自然膨脹成型，隨拆即用超便利。

拉鍊設計好拆洗，質感配色完美融合居家風格

為了讓日常維護更無負擔，沙發布套採取另售設計，並隨附方便拆卸的拉鍊。清潔時只需從沙發上拆卸下來將拉鍊拉上並放入洗衣袋，就能輕鬆進機洗，隨時維持乾爽潔淨。布套一共推出6種豐富色彩，無論是沉穩大地色系或溫暖色調，都能依個人喜好與房間氛圍隨心更換，為生活添上專屬色彩。本商品預計自10月7日起於日本無印良品指定通路陸續發售，喜愛日系質感生活的民眾切勿錯過！

▲專用沙發布套推出6種質感配色，可依室內裝潢風格隨心挑選更換。且布套設有便利拉鍊方便快速拆卸，直接放入洗衣袋機洗就能輕鬆保持潔淨。

無印良品 單人沙發 商品資訊

商品名稱：舒適單人沙發 本體

商品貨號：23278492

售價：17,900日圓（約新台幣3,760元）

舒適單人沙發專用套售價：7,000日圓（約新台幣1,470元）





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