薄巧控衝韓國！首爾「薄荷巧克力咖啡廳」整間店都是夢幻綠，10月新品薄荷生巧三明治開吃

編輯王瀅瀅表示，這家店的薄荷巧克力甜點多到不怕你吃，就怕你吃不夠！薄巧控必須衝一波的吧～

提起薄荷巧克力，大眾反應總是相當兩極，有人嫌棄它像是在吃牙膏，也有人對那股清涼甜美著迷不已。而在韓國，「薄荷巧克力黨」早已是一股不可忽視的潮流。近日，這間位於首爾聖水洞與延南洞的熱門咖啡廳、同時也是「薄荷巧克力專賣店」的Mint Choco World（민트초코월드）在社群上引起熱議。店內從裝潢到甜點清一色染上標誌性的薄荷綠，視覺感滿分，迅速成為韓國自由行必訪打卡勝地。

▲位於首爾的Mint Choco World以夢幻薄荷綠為主題，是近期韓國社群討論度極高的熱門打卡咖啡廳。

薄巧控專屬天堂！人氣甜點全是薄荷巧克力

這個品牌的成立初衷相當溫馨，由於大眾常打趣說「為何要花錢買牙膏吃」，類似這種玩笑話的調侃反而有時會讓人難以公開表達偏好，因此店家希望能打造一個讓人能堂堂正正選擇喜好的空間。

▲店家提供多款薄荷巧克力甜點，包含抹醬、提拉米蘇與布丁，滿足薄巧控的甜點胃。

店內甜點品項豐富多樣，包含薄荷巧克力抹醬、雙倍黑巧克力餅乾、薄荷提拉米蘇，以及薄荷巧克力布丁。品牌以多款經典選擇滿足薄巧控的味蕾，讓大家能在這裡盡情享受屬於薄荷巧克力的美好滋味。





每月都有驚喜！10月新品生巧三明治登場

除了招牌甜點，店家也會不定期推出令人驚艷的新品。先前9月即全新推出每日限量販售的薄荷巧克力丹麥麵包，在香酥丹麥麵包體注入濃郁巧克力甘納許，上方擠滿薄荷鮮奶油並點綴可愛小熊磅蛋糕，視覺效果療癒又可愛。

▲Mint Choco World甜點新品推陳出新，包含造型可愛的丹麥麵包、小泡芙以及切片起司蛋糕，視覺味覺同時滿足。

到了10月，則由每日限量的薄荷巧克力生巧三明治接棒，主打涼爽薄荷鮮奶油、濃郁苦甜生巧克力甘納許與奧利奧餅乾的絕妙搭配。此外，還能吃到薄荷巧克力可頌、薄荷巧克力刨冰等豐富品項；若想嘗試限定美味，聖水店更獨家推出薄荷巧克力拼盤與心形布丁。不只甜點吸睛，現場還販售薄荷巧克力沖泡粉、貼紙與壓克力鑰匙圈等周邊商品，讓你在餵飽甜點胃後，荷包繼續大失血。

▲聖水店獨家推出限定的薄荷巧克力拼盤與心形布丁，是走訪聖水洞分店才吃得到的夢幻甜點。

這家讓薄荷巧克力迷陷入狂熱的咖啡廳，目前在首爾熱門地段延南洞與聖水洞皆設有分店，無論安排文青小店巡禮或是潮流逛街行程都非常順路。下次走訪韓國，不妨抽空前往朝聖，親自體驗這股席卷韓國社群的綠色魅力。







Mint Choco World 延南店

地址：首爾特別市麻浦區城美山路29吉32 1樓（서울특별시 마포구 성미산로29길 32, 1층）

交通：搭乘首爾地鐵2號線、京義中央線或機場鐵道至弘大入口站（홍대입구역）3號出口，步行約10至15分鐘即可抵達延南洞巷弄內。

Mint Choco World 聖水店

地址：首爾特別市城東區뚝섬路427-15 2樓（서울특별시 성동구 뚝섬로 427-15, 2층）

交通：搭乘首爾地鐵2號線至聖水站（성수역）3號出口，或至纛島站（뚝섬역）步行約10分鐘即可抵達。





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