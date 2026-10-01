寶可夢迷心臟爆擊！戴上HORI「皮卡丘電競耳機」瞬間長出立體大耳，耳罩內藏驚喜巧思

這個耳機可愛到不是粉絲也想收欸！編輯王瀅瀅表示，耳朵還特地做絨毛材質簡直太會啦～

寶可夢（Pokémon）風靡全球多年，周邊商品總能精準抓牢粉絲的心。日本知名遊戲周邊品牌HORI最新推出的「皮卡丘造型電競耳機」（Nintendo Switch專用耳機），直接將經典角色元素融進實用裝備中。頭帶上方配有柔軟的立體耳朵設計，讓玩家戴上耳機的瞬間彷彿變身為皮卡丘，超萌外觀簡直讓人心臟爆擊！

▲寶可夢魅力席捲全球，HORI推出戴上就能變身皮卡丘的造型電競耳機。

戴上直接變身！立體絨毛耳與耳罩巧思超犯規

這款耳機最吸睛的莫過於頭帶頂部那對絨毛材質的皮卡丘立體耳朵，觸感柔軟治癒，完全打破傳統電競配備的印象。

▲頭帶頂部附有柔軟的絨毛立體耳朵，摸起來手感絕佳且極具治癒感。

全機以標誌性的鮮黃色調貫穿，側邊帶有簡約的閃電圖案，連耳罩內側都藏有皮卡丘手舞足蹈的可愛圖樣，滿滿的細節巧思讓人一看到就想掏錢包下架。

▲耳罩外側印有經典閃電圖案，內側更隱藏手舞足蹈的皮卡丘細節巧思。

兼顧遮音與透氣，長時間打遊戲也無負擔

除了外觀搶眼，內部機能同樣毫不馬虎。頭靠墊採用透氣不悶熱的網布材質，即使長時間沉浸在遊戲世界裡也不覺得負擔，搭配高遮音性與穩固的佩戴感，大幅提升臨場體驗。

▲採用透氣網布頭墊與高遮音性耳罩，打造長時間配戴也不悶熱的舒適感。

耳罩側邊整合了音量調節與麥克風開關，手放在耳邊就能直覺操作，並配備可自由調整角度的單一指向性軟管彎曲麥克風，通話品質清晰順暢。

▲側面整合直覺式的控制按鈕與可調式麥克風，大幅增添遊戲過程中的便利性。

附贈混音器超貼心，甜甜千元價輕鬆入手

針對遊戲通話需求，產品附贈了專用混音器，方便玩家在使用智慧型手機App「Nintendo Switch Online」時，能同步收聽遊戲音效與語音。這款耳機官方售價為5,980日圓（含稅），折合台幣約1,200至1,300元左右，於HORI Store等官方授權通路正式販售，心動的玩家可透過日本官方線上商店或代理管道選購，為電腦遊戲時光打造可愛滿滿的儀式感吧。

▲官方售價5,980日圓極具性價比，折合台幣僅千元出頭即可輕鬆入手。

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