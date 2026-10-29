日本賞楓別只去京都！靜岡400公尺天空吊橋11月紅葉登場，富士山、駿河灣一次看，下午3點後入場再送限定明信片

日本靜岡三島天空步道11月中旬迎來紅葉季，400公尺吊橋還能遠眺富士山。窩客島資深編輯李維唐指出，今年新增2座觀景台，下午3點後入場還有機會領取限定夕陽明信片。

秋天到日本旅行，除了京都紅葉、北海道楓景，靜岡還藏著一處能把富士山、紅葉與天空一起收進眼底的賞楓景點。位於靜岡縣三島市的三島天空步道（三島スカイウォーク），全長400公尺的吊橋橫跨山谷，每年11月中旬左右，周圍山林陸續換上秋季色彩，站在橋上就能欣賞紅葉一路延伸至遠方天空的「天空紅葉（空紅葉）」美景。2026年適逢開業10週年，園區新增2處觀景設施，還有天然草皮狗狗遊樂區，11月14日起更推出下午3點後入場送限定夕陽明信片活動，正在規劃箱根、伊豆或熱海自駕旅行的人，可以把這一站排進秋季行程。

▲日本靜岡賞楓別錯過三島天空步道，鮮紅楓葉環繞白色吊橋主塔，搭配湛藍天空，光是站在橋下往上拍，就能收進滿滿秋日色彩。圖／三島天空步道提供；窩客島整理



三島天空步道11月紅葉季登場

想在日本賞楓，又希望避開傳統寺院與庭園的觀賞方式，三島天空步道（三島スカイウォーク）提供了不同的選擇。這座位於靜岡縣三島市的觀光吊橋，全長400公尺，天氣晴朗時能欣賞富士山與周圍山巒，360度開闊視野也是景點特色。到了秋天，原本層層堆疊的綠色山林逐漸轉為紅色、橘色與金黃色，讓走在吊橋上的旅客，可以從高處欣賞整片山谷的季節變化。

園區將這種紅葉與天空相互交疊的景象稱為「天空紅葉（空紅葉）」，也是三島天空步道自行提出的秋季景觀名稱。依照往年經驗，2026年紅葉預計在11月中旬左右進入最佳觀賞期，實際時間仍會受到氣溫與天候影響。比起站在樹下仰望楓葉，這裡最大的特色就是能從空中俯瞰山林，紅葉在腳下與遠方延展，搭配開闊天空，讓整趟賞楓多了幾分空中散步的感覺。

▲夕陽把天空染成溫柔的金橘色，遠方富士山清楚入鏡，站在SKY CROSS觀景台上，連綿山巒與秋季樹林一次收進眼底，這畫面真的值得多停留一會兒。圖／三島天空步道提供；窩客島整理

▲紅葉配富士山太有日本秋天的味道！鮮紅與金黃色楓葉占滿畫面一側，另一邊則是遠方富士山與橫跨山谷的吊橋，三島天空步道招牌的天空紅葉就是這麼迷人。圖／三島天空步道提供；窩客島整理

SKY CROSS全新X型觀景台

2026年三島天空步道最值得注意的變化，就是開業10週年新增的天空交會觀景台（SKY CROSS）。這座展望設施採用X字型設計，觀景平台向空中延伸，讓遊客能站在不同於吊橋的位置，欣賞富士山、駿河灣與400公尺長吊橋構成的景色。

與走在吊橋上沿途欣賞風景不同，SKY CROSS更適合停下腳步，仔細欣賞山海之間的景觀層次。晴朗時，遠方的富士山與駿河灣可以一起納入視野，到了11月紅葉季，周圍山林也會加入秋季色彩。這座新設施在2026年迎來首次紅葉季，對曾經造訪三島天空步道的旅客來說，也多了一個重新安排旅程的理由。

▲三島天空步道10週年新增的SKY CROSS觀景台，以向外延伸的X字型平台為亮點，站上去就能把遠方富士山、層層山林與夕陽天空一起收藏，喜歡拍風景的人可以把這裡列入必拍清單。圖／三島天空步道提供；窩客島整理

風與天空觀景台360度賞楓

走過400公尺吊橋後，還有另一處新景點值得停留。風與天空觀景台（風と空のデッキ）位於吊橋另一端，以360度全景視野為特色，站在觀景平台上，可以感受山間吹來的風，同時欣賞周圍的山巒與天空。

