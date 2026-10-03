MAZDA傳奇787B變身BE@RBRICK。勒芒奪冠35週年首度聯名，經典橘綠賽車塗裝搬進收藏櫃

MAZDA 787B經典橘綠賽車塗裝直接變身BE@RBRICK，紀念勒芒奪冠35週年。資深編輯李維唐表示，從賽車文化延伸至潮玩收藏，也讓不同世代有機會重新認識787B的歷史。

MAZDA車迷、BE@RBRICK收藏控這次真的要注意。MAZDA為紀念傳奇賽車MAZDA 787B拿下勒芒24小時耐力賽總冠軍35週年，首度攜手MEDICOM TOY推出「BE@RBRICK × MAZDA 787B」，直接把經典賽車塗裝搬上BE@RBRICK。除了有約7公分的100％版本，還有存在感更強的約28公分400％版本，就連胸前轉子引擎標誌、背面冠軍紀念訊息與限定包裝都藏有787B元素，讓這段日本賽車史從賽道一路開進收藏櫃。

▲MAZDA 787B經典橘綠賽車塗裝直接變身BE@RBRICK，大小2款公仔站在傳奇賽車前超有氣勢，35週年紀念感直接拉滿。圖／マツダ株式会社提供；窩客島整理



MAZDA 787B勒芒奪冠35週年！日本車首座總冠軍化身BE@RBRICK

時間拉回1991年，搭載轉子引擎的MAZDA 787B在勒芒24小時耐力賽拿下總冠軍，成為首款贏得這項賽事總冠軍的日本車。來到2026年正好迎接奪冠35週年，MAZDA希望除了讓一路支持787B的老車迷重新回味這段歷史，也能用更貼近年輕世代的方式，讓原本沒有接觸過787B的人認識這輛傳奇賽車。

這次MAZDA找上MEDICOM TOY合作，也是雙方首度推出聯名商品。選擇全球潮玩收藏圈熟悉的BE@RBRICK作為載體，把原本屬於耐力賽、轉子引擎與賽車文化的故事，轉化成可以擺進房間、辦公桌與收藏櫃的潮流玩具，也回應過去消費者期待雙方合作的聲音。

▲從正面到背面都有細節可以慢慢看，胸前放上轉子引擎標誌，背後還藏著勒芒1991年奪冠與35週年紀念字樣，車迷一眼就懂。圖／マツダ株式会社提供；窩客島整理

BE@RBRICK × MAZDA 787B神還原經典塗裝！胸前還藏轉子引擎標誌

「BE@RBRICK × MAZDA 787B」最吸睛的地方，就是把787B極具辨識度的車身配色重新套用到BE@RBRICK招牌熊型輪廓上。原本充滿速度感的賽車圖像，換成圓潤潮玩比例後多了收藏玩具的趣味，但一眼仍能辨認出787B的設計元素。

細節也沒有只停留在配色。BE@RBRICK胸前加入象徵轉子引擎的標誌，背面則放上紀念奪冠的訊息，從正面看到背面都有值得細看的彩蛋。外盒同樣以MAZDA 787B代表性色彩與圖像重新設計，從公仔到包裝維持完整視覺概念，對不拆盒收藏的玩家來說也有完整展示感。

▲橘色身體搭配綠色耳朵、手掌與腿部配色，把MAZDA 787B招牌色彩濃縮進BE@RBRICK輪廓，轉個角度還能發現不同設計巧思。圖／マツダ株式会社提供；窩客島整理



BE@RBRICK × MAZDA 787B推出100％與400％！7公分到28公分都能收藏

這次共推出2種尺寸。小巧的「BE@RBRICK × MAZDA 787B 100％」全高約7公分，日本售價2,000日圓含稅，尺寸接近掌心大小，放在辦公桌、書架或與其他BE@RBRICK收藏並排都不會太占空間。

想讓787B成為收藏櫃主角，則可以鎖定「BE@RBRICK × MAZDA 787B 400％」，全高約28公分，日本售價14,000日圓含稅，放大後更能看清楚車身塗裝轉化而來的圖像細節。2種版本的手腳皆可活動，可以依照展示空間調整姿勢，從小型桌面收藏到大型公仔陳列都有選擇。

▲小巧100％與存在感十足的400％擺在一起，約7公分與28公分的尺寸差距超直觀，手腳還能自由調整姿勢，收藏櫃怎麼擺都能玩出自己的風格。圖／マツダ株式会社提供；窩客島整理

MAZDA ONLINE SHOP正式開賣！富士賽道MAZDA FAN FESTA也預計販售

「BE@RBRICK × MAZDA 787B」已於2026年9月24日10：00起在日本「MAZDA ONLINE SHOP」開賣。錯過線上販售的車迷也可以留意實體活動，官方預計於2026年10月3日、10月4日在富士國際賽車場舉辦的「MAZDA FAN FESTA 2026 at FUJI SPEEDWAY」販售。

