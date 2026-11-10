兔瓏粉衝信義區開搶！宇宙年糕店快閃店台灣新周邊，兔瓏見面會攻略先收

宇宙年糕店快閃信義區！編輯鄭亦庭表示：兔瓏粉要收台灣首發兔瓏公仔、告示牌新周邊。
宇宙年糕店快閃信義區！韓國超人氣綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》全新主題「宇宙年糕店」快閃店，即日起至11月28日在台北微風南山登場，現場原汁原味重現韓國節目經典造景，集結韓國進口兔瓏周邊小物到台灣限定周邊，並規劃互動遊戲區、主題拍貼機、扭蛋及抽卡機等，讓粉絲們盡情買周邊、抽周邊。
宇宙年糕店快閃店在微風南山由韓國金牌製作人羅暎錫(羅PD)團隊打造的綜藝《Biong Biong地球娛樂室》風靡全台，微風南山快閃店現場完美重現爆笑滿點的「宇宙年糕店」造景，讓粉絲走到哪拍到哪，此外，更精心設置「20秒限時出餐」互動遊戲區，粉絲入場後可抽取專屬「餐點訂單」，必須在緊迫的20秒內完成裝鍋擺盤，並按響點餐鈴，挑戰過關即可免費獲得胸章盲抽乙份。
宇宙年糕店快閃店台灣周邊開賣信義區宇宙年糕店快閃店這次推出台灣首發周邊，包含收納購物袋、分隔眼鏡盒、旅行分裝組、告示牌手機鏡架等小物，喜歡收藏公仔、擺飾的粉絲們必收兔瓏公仔、阿珠媽兔瓏公仔以及桌上置物櫃，每款商品每人每次限購3個，此外，也有限量200個的「台北限定福袋」，內含雙層粗吸管杯、PVC萬用包、捏捏吊飾及迴力車盲抽等，隨附的限定明信片更有機會抽中限量10張羅PD親筆簽名卡。
宇宙年糕店快閃店韓國周邊現場同步引進韓國人氣周邊，包括超軟萌的小小兔瓏幸運玩偶、公仔鑰匙圈盲盒、絨毛盲盒，以及GBRB Farm Farm 系列限定T恤、周邊配件等，更特別設置「宇宙年糕店」限定主題拍貼機，提供限定相框，讓粉絲們買完周邊，還能拍下紀念照。
兔瓏見面會超逗趣「兔瓏」見面會將於11月14日、11月21日14:00登場，活動當日單筆消費滿999元，即可獲得合影券乙張（每場限量40名），現場除了有兔瓏隨機舞蹈表演、剪刀石頭布互動遊戲贈禮外，還能與兔瓏專屬擊掌合影留念，粉絲們別錯過。
宇宙年糕店台北快閃店 活動資訊活動期間：即日起－2026/11/28(六)
營業時間：11:00－21:30（假日延長至22:00）
活動地點：微風南山 B1
宇宙年糕店台北快閃店 滿額禮單筆消費滿1399元，即可獲得限量小卡乙張(六款盲包隨機)
※ 數量有限，送完為止。
兔瓏見面會 活動資訊時間：11月14日、11月21日14:00
參加方式：活動當日單筆消費滿999元，即可獲得合影券乙張（每場限量40名）
超人氣IP台北快閃店全跟上
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