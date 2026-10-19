百年甜點傳奇華麗升級！義大利頂級巧克力Venchi入駐高雄漢神巨蛋B1正式櫃

越來越多國際級美食來台灣展店，義大利百年頂級巧克力品牌 Venchi除了台北永康、天母和台中新光三越外，在高雄巨蛋也有專屬正式店了。除了多種經典巧克力外，也能品嚐最正宗的意大利Gelato。

廣受甜點控與巧克力迷熱愛的義大利百年頂級巧克力品牌 Venchi，正式宣布高雄漢神巨蛋門市迎來全新升級里程碑！為了回饋南台灣消費者的熱烈支持，Venchi 由原本 1 樓的限定快閃店，正式移師至 B1 樓層升級為專屬正式店櫃。全新的寬敞空間揉合了現代時尚與古典優雅，為高雄都會區打造兼具尊榮品味與頂級口感的甜點據點，讓大家隨時都能沉浸於正宗的「義式生活美學」之中！ ▲全新的空間揉合了現代時尚與古典優雅，為都會區打造品味與口感的甜點據點。





巨型 Gelato 冰淇淋超吸睛

升級後的 Venchi 高雄漢神巨蛋店，在空間設計上完美承襲了品牌一貫的精緻風格。門口特別設置了趣味十足的「經典巨型 Gelato 冰淇淋造型裝飾」，成為吸引網美拍照打卡的熱門視覺焦點。

店內鋪設溫潤木質地板，搭配吧台區明亮奢華的金屬質感柵格線條與藝術印花壁紙，營造出濃厚的皮埃蒙特古典風情。入口處更特別打造了橢圓形金屬展示台，以及排裝巧克力主題牆，將義大利經典工藝與現代極簡設計巧妙融合，呈現大氣優雅的購物氛圍。

▲義大利百年頂級巧克力品牌Venchi在高雄漢神巨蛋門市迎來全新升級正式店。





經典頂級甜點陣容

除了絕美的空間體驗，升級後的B1正式門市更完整提供Venchi引以為傲的經典 Chocoviar 魚子方巧克力牆等征服甜點愛好者的為味蕾。

Chocoviar 魚子方巧克力系列

外層包覆著細緻堅果與巧克力碎粒，內餡層次豐富綿密，是品牌最受推崇的標誌性奢華代表。

正宗義式手工 Gelato

於專屬吧台區現點現享！傳承義大利傳統工法，嚴選頂級食材打造綿密清爽、低負擔的正宗 Gelato。

自選散裝巧克力牆與限定禮盒

店內左側規劃了整面繽紛的散裝巧克力陳列牆，提供多款經典口味讓顧客自由夾取搭配，無論是日常犒賞自己或節慶送禮都極具質感。

▲包覆堅果與巧克力碎粒層次豐富綿密，對於喜愛巧克力的人來說絕對是奢華美味。

▲吧台區可以現點傳承義大利傳統工法的正宗 Gelato。



▲整面繽紛的散裝巧克力陳列牆，提供多款經典口味讓顧客自由夾取搭配。





門市資訊

近距離感受義大利百年的甜點魅力，不妨趁著週末前往高雄漢神巨蛋 B1 門市打卡品嚐：

品牌門市：Venchi 高雄漢神巨蛋店

門市地址：高雄市左營區博愛二路 777 號 B1F（漢神巨蛋購物廣場 B1F）

特色亮點：全新正式櫃、巨型 Gelato 打卡裝置、Chocoviar 魚子方巧克力牆、正宗 Gelato 吧台





瘋吃巧克力，甜點控快筆記

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