如果說吊橋的魅力在於邊走邊看，那麼風與天空觀景台更像是一個可以放慢腳步的賞景空間。遊客能從不同方向觀察秋季山林，也可以將富士山、駿河灣與周圍自然景觀納入旅遊行程。園區另外介紹了景觀咖啡廳「Mission Bay」，讓喜歡安排休息時間的旅客，也能將觀景與咖啡時光搭配規劃，不過實際餐飲供應及營業資訊仍須以現場公告為準。

▲三島天空步道10週年新增的SKY CROSS觀景台，以向外延伸的X字型平台為亮點，站上去就能把遠方富士山、層層山林與夕陽天空一起收藏，喜歡拍風景的人可以把這裡列入必拍清單。圖／三島天空步道提供；窩客島整理



SKY DOG RUN毛孩也能賞秋景

秋天出門玩，想帶家中毛孩一起旅行的人，三島天空步道今年也增加了新選擇。為紀念開業10週年，園區設置天然草皮狗狗遊樂區（SKY DOG RUN），位置就在視野開闊的高地，讓帶狗出遊的旅客多了一處可以安排活動的空間。

狗狗遊樂區分為小型犬與中型犬專用區，以及大型犬專用區，共有2個活動範圍。對計畫開車前往箱根、伊豆或熱海的旅客而言，可以將三島天空步道列入寵物同行的旅遊路線。不過，狗狗遊樂區的使用規範、入場條件及其他設施的寵物同行限制，仍建議出發前向園區確認。

▲想拍一張充滿旅行感的夕陽照，三島天空步道的風與天空觀景台很值得關注。金黃色夕陽掛在山巒上方，旁邊還有吊橋延伸的線條，站在觀景平台欣賞日落，整個畫面都被暖色包圍。圖／三島天空步道提供；窩客島整理

甘柑蜜柑汁喝得到靜岡秋味

看完紅葉，還能順道喝一杯靜岡在地蜜柑汁。位於吊橋另一端的蜜柑果汁專賣店「甘柑蜜柑（甘柑みかん）」，使用靜岡縣沼津市西浦地區生產的成熟蜜柑製作果汁，讓賞楓行程多了一項在地水果體驗。

西浦地區的蜜柑從9月開始，依不同品種陸續採收與出貨，秋季正好能感受當地柑橘的季節特色。對喜歡日本地方農產品的旅客來說，除了欣賞富士山與紅葉，也能透過一杯蜜柑汁認識靜岡的水果產地。果汁實際品項、價格與供應情況，則須依店家現場資訊為準。

▲來靜岡賞楓，當然也要認識當地的蜜柑！三島天空步道的甘柑蜜柑果汁專賣店，以橘色餐車與可愛蜜柑角色迎接遊客，手上拿著一杯橘色果汁，連親子合照都多了幾分活潑感。圖／三島天空步道提供；窩客島整理



11月14日起夕陽明信片免費送

除了11月中旬的紅葉，三島天空步道還準備了秋冬限定的夕陽活動。2026年11月14日至2027年1月24日，園區舉辦「夕陽天空步道（サンセットスカイウォーク）」活動，期間每天下午3點後入場的遊客，都能獲得1張原創夕陽明信片，送完為止。

這次明信片採用去年夕陽攝影投稿活動的入選作品，記錄三島天空步道在日落前後的天空色彩。對喜歡拍攝風景的人來說，秋冬空氣較為清澈時，吊橋、遠方山巒與逐漸轉換色調的天空，都是值得留意的攝影題材。若想同時欣賞紅葉與夕陽，可以考慮下午安排入園，但仍需留意園區一般營業時間為上午9點至下午5點，實際日落時間與天氣狀況也會影響觀賞效果。

▲這次秋冬賞景還有小禮物可以收藏！三島天空步道11月14日起推出夕陽明信片贈送活動，下午3點後入場就能獲得1張原創明信片，將吊橋與金色夕陽的美景帶回家，數量有限送完為止。圖／三島天空步道提供；窩客島整理