對準備前往日本看車或參加MAZDA FAN FESTA的旅客來說，直接在賽道收藏787B紀念BE@RBRICK，也多了一層與賽車文化連結的紀念意義。不過實際庫存與販售狀況仍應以MAZDA官方公布資訊為準。

▲連外盒都沒有隨便做，深綠色包裝搭配787B字樣與公仔圖像，100％與400％各有專屬盒裝，還沒拆封就已經很有收藏氣氛。圖／マツダ株式会社提供；窩客島整理



MAZDA 787B週年商品同步登場！外套、帽T與藝術印花T恤一次收藏

35週年紀念企劃並沒有只有BE@RBRICK。MAZDA同步以787B為主題擴大官方周邊商品陣容，10月3日預計推出「MAZDA DESIGN仿麂皮外套MAZDA 787B」、「MAZDA 787B ARTPRINT帽T」、「MAZDA 787B ARTPRINT T恤」以及「MAZDA 787B ARTPRINT托特包」，讓經典賽車元素從潮玩一路延伸到日常穿搭。

目前官方另有販售「MAZDA 787B T恤」、「MAZDA 787B隨行杯」與「MAZDA 787B徽章」。從BE@RBRICK公仔、服飾到生活小物，MAZDA把787B奪冠35週年的歷史重新轉譯成不同收藏形式，也讓當年的賽道記憶有機會被更多不同世代的車迷認識。

▲787B的魅力不只變成BE@RBRICK，從外套、帽T、T恤到托特包與生活周邊通通有，直接把傳奇賽車元素穿進日常生活。圖／マツダ株式会社提供；窩客島整理

▲深綠色帽T把787B元素收進胸前印花，沒有大面積搶眼圖案反而更適合日常穿搭，和身後橘綠賽車同框又立刻多了車迷才懂的呼應感。圖／マツダ株式会社提供；窩客島整理





BE@RBRICK × MAZDA 787B 100％

售價：2,000日圓含稅

尺寸：全高約7公分

商品特色：以MAZDA 787B代表性賽車配色為設計靈感

設計細節：胸前加入轉子引擎標誌，背面加入奪冠紀念訊息

公仔設計：手腳可活動，可依展示方式調整姿勢

開賣日期：2026年9月24日

開賣時間：10：00

販售通路：MAZDA ONLINE SHOP

BE@RBRICK × MAZDA 787B 400％

商品名稱：BE@RBRICK × MAZDA 787B 400％

售價：14,000日圓含稅

尺寸：全高約28公分

商品特色：以MAZDA 787B代表性賽車配色為設計靈感

設計細節：胸前加入轉子引擎標誌，背面加入奪冠紀念訊息

公仔設計：手腳可活動，可依展示方式調整姿勢

開賣日期：2026年9月24日

開賣時間：10：00

販售通路：MAZDA ONLINE SHOP

MAZDA FAN FESTA 2026實體販售

活動名稱：MAZDA FAN FESTA 2026 at FUJI SPEEDWAY

活動日期：2026年10月3日、10月4日

活動地點：富士國際賽車場

販售商品：BE@RBRICK × MAZDA 787B

販售狀況：官方原文表示預計於活動現場販售

MAZDA 787B勒芒奪冠35週年10月3日新品

MAZDA DESIGN仿麂皮外套MAZDA 787B

MAZDA 787B ARTPRINT帽T

MAZDA 787B ARTPRINT T恤

MAZDA 787B ARTPRINT托特包

新品上市日期：2026年10月3日

MAZDA 787B現正販售周邊

MAZDA 787B T恤

MAZDA 787B隨行杯

MAZDA 787B徽章

BE@RBRICK × MAZDA 787B聯名重點

聯名品牌：MAZDA × MEDICOM TOY

聯名紀念：MAZDA 787B勒芒24小時耐力賽總冠軍35週年

合作紀錄：MAZDA與MEDICOM TOY首度合作

歷史背景：MAZDA 787B於1991年拿下勒芒24小時耐力賽總冠軍，成為首款奪得賽事總冠軍的日本車

包裝設計：將MAZDA 787B代表性色彩與圖像融入現代設計，打造特別版包裝

官方網站：https://www.mazda.co.jp/

近期還有哪些品牌把經典IP與人氣角色搬進收藏櫃，聯名新品一次追起來

推薦閱讀：史迪奇換上萬聖節扮裝太萌！Disney x Pandora秋季聯名開賣，連熊抱哥都自帶草莓香氣超欠收

推薦閱讀：不二家聯名NICHIGAN推出開運佩コちゃん木製不倒翁，限量紅白雙款藏草莓蛋糕圖樣這天開搶

推薦閱讀：日本3COINS推出寶可夢30周年聯名周邊，全套62款爆款雜貨與限購整理券攻略全公開