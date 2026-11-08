韓國摩卡麵包台北就有！新光韓國展超過50攤必吃，白種元炸醬麵、胖胖瓶香蕉牛奶推薦

編輯 鄭雅之 表示：不用飛韓國就能吃到白種元炸醬麵、胖胖瓶香蕉牛奶，連近期爆夯的摩卡麵包都有～
韓國美食控要衝信義區吃！台北信義新光三越A11館即日起迎來年度最熱鬧的韓流市集，現場網羅超過50個當地話題品牌與多家獨家新櫃，把首爾街頭的日常餐桌與時下年輕人最愛的逛街地圖整套搬過來，讓大家趁著休假空檔免訂機票，就能在信義商圈從早吃到晚順便清空購物清單。
白種元招牌黑醬麵期間限定
電視節目裡讓人直吞口水的名廚手藝在信義區就能大口品嚐，廚神白種元旗下的人氣品牌帶來招牌「韓式炸醬麵」，每碗只要180元就能吸到裹滿黑醬的彈牙麵條，料理實境秀爆紅的李美英阿姨也獻上家常風味「泡菜海鮮煎餅」，滿滿鑊氣與焦脆口感療癒感十足。
韓式小吃、醬蟹都有
街頭小食愛好者來到現場一定會被熱氣蒸騰的香氣吸引，傳承三代工藝的釜山老字號端出紮實彈牙的「香腸年糕熱狗串」，老牌麵點的「經典韓國包子」也推出囤貨甜甜價，愛吃生醃的饕客更不能錯過鹹香下飯的「醬油螃蟹定食」，拌著米飯享用簡直是白飯殺手。
剛出爐濃濃咖啡麵包快閃台北
女孩們的午茶胃在這一站完全被收服，首爾排隊烘焙坊將滿滿咖啡香氣的酥皮「韓國摩卡麵包」直送台北，還有外皮軟糯且內餡濃郁的「麻糬鯛魚燒」，伴隨許多人長大的胖胖瓶「香蕉牛奶」不僅好喝還能打卡拍美照，多款鹹甜點心讓大家每走兩步就想停下來嚐鮮。
逛到不想回家的弘大文創選物挖寶好去處
填飽肚子後最適合穿梭在充滿文藝氣息的攤位尋寶，來自弘大商圈的指標性文創品牌帶來滿滿原創手繪貼紙與生活雜貨，每一款小物都兼具療癒插畫與實用功能，現場還有跳脫常規的撞色不對稱襪款，隨意套上就能為日常穿搭增添濃濃的韓國街頭潮流感。
挑戰綜藝感滿滿的童玩遊戲
整個展區除了吃喝採買之外更融入了許多趣味互動環節，消費達標就能親自挽起袖子挑戰綜藝感爆棚的打畫片遊戲，把限定好禮帶回家，週末特定時段還邀請專業插畫家駐點替大家繪製客製化人像畫，用溫暖的筆觸把美好的週末時光細心記錄下來。
台北新光三越韓國展 活動資訊
活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 6F信義劇場
活動日期：2026年11月4日（三）至2026年11月17日（二）
台北新光三越韓國展 焦點活動
- 11月7日（六）15:00｜Binggrae香蕉牛奶人見面會（A11北大門）
- 11月8日（日）14:00至17:00｜Hululu韓系似顏繪（A11，滿額888元或扣799點skm points可兌換）
- 展期限定｜翻轉韓潮打畫片（指定攤位當日累計消費滿1000元可挑戰乙次，滿2000元兩次）
台北新光三越韓國展 買一送一
活動時間：2026年11月4日至11月15日接力登場，指定日限量
優惠品項：
- 奉船長韓國醬醃螃蟹組1.3kg（原價2500元，限量20組）
- 釜山手工冷凍魚板160g（原價220元，起司、蝦子口味任選，限量50組）
- Binggrae香蕉牛奶／草莓牛奶冰淇淋（原價120元，限量50組）
- GOSUROK韓國傳統牛奶年糕、江南清豐辣炒年糕、Tigaktegak韓國地瓜條等接力登場
注意事項：每日優惠品項、具體適用日期、會員資格及數量限制依現場或官方公告為準
台北新光三越韓國展 優惠
- 白種元香港飯店0410韓式炸醬麵特價180元
- Samlip三立經典韓國包子3袋特價500元
- BOTTARI Bakery麻糬鯛魚燒任選3個特價320元（原價單個120元）
信義區最新打卡點順便逛！
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