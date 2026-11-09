免費喝UG全品項！告五人撕撕杯送演唱會票、免費飲料，全新桑椹果茶推薦喝

編輯 鄭雅之 表示：UG全新告五人撕撕杯拼人品中演唱會門票、免費飲料！

時尚手搖圈掀起全新打卡旋風，UG樂己再度合體長期代言的超人氣天團「告五人」，在11月16日推出充滿炫光感的專屬撕撕杯，只要點購大杯飲品就有機會撕開抽中巡演門票與多項限定好康。現場同步開賣冬季限定的「桑葚系列」新品，替各位飲料控帶來視覺與味蕾的雙重享受。



▲手搖控必拍UG樂己攜手代言人告五人推出的幻彩雷射撕撕杯，炫目虹彩杯身成為街拍潮流亮點。(攝影：鄭雅之)

▲全新冬季桑葚系列手搖飲登場，以清爽酸甜桑葚搭配低卡紅烏龍茶凍，打造多層次咀嚼享受。(攝影：鄭雅之)





桑葚十五茉果茶清爽登場

喜歡果香回甘滋味的朋友首推「桑葚十五茉果茶」，調飲師把飽滿酸甜的黑紫果粒與經典淡雅茉莉花茶融為一體，喝起來既解膩又充滿芬芳餘韻。裡頭還大方加入低熱量紅烏龍茶凍，咕溜順口的滑嫩嚼感完全抓住咀嚼控的心，大杯只要80元，是下午茶想要來點口感又怕胖的好選擇。



▲清爽系桑葚十五茉果茶結合三窨十五茉茉莉茶底與桑葚果韻，佐以滑嫩紅烏龍茶凍酸甜回甘。(攝影：鄭雅之)





桑葚十五茉鮮奶茶香醇濃郁

另一款「桑葚十五茉鮮奶茶」則用在地優質鮮乳撫平了果酸的銳利度，讓濃郁奶香與莓果清香在口中完美交疊，喝起來溫潤順口且花香四溢。搭配裡層彈嫩的紅烏龍茶凍讓整體風味層次大提升，大杯售價85元，兼具療癒口感與香濃滋味，絕對能迅速擄獲奶茶控與甜點控挑剔的味蕾。此外，這次桑椹系列最建議的甜度為一分糖、少冰，在忽冷忽熱的秋天來一杯剛剛好。



▲冬日限定桑葚十五茉鮮奶茶選用國產鮮乳調和酸甜桑葚與茉莉花茶，加入低卡紅烏龍茶凍口感豐富。(攝影：鄭雅之)





告五人幻彩雷射撕撕杯抽大獎

這款限定外帶杯身在陽光折射下散發閃爍七彩微光，隨手拿著街拍就能拍出時髦日常美照。最讓人興奮的是杯身上設計了隱藏式刮撕區，動手撕開就有機會獲得免費用餐招待、同品項買一送一券、香醇蛋捲或是明星周邊，甚至有機會抽走告五人高雄巡迴演唱會入場門票，吸引大家前往試手氣。



▲購買UG樂己大杯飲品即可獲得幻彩雷射撕撕杯，撕開杯身就有機會帶走告五人高雄場演唱會門票。(攝影：鄭雅之)

▲手搖控快試手氣，撕開UG樂己告五人幻彩雷射撕撕杯，就有機會抽中告五人限量周邊等多重好禮。(攝影：鄭雅之)

UG樂己 桑椹系列飲料

桑葚十五茉果茶（L）：門市現場與線上點餐 80 元

桑葚十五茉鮮奶茶（L）：門市現場與線上點餐 85 元





UG樂己Ｘ告五人 活動資訊

活動檔期：活動自11月16日起於全台UG樂己門市同步登場，杯身與獎項數量有限售完為止。

參加方式：於活動期間前往實體門市購買任意大杯飲品即可拿到限定撕撕杯並參與撕開抽獎活動。

獎項內容：幸運兒有機會撕出告五人世界巡迴演唱會高雄場門票、告五人限定周邊、免費飲品兌換券、飲品買一送一券以及三窨十五茉醇乳蛋捲等豐富好禮。

兌獎規則提醒：杯身撕出之獎項僅限於下一次前往實體門市臨櫃消費時使用，不適用於線上預訂及外送平台服務，亦不得折換現金或與現場其他促銷折扣併用，相關規範皆以官方社群最新公告為準。





飲料控也要喝的最新推薦！

推薦閱讀：奶茶控3間新推薦！琥珀珍珠鮮乳茶、蕎香茉莉奶綠第二杯5折喝，加碼紅茶巴士雙杯50元

推薦閱讀：抹茶控說給過！龜記3款抹茶飲料新品，抹茶王鮮乳、抹茶燕麥乳推薦喝

推薦閱讀：今年第一杯草莓飲料！大苑子3款草莓刺波推薦喝，人氣款買一送一券要先領