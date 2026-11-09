阿米專屬好康！BTS高雄演唱會商圈夜市優惠券怎麼領，5大捷運站兌換攻略懶人包

高雄市政府近年在推動演唱會經濟上的配套成熟度有目共睹！這次配合BTS強勢登陸世運主場館，不僅將城市視覺染成防彈紫，更直接透過實體的商圈夜市優惠券，將龐大的演唱會人流導引至高雄在地500家以上的合作店家與各大商圈。對於遠道而來的各國阿米來說，不僅體驗感加分，也確實帶動了最直接的在地消費經濟。

韓國音樂天團BTS即將首度登陸高雄國家體育場世運主場館，於11月19日、11月21日與11月22日連續舉辦演唱會。為了迎接來自台灣與世界各地的廣大ARMY粉絲，高雄市政府特別啟動紫愛高雄全城應援計畫。除了打造濃厚的城市應援氛圍外，市府更順勢推出限定版商圈夜市優惠券，邀請全台與國際樂迷在感受演唱會震撼之餘，同步走訪高雄各大在地商圈與夜市，品嚐港都特色美食。



▲準備朝聖BTS高雄演唱會的阿米們注意，這次高市府專為歌迷打造全城應援計畫，只要憑演唱會門票就能在指定捷運站免費領取商圈夜市優惠券。 圖／高雄市政府經濟發展局提供；窩客島整理

憑演唱會門票可至五大捷運站兌換優惠券

這項專屬於歌迷的演唱會限定應援活動，提供相當直接的消費福利。凡持指定演唱會門票的歌迷，前往高雄市指定的5處捷運站點，即可直接兌換價值50元的商圈夜市優惠券。這張優惠券適用範疇極廣，可以在全高雄市超過40處商圈夜市，以及逾500家合作店家進行消費折抵，從道地的在地夜市小吃到特色餐飲一應俱全，方便歌迷在演出前後盡情體驗港都吃喝玩樂行程。



提供英文一頁式網站與雙語服務便利國際粉絲

考慮到本次演唱會將吸引大量國際粉絲湧入高雄，經發局特別推出英文版一頁式整合網站，完整說明優惠券的兌換規則、站點位置與具體使用方式。此外，各個捷運兌換站點現場均設有中英雙語告示立牌，並安排雙語服務人員駐點協助，確保每位來自海外的歌迷都能無障礙獲取完整資訊並享受專屬優惠。





▲考慮到大批從海外遠道而來的國際粉絲，高市府貼心推出雙語服務與英文資訊頁面，讓來自各國的歌迷也能輕鬆搞懂領取與使用規則。 圖／高雄市政府經濟發展局提供；窩客島整理

連續五天發放優惠券攜手逾五百店家拚經濟

這項好康活動將從11月18日一路持續發放至11月22日，共計為期5天。兌換站點涵蓋高雄主要交通樞紐與熱門商圈周邊捷運站，包含左營站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站以及三多商圈站。隨著演唱會日期臨近，全高雄商圈與夜市店家已做好準備，期盼這波應援熱潮能為在地消費注入強勁動力。



▲這次發放的50元商圈夜市優惠券折抵範圍超廣，涵蓋全高雄超過40處商圈夜市與500家以上的合作店家，讓大家聽完演唱會還能順便大吃港都美食。 圖／高雄市政府經濟發展局提供；窩客島整理

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG 演唱會資訊

時間：11月19日、11月21日、11月22日

地點：高雄國家體育場（世運主場館）

ARMY EXCLUSIVE 高雄商圈夜市優惠券兌換活動資訊

時間：11月18日 — 11月22日（共 5 日）

領取地點： 捷運左營站1號出口 、捷運美麗島站1.2號出口 、捷運巨蛋站2號出口 、捷運高雄車站1.2號出口、捷運三多商圈站2號出口

活動方式：憑指定演唱會門票免費兌換50元優惠券

優惠券內容： 可用於全市逾40處商圈夜市、500家以上合作店家折抵消費 ，並提供英文版一頁式整合網站與現場中英雙語服務

注意事項： 各站服務時間略有不同，請以官方公告為準 ；詳細優惠加碼及活動規則請洽活動官網

官網：高雄市政府經濟發展局

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