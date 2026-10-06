買一張寫三年！日本賣爆「可擦矽膠便利貼」能重復書寫還防潑水，手機筆電都能貼超方便

買一張便利貼抵三年也太方便！編輯王瀅瀅表示，這個對喜歡手寫記東西的人來說絕對是夢幻逸品啊～

在辦公室辦公或讀書學習時，便利貼絕對是手邊不可或缺的必備文具。通常大家常習慣順手撕下一張一次性便利貼，用完即丟。來自日本機能性薄膜大廠Cosmotec的熱銷品牌wemo，推出打破傳統文具概念的「便利貼型」矽膠便利貼，主打油性筆可擦拭與重複黏貼功能，成為各大社群與文具控狂推的環保減塑好物，帶你以更聰明、無痛的方式質感記錄生活！

▲傳統便利貼用完即丟，容易造成資源浪費。日本wemo推出可重複擦寫的矽膠便利貼，為隨手筆記帶來全新體驗。

油性筆直接寫，橡皮擦一擦字跡全消失

這款便利貼的外觀看似簡單，實則蘊含了強大的高分子化學技術。產品表面塗上了獨家特殊保護層，最神奇的地方在於，就算直接拿一般的油性原子筆在上面塗寫，事後只要用手指或是橡皮擦輕輕擦拭，字跡就能輕鬆被抹得乾乾淨淨，完全不留半點痕跡。不過需要特別注意的是，部分筆款像是三菱鉛筆的Jetstream系列因相容性問題容易殘留墨跡，官方特別推薦搭配ZEBRA的Jimnie/Gym-knock 0.7mm筆芯使用，才能達到最完美無痕的抹除效果。

▲便利貼採用獨家特殊塗層技術，使用油性原子筆書寫也能輕鬆抹除。只要拿橡皮擦或手指輕擦，便利貼表面就能立刻恢復乾淨如初。

防潑水又不留殘膠，水洗後黏力秒恢復

除了寫了能擦之外，這款便利貼的耐用度更是讓人驚豔。它的背面採用了特殊凝膠吸附層設計，可以順暢地黏貼在電腦螢幕、手機背板或辦公桌等平整表面，撕下時完全不會殘留難纏的黏膠。萬一貼久了沾黏到灰塵導致吸附力下降，只要拿去用水沖洗乾淨，晾乾後就能神奇地恢復原始黏性。更厲害的是，它具備優秀的防水機能，就算被水濺濕字跡也不會滲開消失，甚至通過了高達5000次的使用測試，一張就能陪伴你度過漫長的3年歲月。

▲背面特殊凝膠吸附層撕下不留殘膠，沾髒後水洗即可恢復黏性。且具備良好防潑水特性，就算被水淋濕也不用擔心筆記墨跡暈開。

多尺寸隨心搭配，從手機到筆電都能貼

這款兼具強大功能與永續概念的產品，自問世以來便橫掃日本文具大賞、文房具總選舉等各大獎項，全系列在日本市場更是創下突破25萬個的驚人銷量（截至2025年6月之數字）。為了滿足多樣化的生活需求，官方也推出了多種尺寸，像是能貼在手機背面的S尺寸，以及適合平板或桌面的L尺寸等。商品可直接於wemo日本官方線上商店購買，並支援國際寄送服務，有興趣的朋友可上官網瞧瞧。

▲推出多種尺寸規格，不論貼在手機背面或筆電都能完美黏貼。商品兼具極致便利與永續理念，成為橫掃日本各大文具獎項的人氣話題商品。

矽膠便利貼 商品資訊

wemo 矽膠便利貼 S號 2入 售價：¥1,320日圓（約NT$277）

wemo 矽膠便利貼 L號 1入 售價：¥1,265日圓（約NT$265）





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