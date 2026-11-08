韓國摩卡麵包台北就有！新光韓國展超過50攤必吃，白種元炸醬麵、胖胖瓶香蕉牛奶推薦

編輯 鄭雅之 表示：不用飛韓國就能吃到白種元炸醬麵、胖胖瓶香蕉牛奶，連近期爆夯的摩卡麵包都有～

韓國美食控要衝信義區吃！台北信義新光三越A11館即日起迎來年度最熱鬧的韓流市集，現場網羅超過50個當地話題品牌與多家獨家新櫃，把首爾街頭的日常餐桌與時下年輕人最愛的逛街地圖整套搬過來，讓大家趁著休假空檔免訂機票，就能在信義商圈從早吃到晚順便清空購物清單。



▲首爾人氣烘焙坊BOTTARI Bakery每日現烤供應香氣四溢的韓國摩卡麵包，包含原味、奶油與可頌等多種口味選擇，酥脆外皮與鬆軟麵包體交織出超療癒的午茶甜點滋味。

▲韓國國民飲品Binggrae經典胖胖瓶香蕉牛奶與草莓牛奶，現場不僅能品嚐經典風味與冰品，更有超萌角色香蕉牛奶人現身信義新天地舉辦粉絲合影見面會。

白種元招牌黑醬麵期間限定

電視節目裡讓人直吞口水的名廚手藝在信義區就能大口品嚐，廚神白種元旗下的人氣品牌帶來招牌「韓式炸醬麵」，每碗只要180元就能吸到裹滿黑醬的彈牙麵條，料理實境秀爆紅的李美英阿姨也獻上家常風味「泡菜海鮮煎餅」，滿滿鑊氣與焦脆口感療癒感十足。



▲韓國知名美食家白種元旗下名店香港飯店0410強勢進駐，招牌韓式炸醬麵搭配酥脆可口的韓式糖醋肉，以濃郁鹹甜的道地中華料理風味滿足美食老饕的味蕾。





韓式小吃、醬蟹都有

街頭小食愛好者來到現場一定會被熱氣蒸騰的香氣吸引，傳承三代工藝的釜山老字號端出紮實彈牙的「香腸年糕熱狗串」，老牌麵點的「經典韓國包子」也推出囤貨甜甜價，愛吃生醃的饕客更不能錯過鹹香下飯的「醬油螃蟹定食」，拌著米飯享用簡直是白飯殺手。



▲韓國超過50年歷史的國民食品品牌Samlip三立推出經典韓國包子，鬆軟白嫩的蒸包外皮包裹著香濃綿密內餡，暖心滋味成為韓國展不可錯過的經典街頭美食。





剛出爐濃濃咖啡麵包快閃台北

女孩們的午茶胃在這一站完全被收服，首爾排隊烘焙坊將滿滿咖啡香氣的酥皮「韓國摩卡麵包」直送台北，還有外皮軟糯且內餡濃郁的「麻糬鯛魚燒」，伴隨許多人長大的胖胖瓶「香蕉牛奶」不僅好喝還能打卡拍美照，多款鹹甜點心讓大家每走兩步就想停下來嚐鮮。



▲首爾話題烘焙BOTTARI Bakery帶來現烤出爐的招牌摩卡麵包，外層酥脆咖啡奶酥夾入濃郁奶油，免出國就能在台北信義新光三越韓潮玩樂祭品嚐道地韓系下午茶點心。

▲現場同步集結每日限量出爐的現烤麻糬鯛魚燒，以及牽絲起司香濃滿溢的城北堂起司10元燒，為信義區韓流市集帶來最道地的首爾排隊特色點心體驗。





逛到不想回家的弘大文創選物挖寶好去處

填飽肚子後最適合穿梭在充滿文藝氣息的攤位尋寶，來自弘大商圈的指標性文創品牌帶來滿滿原創手繪貼紙與生活雜貨，每一款小物都兼具療癒插畫與實用功能，現場還有跳脫常規的撞色不對稱襪款，隨意套上就能為日常穿搭增添濃濃的韓國街頭潮流感。



▲韓國特色傳統甜品GOSUFOOD推出綠葡萄水果年糕，將清爽多汁的鮮綠葡萄融入軟糯傳統米製甜點，精緻小提盒包裝無論拍照打卡或解饞享用都充滿濃濃韓系質感。





挑戰綜藝感滿滿的童玩遊戲

整個展區除了吃喝採買之外更融入了許多趣味互動環節，消費達標就能親自挽起袖子挑戰綜藝感爆棚的打畫片遊戲，把限定好禮帶回家，週末特定時段還邀請專業插畫家駐點替大家繪製客製化人像畫，用溫暖的筆觸把美好的週末時光細心記錄下來。



▲傳承三代超過70年歷史的釜山老字號三進魚板，以傳統道地魚漿工藝製成彈牙湯魚板與特色串物，完美重現韓國街邊熱氣騰騰的代表性國民小吃。

台北新光三越韓國展 活動資訊

活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 6F信義劇場

活動日期：2026年11月4日（三）至2026年11月17日（二）





台北新光三越韓國展 焦點活動

11月7日（六）15:00｜Binggrae香蕉牛奶人見面會（A11北大門）

11月8日（日）14:00至17:00｜Hululu韓系似顏繪（A11，滿額888元或扣799點skm points可兌換）

展期限定｜翻轉韓潮打畫片（指定攤位當日累計消費滿1000元可挑戰乙次，滿2000元兩次）





台北新光三越韓國展 買一送一

活動時間：2026年11月4日至11月15日接力登場，指定日限量

優惠品項：

奉船長韓國醬醃螃蟹組1.3kg（原價2500元，限量20組）

釜山手工冷凍魚板160g（原價220元，起司、蝦子口味任選，限量50組）

Binggrae香蕉牛奶／草莓牛奶冰淇淋（原價120元，限量50組）

GOSUROK韓國傳統牛奶年糕、江南清豐辣炒年糕、Tigaktegak韓國地瓜條等接力登場

注意事項：每日優惠品項、具體適用日期、會員資格及數量限制依現場或官方公告為準





台北新光三越韓國展 優惠

白種元香港飯店0410韓式炸醬麵特價180元

Samlip三立經典韓國包子3袋特價500元

BOTTARI Bakery麻糬鯛魚燒任選3個特價320元（原價單個120元）





信義區最新打卡點順便逛！

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