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帶爺爺娃追星才潮！櫻桃小丸子「友藏爺爺與友人」扭蛋反差萌爆紅，網敲碗出奶奶系列

日本扭蛋櫻桃小丸子友藏爺爺爺爺扭蛋
2026-09-19 16:20文字：編輯 王瀅瀅 圖片提供:株式会社funbox、集英社、Tver、UNP_CAPSULE／X
編輯 王瀅瀅

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編輯王瀅瀅表示，沒有佐佐木爺爺真的不行欸，只好敲碗第二彈了！

日本扭蛋市場向來創意無限，各種令人意想不到的獵奇與搞怪周邊層出不窮。近期日本玩具廠牌ULTRA NEW PLANNING便推出了一款打破常規的《櫻桃小丸子》新作，讓不少動漫迷直呼超驚喜。這次的主角不再是大家熟知的主角小丸子，而是直接聚焦於劇中一眾存在感十足的爺爺長輩們，特別打造「櫻桃小丸子 爺爺角色絨毛吊飾」扭蛋系列，超讓人意想不到的走向，迅速在各大社群平台上引發熱烈討論。

▲日本扭蛋創意再升級，這次破天荒由《櫻桃小丸子》爺爺們擔任主角，商品圖一曝光立刻在各大社群平台上引爆熱議。
▲日本扭蛋創意再升級，這次破天荒由《櫻桃小丸子》爺爺們擔任主角，商品圖一曝光立刻在各大社群平台上引爆熱議。(圖：UNP_CAPSULE／X)

爺爺天團夢幻連動！手掌大小精緻還原動畫畫風

這款專為爺爺們量身打造的絨毛吊飾，全套共收錄五位劇中極具辨識度的長輩角色，包含靈魂人物櫻友藏、管家秀爺、害羞的中野先生、濱崎的爺爺以及野口同學的爺爺。吊飾整體重現動畫畫風，尺寸約為手掌大小的9公分，背面同樣印有精緻圖案，並附上金色的珠鏈方便掛在隨身包包上。小巧可愛的尺寸搭配有點彆扭又慈祥的表情，反差萌十足。

而官方更特別標榜「非常適合用來做爺爺們的推活（追星）」，相較一般追星通常是帶著年輕偶像或帥氣角色的娃打卡，但這次改帶爺爺娃出門反而超有反差萌。無論是帶爺爺吊飾去咖啡廳喝下午茶，還是拍下一整排長輩齊聚的「老友會」溫馨場面，隨手一拍都能捕捉到滿滿的幽默感。

▲吊飾完美還原動畫畫風，9公分手掌大小搭配金色珠鏈，質感細節滿滿。
▲吊飾完美還原動畫畫風，9公分手掌大小搭配金色珠鏈，質感細節滿滿。(圖：株式会社funbox)

台日網友集體暴動！狂敲碗佐佐木爺爺與奶奶系列

這套破天荒的陣容一經發表，立刻在社群網路上炸開鍋。日本網友紛紛驚呼這波操作簡直太狂，直呼好想全套收藏，甚至笑稱這種獵奇組合出多少都會心甘情願掏錢購買。消息傳到台灣後，同樣掀起熱潮，不少中野先生與野口爺爺的忠實擁護者高喊一定要入手；也有許多粉絲表示怎麼可以沒有熱愛樹木的佐佐木爺爺，甚至敲碗希望下一步能推出奶奶系列。

這款話題度爆表的「櫻桃小丸子 爺爺角色絨毛吊飾」扭蛋，單次扭蛋參考售價為500日圓（含稅），預計於2026年10月中旬在日本正式發售。目前日本各大玩具模型購物網站如A-muzu、ガチャ侍等平台已陸續開放整套或批發預購，想要湊齊整套爺爺天團進行「老友聚會」的粉絲們可得抓緊時機入手了。

▲身為小丸子最強後盾的友藏爺爺，這回化身絨毛吊飾登場，成為不少粉絲必收藏的經典角色。
▲身為小丸子最強後盾的友藏爺爺，這回化身絨毛吊飾登場，成為不少粉絲必收藏的經典角色。(圖：集英社、Tver)

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