夕陽攝影比賽還能拿雙人門票

喜歡拍照的人，這次也有機會讓自己的作品變成園區紀念品。三島天空步道同步推出「最佳夕陽攝影活動（ベストサンセットキャンペーン）」，邀請旅客分享在園區拍攝的夕陽照片，不論是夕陽本身、與重要的人一起欣賞的景色，或是旅途中最難忘的黃昏瞬間，都可以成為投稿主題。

參加方式為追蹤三島天空步道官方Instagram帳號，並將在園區拍攝的夕陽照片，以一般貼文方式發布，加入指定標籤「#サンセットスカイウォーク」，同時標註官方帳號。園區將從投稿作品中選出適合呈現三島天空步道魅力的照片，製作成下一年度夕陽活動的原創明信片，另外也將選出最佳夕陽獎，按活動公布的按讚表現頒發1組雙人特別招待券，預計2027年2月寄送。



靜岡賞楓交通與門票攻略

三島天空步道位於靜岡縣三島市笹原新田313，距離東京與箱根、伊豆等觀光區域都有交通連結。若從東京方向自駕前往，官方提供的參考車程約90分鐘，名古屋方向約180分鐘，實際時間仍會受到出發地點與道路狀況影響。

搭乘大眾運輸也能抵達。從東京搭新幹線前往三島站，官方參考時間約50分鐘，從名古屋出發約100分鐘，抵達三島站後再轉乘路線巴士，約25分鐘即可到達。對不打算租車的台灣旅客而言，可以先搭新幹線到三島站，再依巴士班次安排前往景點的時間。

園區一般營業時間為上午9點至下午5點，全年無休，但可能因活動、季節或天候調整。吊橋入場票價採浮動價格制，成人1,100日圓起，國高中生500日圓起，小學生200日圓起。園區另設有400個一般汽車停車位，其中包含5個無障礙車位，以及最多28個大型車停車位。建議旅客在出發前確認當日票價、紅葉狀況與交通資訊，尤其11月中旬為預計觀賞期，實際葉色仍以當時自然環境為準。

▲這就是三島天空步道最經典的視角！400公尺長的吊橋橫跨綠色山谷，遠方富士山清楚可見，白色山頂與藍天形成鮮明對比。等到11月中旬紅葉季，更能期待山林換上秋色的景象。圖／三島天空步道提供；窩客島整理



三島天空步道2026紅葉與活動資訊整理

三島天空步道天空紅葉

活動時間：2026年11月中旬左右預計見頃

景點名稱：三島天空步道（三島スカイウォーク）。

紅葉特色：全長400公尺吊橋，可從高處欣賞秋季山林與天空交疊的景色。

全新景點：天空交會觀景台（SKY CROSS）、風與天空觀景台（風と空のデッキ）。

寵物設施：天然草皮狗狗遊樂區（SKY DOG RUN），分為2個犬隻活動區。

官方網址：https://mishima-skywalk.jp/pickup/50305/

夕陽天空步道限定明信片

活動時間：2026年11月14日至2027年1月24日

活動內容：下午3點後入場，每人贈送1張原創夕陽明信片。

活動日期：期間內每日實施，明信片達預定發放數量即停止贈送。

明信片設計：使用2025年夕陽攝影投稿活動入選作品。

官方網址：https://mishima-skywalk.jp/

最佳夕陽攝影活動

活動時間：2026年11月14日至2027年1月24日

參加方式：追蹤三島天空步道官方Instagram帳號。

投稿條件：發布園區夕陽照片，加入「#サンセットスカイウォーク」並標註官方帳號。

作品獎勵：入選照片將用於下一年度夕陽活動原創明信片。

最佳夕陽獎：按讚表現最佳者可獲得1組雙人特別招待券，預計2027年2月寄送。

官方網址：https://mishima-skywalk.jp/

三島天空步道門票與交通

營業時間：9：00至17：00

．地址：日本靜岡縣三島市笹原新田313。

．成人票價：1,100日圓起。

．國高中生票價：500日圓起。

．小學生票價：200日圓起。

．交通方式：搭乘新幹線抵達三島站，再轉乘路線巴士約25分鐘。

．停車資訊：一般汽車400個車位，大型車最多28個車位。

．營業資訊：全年無休，實際營業時間及票價可能因季節、活動或天候調整。

官方網址：https://mishima-skywalk.jp/

除了三島天空步道，還可以比較日本其他賞楓景點的交通方式與入園費用

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