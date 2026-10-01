日本精緻轉蛋大廠KenElephant攜手作家佐藤穗波！夜行快閃店登陸東京御茶之水，限定手作娃娃與怪萌公仔必搶

藝術轉蛋迷注意！KenElephant旗下御茶之水旗艦店推出夜行POPUP快閃展，不僅開賣佐藤穗波最新未確認生物轉蛋，更限量釋出手作娃娃與貼紙。資深編輯李維唐表示，這場快閃將未確認生物的幽默怪萌轉化為生活質感，是今秋東京不可錯過的造形藝術盛宴。

日本扭蛋控又有新收藏目標！日本藝術雜貨品牌肯象（ケンエレファント）攜手造形藝術家佐藤穗波（佐藤穂波）旗下創作企劃「夜行」，推出全新扭蛋系列「夜行公仔吊飾（夜行 フィギュアマスコット）」，每款500日圓起就能入手。為慶祝新品上市，東京御茶之水旗艦店「ケンエレブンシツ」將於2026年10月25日至11月17日舉辦「夜行POPUP」期間限定快閃活動，現場除了能收藏最新扭蛋，還有數量限定的絨毛玩偶、貼紙等周邊商品。喜歡日本原創角色、奇幻生物與設計玩具的人，這次到東京旅遊又多了一個值得排進行程的逛街地點。

▲從蛋殼裡蹦出來的白雪男公仔質感超精細，還有迷你毛球吊飾跟討喜的土龍，掛在包包上出門隨手一拍都是焦點。圖／KenElephant提供；窩客島整理



日本夜行扭蛋登場！雪人與神秘生物化身可愛收藏

說到日本扭蛋，除了熟悉的卡通角色與迷你生活雜貨，帶有藝術家個人風格的原創作品，也是不少潮玩收藏迷關注的類型。這次推出新作的「夜行」，正是以充滿奇想的神秘生物為創作主題，將原本只存在於傳說與想像中的角色，轉化成帶有幽默感與親切感的立體作品。

創作者佐藤穗波擅長以雪人（イエティ）、土龍（つちのこ）等長年流傳的未確認生物為靈感，透過細膩的造形設計，讓這些原本帶著神秘色彩的生物，多了一份令人會心一笑的可愛氣質。這種介於奇幻與日常之間的反差，也是「夜行」作品相當鮮明的特色。

▲全身純白毛茸茸的白化雪男娃娃手感極度軟萌，舉起小手的無辜表情真的太犯規，絕對是快閃店現場必須先搶的夢幻逸品。圖／KenElephant提供；窩客島整理

夜行公仔吊飾10月8日上市！扭蛋版500日圓就能收藏

這次由肯象企劃製作的「夜行公仔吊飾」，已於2026年10月8日在日本推出，提供扭蛋版與盒裝版2種販售形式。扭蛋版每個售價500日圓，盒裝版每個550日圓，價格皆已含日本消費稅，讓喜歡原創造形玩具的收藏迷，可以依照自己的購買習慣選擇。

販售通路也不只限於東京快閃店，包括日本全國扭蛋賣場、模型玩具店、線上商店，以及部分書店、雜貨店、LOFT門市、肯象旗下KENELESTAND（ケンエレスタンド）與ケンエレブンシツ等據點，都列入販售通路。對於已經安排日本旅遊的扭蛋迷來說，即使沒有遇上快閃活動期間，也可以留意其他指定販售地點。不過，各通路的實際上架日期與販售門市可能調整，商品規格也可能與事前公開資訊有所差異，出發前仍建議確認官方最新公告。

▲從蛋殼裡蹦出來的白雪男公仔質感超精細，還有迷你毛球吊飾跟討喜的土龍，掛在包包上出門隨手一拍都是焦點。图／KenElephant提供；窩客島整理



東京夜行POPUP快閃店！限量絨毛玩偶與貼紙周邊同步登場

如果比起小型公仔，更喜歡具有布偶質感的角色收藏，那麼這次「夜行POPUP in ケンエレブンシツ」就很值得關注。活動以全新扭蛋上市為契機，特別集結佐藤穗波以絨毛玩偶為主的創作作品，並規劃多款「夜行」相關周邊商品，讓原本只能透過單件作品認識的奇幻角色，有機會在同一個空間中被看見。

現場預計販售扭蛋、絨毛玩偶、貼紙與裝飾貼紙等品項，其中絨毛玩偶作品採數量限定方式販售。對於喜歡收藏日本藝術家原創角色的人來說，這次快閃活動的吸引力，不只是多了一個購買新品的地方，也能一次接觸「夜行」從布偶創作延伸到立體公仔的不同作品形式。

