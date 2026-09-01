史迪奇換上萬聖節扮裝太萌！Disney x Pandora秋季聯名開賣，連熊抱哥都自帶草莓香氣超欠收

Disney x Pandora秋季聯名系列精緻登場！資深編輯李維唐表示：「這次將萬聖節史迪奇與反派角色揉合立體工藝與立體細節，展現極高收藏價值與穿搭質感。」

最狂萬聖節飾品降臨！丹麥知名珠寶品牌PANDORA Jewelry Japan（パンドラ・ジュエリー・ジャパン）旗下經典聯名Disney x Pandora（ディズニー x パンドラ）推出秋季最新系列，包含換上萬聖節扮裝與搭乘火箭的史迪奇、聖誕夜驚魂經典角色、壞熊熊熊抱哥、灰姑娘裡面的壞貓貓魯斯佛以及獅子王裡面的刀疤，通通化身為精緻又有質感的造型串飾與戒指，把迪士尼角色的獨特魅力與萬聖節歡樂氣氛完美揉合，完全讓人忍不住想包款入手。

▲Disney x Pandora秋季系列將經典反派與萬聖節元素融合，展現充滿神秘色彩與奢華質感的手鍊與戒指細節。圖／Pandora提供；窩客島整理



史迪奇換上萬聖節扮裝陪你歡慶秋日狂歡派對

這次全新推出的迪士尼聯名系列中，最吸睛的莫過於星際寶貝史迪奇的造型串飾，一共帶來3款全新設計。史迪奇穿上萬聖節裝扮造型，將調皮搗蛋的模樣刻畫得栩栩如生，溫潤的手感搭配細緻的工藝細節，戴在手腕上彷彿能感受到滿滿的歡樂氛圍。搭乘火箭悠遊宇宙的史迪奇造型串飾，將俏皮可愛的動態感完美封存於金屬光澤之中，不管是搭配日常休閒穿搭還是優雅洋裝，都能為整體造型增添亮點。

▲星際寶貝史迪奇穿上萬聖節扮裝並呈現多元動作造型，串聯於純銀手鍊上，釋放出滿滿的活潑與俏皮氣息。圖／Pandora提供；窩客島整理

聖誕夜驚魂經典造型戒指打造精緻微奢心形細節

除了串飾之外，系列中也特別針對經典動畫聖誕夜驚魂設計全新戒指作品。以主角南瓜王傑克與莎莉為靈感來源，運用代表兩人的心形圖騰元素，呈現在純銀金屬飾品上。簡約俐落的線條設計，在微光的照耀下散發出優雅又帶點神秘的質感，非常適合雙手疊搭配戴，展現極具個人風格的現代時尚氛圍。

▲多款迪士尼反派角色與經典元素造型串飾排列於手鍊上，搭配線條優雅的戒指，打造極具個性風格的秋季飾品組合。圖／Pandora提供；窩客島整理



草莓香氣熊抱哥與壞萌貓咪魯斯佛串飾限量開賣

迪士尼作品中讓人又愛又恨的反派角色迪士尼維蘭斯系列，更是這次開箱的一大亮點。玩具總動員3裡面的熊抱哥化身為帶有香氣的純銀串飾，粉紅色的精緻 enamel 彩繪搭配立體立體立體雕琢的身形，光是看著就非常療癒。灰姑娘裡面的壞貓咪魯斯佛造型串飾，完美呈現圓滾滾的身軀與狡黠可愛的表情細節。獅子王裡面的刀疤串飾則將經典濃密的鬃毛與冷酷神情細膩描繪，展現出張力十足的時尚存在感。

▲帶有草莓香氣的熊抱哥造型純銀串飾，透過立體的粉紅色彩繪工藝細緻呈現，展現極具療癒感的情境魅力。圖／Pandora提供；窩客島整理

▲灰姑娘故事中的貓咪魯斯佛立體造型串飾，精細刻畫出圓潤的身軀與狡黠的表情，展現反派角色特有的萌感。圖／Pandora提供；窩客島整理

歡慶萬聖節秋季聯名系列販售資訊

本次推出的Disney x Pandora秋季聯名系列一共包含6款造型串飾與2款造型戒指，全系列售價落在13,200日圓至18,700日圓之間，折合新台幣約2,900元至4,100元左右。該系列已於2026年8月27日起在全日本實體門市與官方線上商店順利開賣，喜愛迪士尼與個性金屬飾品的粉絲絕對不能錯過。

▲萬聖節扮裝史迪奇與幽靈、骷髏等節慶元素串飾混搭於手鍊，兼具應景的歡樂氛圍與精緻的金屬手感。圖／Pandora提供；窩客島整理





Disney x Pandora 秋季新作ジュエリー（Disney x Pandora 秋季聯名系列）

販售通路： 全日本實體門市及官方線上商店（各通路販售型數可能有所不同）

商品型數： 全8型（包含造型串飾6型、造型戒指2型）

價格區間： 13,200日圓～18,700日圓（含稅價格）

Disney x Pandora 活動頁面： jp.pandora.net

Pandora 日本官方網站： https://jp.pandora.net/

欣賞完迪士尼壞蛋與史迪奇的金屬細節，還想知道本季有哪些跨界聯名商品嗎？

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