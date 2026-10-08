料理小白救星！無印良品新品「微波爐烤盤」免開火無油煙，烤魚、炒菜煮白飯一盤搞定

編輯王瀅瀅表示，對於想到要開火就懶的廚房菜鳥來說，這烤盤絕對是最偉大的發明！

對於平時工作繁忙又想吃得健康優質的現代人來說，這絕對是自炊生活裡的救星！日本MUJI無印良品近期推出全新「微波爐專用煎烤盤」，主打完全不需要開火，只要把食材通通切好放進盤裡、直接送進微波爐，就能輕鬆搞定一桌好菜。這款烤盤不僅能用來處理香噴噴的烤魚與炒蔬菜，連蒸烤料理甚至是煮白飯都能一盤搞定，讓下廚這件事變得無比優雅又省時。

▲日本無印良品最新推出主打免開火的微波爐專用煎烤盤，只要將食材切好放入盤中並送進微波爐，就能輕鬆搞定一桌好菜。

雙蓋靈活切換！煎烤、蒸煮料理一盤搞定

這個烤盤最厲害的地方，就是它附了「外蓋」跟「會發熱的內蓋」，只要隨意組合切換，就能秒變煎鍋、蒸鍋或炊飯鍋如果今天想吃帶有誘人焦香味的烤物，只要把內蓋直接平壓在食材上加熱，就能發揮極佳的熱傳導效果。以鮭魚為例，使用600W微波加熱4分鐘，出來的成果皮酥肉嫩，完全不輸給傳統瓦斯爐煎出來的香氣，甚至還免去了清理油煙與刷洗油膩煎鍋的麻煩。

▲將發熱內蓋平壓在食材上加熱4分鐘，就能做出皮酥肉嫩的香噴噴烤魚。

除了單純煎烤，只要把內蓋稍微架高、留點空間，就能輕鬆做出蒸烤效果。像是做肉片炒蔬菜這類份量較豐富的菜色，只要將內蓋懸空架高並加熱7分鐘，就能精準鎖住蔬菜的水分與肉汁，口感爽脆不油膩。

▲將內蓋稍微懸空架高加熱7分鐘，即可精準鎖住水分做出爽脆的肉片炒蔬菜。

換個蓋子還能煮白飯！煮好直接上桌還超好收納

若是想做培根煎蛋，只要換上外蓋微波4分鐘即可完成；更厲害的是，它連炊飯都能辦到，加入米和水並蓋上外蓋，微波11分鐘就能煮出粒粒分明的熱騰騰白飯，一盤多用的靈活度讓人驚艷。

▲搭配外蓋並加入米水微波11分鐘，連粒粒分明的熱騰騰白飯也能輕鬆煮出。

料理完成後直接端上桌，簡約質感的外觀瞬間提升餐桌顏值，甚至還能少洗一個盤子。唯一要留意的是剛微波完溫度極高，一定要記得墊上隔熱墊，且並避免用尖銳刀具直接刮傷盤面。不用時把蓋子反過來就能完美疊合收納，完全不佔廚房空間。就算你是毫無廚藝可言的料理新手，只要懂得切食材、按微波爐鍵，就能零失敗出大菜，絕對是值得立刻入手的夢幻廚房神隊友。

▲料理完成可直接質感上桌少洗一個盤子，蓋子反過來還能堆疊收納。 無印良品微波爐專用煎烤盤 商品資訊 貨號：23274500

售價：含稅價 6,990日圓（約新台幣 1,470–1,540元）



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