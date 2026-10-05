懶人耍廢終極神器！無印良品全新「單人沙發」登場，久坐不塌陷、一開箱自動膨脹超欠買

編輯王瀅瀅表示，在家裡有自己的沙發非常重要，無印這款很可以！
總是消費者心思的MUJI無印良品，這次再度帶來讓人眼睛一亮的新商品。告別傳統沙發龐大佔空間的刻板印象，全新登場的單人沙發專為居家放鬆打造，在椅面的寬度與深度上預留充足空間，讓人一坐下就能享受療癒的包覆感。即使房間坪數有限，也能輕鬆打造出專屬自己的日系質感耍廢角落。
告別軟爛塌陷感，人體工學微凹曲線精準支撐
這款沙發最厲害的地方，莫過於其兼具彈力與支撐力的坐感。選用一體成型模塑聚氨酯泡綿，擺脫一般軟墊坐久容易塌陷的困擾，長時間窩在上面閱讀或追劇，也不會覺得沉陷難受。座面與背靠配合體態曲線設計出緩和弧線與微妙凹槽，從背部到腰部都能得到滿滿承托，帶給身體恰到好處的安定感。無扶手的簡約設計更拉近了與空間的距離，置於家中完全沒有壓迫感。
搬運輕鬆不卡門，拆封瞬間像魔法般自動膨脹
而通常大型家具最怕運送與搬運過程繁複，而這款商品完美解開了大家的困擾。全體採用單一聚氨酯泡綿材質，摒棄木材或金屬框架，巧妙運用壓縮包裝讓體積大縮水。買回家時不必再量門框或煩惱走道狹窄，開車就能輕鬆載回家。拆開包裝後，原本壓縮的沙發本體會自然膨脹還原，立刻就能擺放使用。
拉鍊設計好拆洗，質感配色完美融合居家風格
為了讓日常維護更無負擔，沙發布套採取另售設計，並隨附方便拆卸的拉鍊。清潔時只需從沙發上拆卸下來將拉鍊拉上並放入洗衣袋，就能輕鬆進機洗，隨時維持乾爽潔淨。布套一共推出6種豐富色彩，無論是沉穩大地色系或溫暖色調，都能依個人喜好與房間氛圍隨心更換，為生活添上專屬色彩。本商品預計自10月7日起於日本無印良品指定通路陸續發售，喜愛日系質感生活的民眾切勿錯過！
無印良品 單人沙發 商品資訊
- 商品名稱：舒適單人沙發 本體
- 商品貨號：23278492
- 售價：17,900日圓（約新台幣3,760元）
- 舒適單人沙發專用套售價：7,000日圓（約新台幣1,470元）
看更多無印好物
推薦閱讀：告別卡片大海撈針！無印良品「3款話題新品」，捲摺式便當袋容量自由變靈活度超高
推薦閱讀：內行人才懂買！無印良品默默賣爆的3款「隱藏神物」，變形水壺套、可畫捲尺用過回不去