▲滿滿的手繪感灰毛怪貼紙鋪開超療癒，隨手貼在筆記本或手機殼上，瞬間幫生活小物增添滿滿的搞怪文青質感。圖／KenElephant提供；窩客島整理

日本藝術家佐藤穗波是誰？夜行從絨毛玩偶走向扭蛋世界

「夜行」之所以與一般角色商品有些不同，關鍵就在創作者佐藤穗波對造形與生活感的獨特理解。她畢業於武藏野美術大學造形學部建築學科，經歷一段職場生活後，於2016年正式獨立投入藝術創作，並在2017年啟動以絨毛玩偶為核心的「夜行」企劃。

她的創作橫跨繪畫與立體造形，經常從日常生活出發，加入看似不合常理、卻又令人感到有趣的元素。像是雪人、土龍這類帶著神祕傳說背景的生物，在她的作品中不再只是難以捉摸的存在，而是轉化成具有個性與幽默感的藝術角色。

從最初以絨毛玩偶為主的創作，到這次與肯象合作推出扭蛋公仔，也讓「夜行」多了一種更容易接觸的收藏形式。喜歡布偶的人可以關注原創作品，偏愛迷你公仔的玩家則能從扭蛋開始認識這個充滿想像力的角色世界。

東京御茶之水潮玩選物店！ケンエレブンシツ集結扭蛋與藝術雜貨

這次快閃活動選在東京御茶之水的「ケンエレブンシツ」舉辦，店鋪位於ecute edition御茶之水（エキュートエディション御茶ノ水）設施2樓，是肯象經營的旗艦店。與單純販售扭蛋的商店不同，這裡集結肯象旗下的迷你模型玩具、軟膠公仔、藝術玩具、生活雜貨、書籍與升級再造商品等不同類型的設計作品，希望讓更多人能在日常購物過程中，自然接觸藝術與設計。

對喜歡日本潮玩文化的旅客而言，這次「夜行」快閃活動也提供了一個認識肯象旗下選物空間的機會。除了關注期間限定商品，還能留意店內其他藝術雜貨與模型玩具，讓原本只是尋找一款扭蛋的購物行程，延伸成一趟日本設計玩具探索。

夜行東京快閃店開到11月17日！平日營業至晚上9點

「夜行POPUP」將從2026年10月25日一路舉辦至11月17日，活動期間沒有公休日。平日營業時間為上午10點至晚上9點，週末與日本國定假日則營業至晚上8點，對於安排東京自由行的旅客來說，可以依照行程選擇適合的造訪時段。

需要特別留意的是，11月17日活動最後一天，快閃活動專區將提前於晚上7點結束。若主要目的是購買「夜行」限定絨毛玩偶或相關周邊，建議不要將造訪時間安排得太晚，也要留意數量限定商品可能提前售完。

從500日圓的迷你扭蛋，到佐藤穗波筆下充滿想像力的絨毛生物，這次「夜行」與肯象合作的快閃活動，讓喜歡奇幻角色與原創設計的人，多了一個接觸日本藝術玩具的機會。計畫在10月底至11月中旬前往東京的人，不妨把御茶之水排進購物行程，看看這些帶著神秘氣息、卻又讓人覺得親切可愛的角色作品。

▲米白色帆布巾上印著隨性手繪的夜行怪物線條，束口一拉就能裝進各種隨身小物，兼具實用度與低調質感。圖／KenElephant提供；窩客島整理







夜行 POPUP in ケンエレブンシツ（夜行 POPUP in KenElephant分室）

主辦單位：株式會社 KenElephant（株式会社ケンエレファント）

展演作家：佐藤穗波（畫家／造形作家）

活動會期：2026年10月25日（日）～2026年11月17日（火），會期中無休

活動地點：KenElephant分室（ケンエレブンシツ）

地址：〒101-0062 東京都千代田區駿河區2-6 ecute edition御茶之水構內 2F

營業時間：

平日：10:00～21:00

土日祝（週末與日本國定假日）：10:00～20:00

特別備註：最終日（11/17）僅 POP UP 快閃展區於 19:00 提前結束

展售商品與亮點明細

快閃店現場販售項目（數量限定）：

佐藤穗波手作ぬいぐるみ娃娃創作

夜行系列貼紙與貼紙組（ステッカー、シール）

現場扭蛋機與周邊商品

核心商品「夜行公仔吊飾」（夜行 フィギュアマスコット）

發售日期：2026年10月8日（木）起已盛大開賣

販售價格：

轉蛋版（カプセルトイ版）：1個 500円（税込）

盒裝版（ボックス版）：1個 550円（税込）

主要販售通路：日本全國轉蛋賣場、模型玩具店、線上商店、部分書店與雜貨店、部分 Loft、KenElephant Stand 各門市、KenElephant分室等。

創作者與品牌背景

創作者介紹 佐藤穗波

簡歷：畢業於武藏野美術大學造形學部建築學科，2016年獨立，2017年啟動以手作娃娃為主的「夜行」企劃。

創作特色：以雪男（イエティ）、槌蛇（つちのこ）等未確認生物為靈感，打造帶有幽默感與令人心生憐愛的造型作品，為生活增添愉快的違和感。





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