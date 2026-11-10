兔瓏粉衝信義區開搶！宇宙年糕店快閃店台灣新周邊，兔瓏見面會攻略先收

宇宙年糕店快閃信義區！編輯鄭亦庭表示：兔瓏粉要收台灣首發兔瓏公仔、告示牌新周邊。

宇宙年糕店快閃信義區！韓國超人氣綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》全新主題「宇宙年糕店」快閃店，即日起至11月28日在台北微風南山登場，現場原汁原味重現韓國節目經典造景，集結韓國進口兔瓏周邊小物到台灣限定周邊，並規劃互動遊戲區、主題拍貼機、扭蛋及抽卡機等，讓粉絲們盡情買周邊、抽周邊。



▲《Biong Biong地球娛樂室》宇宙年糕店快閃店即日起至11/28在微風南山登場。(攝影：鄭亦庭)



▲宇宙年糕店快閃店還原節目經典造景，集結韓國官方兔瓏周邊、台灣限定商品。(攝影：鄭亦庭)





宇宙年糕店快閃店在微風南山

▲粉絲必玩！「20秒限時出餐」互動遊戲區考驗粉絲手速，成功裝鍋並按響餐鈴即可獲得胸章盲抽。(攝影：鄭亦庭)





宇宙年糕店快閃店台灣周邊開賣

▲宇宙年糕店快閃店推出兔瓏公仔、告示牌手機鏡架等首發台灣周邊小物。(攝影：鄭亦庭)





宇宙年糕店快閃店韓國周邊

▲信義區宇宙年糕店快閃店！韓國人氣周邊必收絨毛盲盒、公仔鑰匙圈盲盒等。(攝影：鄭亦庭)



▲韓國進口兔瓏小卡收納套、幸運玩偶同步登場，造型可愛吸睛。(攝影：鄭亦庭)





兔瓏見面會

▲《Biong Biong地球娛樂室》宇宙年糕店快閃店即日起至11/28在微風南山登場。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區宇宙年糕店快閃店台灣首發收納袋，滿額送隨機限量小卡。(攝影：鄭亦庭)





宇宙年糕店台北快閃店 活動資訊

宇宙年糕店台北快閃店 滿額禮

兔瓏見面會 活動資訊

由韓國金牌製作人羅暎錫(羅PD)團隊打造的綜藝《Biong Biong地球娛樂室》風靡全台，微風南山快閃店現場完美重現爆笑滿點的「宇宙年糕店」造景，讓粉絲走到哪拍到哪，此外，更精心設置「20秒限時出餐」互動遊戲區，粉絲入場後可抽取專屬「餐點訂單」，必須在緊迫的20秒內完成裝鍋擺盤，並按響點餐鈴，挑戰過關即可免費獲得胸章盲抽乙份。信義區宇宙年糕店快閃店這次推出台灣首發周邊，包含收納購物袋、分隔眼鏡盒、旅行分裝組、告示牌手機鏡架等小物，喜歡收藏公仔、擺飾的粉絲們必收兔瓏公仔、阿珠媽兔瓏公仔以及桌上置物櫃，每款商品每人每次限購3個，此外，也有限量200個的「台北限定福袋」，內含雙層粗吸管杯、PVC萬用包、捏捏吊飾及迴力車盲抽等，隨附的限定明信片更有機會抽中限量10張羅PD親筆簽名卡。現場同步引進韓國人氣周邊，包括超軟萌的小小兔瓏幸運玩偶、公仔鑰匙圈盲盒、絨毛盲盒，以及GBRB Farm Farm 系列限定T恤、周邊配件等，更特別設置「宇宙年糕店」限定主題拍貼機，提供限定相框，讓粉絲們買完周邊，還能拍下紀念照。超逗趣「兔瓏」見面會將於11月14日、11月21日14:00登場，活動當日單筆消費滿999元，即可獲得合影券乙張（每場限量40名），現場除了有兔瓏隨機舞蹈表演、剪刀石頭布互動遊戲贈禮外，還能與兔瓏專屬擊掌合影留念，粉絲們別錯過。活動期間：即日起－2026/11/28(六)營業時間：11:00－21:30（假日延長至22:00）活動地點：微風南山 B1單筆消費滿1399元，即可獲得限量小卡乙張(六款盲包隨機)※ 數量有限，送完為止。時間：11月14日、11月21日14:00參加方式：活動當日單筆消費滿999元，即可獲得合影券乙張（每場限量40名）

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▲信義區宇宙年糕店快閃店！現場還原《地球娛樂室》宇宙年糕店經典造景，打造打卡拍照空間。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區宇宙年糕店快閃店！現場還原《地球娛樂室》宇宙年糕店經典造景，打造打卡拍照空間。(攝影：鄭亦庭)



▲宇宙年糕店快閃店台灣首發商品桌上置物櫃。(攝影：鄭亦庭)

