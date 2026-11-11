台北爸媽終於等到！南港KidZania Taipei預約辦法、票價曝，2千坪、近50種角色扮演玩到沒電

編輯 鄭雅之 表示：KidZania Taipei終於要開了！要帶小孩中南港lalaport放電去啊～

台北南港即將迎來超狂室內育樂新地標，享譽國際的知名兒童職業體驗城「KidZania Taipei」正式宣布於11月24日啟動試營運，並在11月17日開放預約購票，全館打造近50種多元角色扮演，將城市運作轉化為寓教於樂的探索旅程。

▲佔地近2000坪的室內造景將天幕街廓、紅綠燈與斑馬線完美微縮，讓孩子們在安全舒適的環境中穿梭，盡情展開精彩的城市探險。 ▲館內真實重現都會街道機能，設立國泰健康園區醫院等醫療機構，擬真街景與急診通道讓整座微型城市充滿身歷其境的臨場感。





佔地近2000坪沉浸街道好吸睛

園區佔地近2000坪的開闊場域彷彿一座等比例縮小的夢想城鎮，映入眼簾的斑馬線、號誌燈與往來車輛栩栩如生，園內同步進駐「警局」、「消防局」、「綜合醫院」及「銀行」等關鍵機能，讓小朋友在真實感十足的街廓裡穿梭漫遊，徹底感受各行各業的生活日常。

▲逼真打造的出勤專用車輛與齊全的滅火配備，完整還原第一線救援現場，是喜愛消防冒險的孩子們不容錯過的熱門打卡角落。





近50種角色扮演！換上制服圓夢實踐志向

樂園與多家指標品牌深度合作，帶領孩子換上專業制服，不管是走進手術室化身「外科醫師」、前往櫃檯扮演「銀行行員」，亦或是擔任守護安全的「消防員」與「警察」，藉由精心規劃的任務挑戰，引導小小職人培養獨立思考與解決問題的珍貴素養。

▲孩子坐進逼真的駕駛艙握緊操縱桿，化身帥氣機師操作模擬儀表板，在擬真飛行視野中翱翔天際，圓一場衝上雲霄的航空夢想。





在地特色獨家活動齊聚

館內更端出台灣獨有的專屬企劃，小朋友不僅能拜師學藝化身「霹靂布袋戲」操偶高手，還能深入老字號藥行認識草本智慧當個稱職的「中醫師」，若是活力充沛的活潑寶貝，也能挑戰揮灑汗水的「職棒選手」、「啦啦隊員」或是神祕刺激的「機密特務」。

▲攜手老字號登義中藥行打造全台獨家專屬體驗，小朋友穿上手作圍裙拿著小秤陀抓藥配方，親手感受傳統中醫草本的文化魅力。 ▲小朋友穿上專業制服化身銀行櫃檯行員，親自操作開戶與現金存納流程，在沉浸式職場體驗中建立金錢概念與責任感。





門票全面採線上預約制

想要搶先踩點這座專為孩童設計的夢幻城邦，務必把握試營運的黃金席次，主辦方為了確保整體參觀動線與安全品質，全數採預約制並限制入場名額，現場完全不提供購票服務，家長們務必抓緊時間登入指定購票管道，替全家安排充實又好玩的職業初體驗。

▲園區引進風靡全球的超人氣消防隊體驗，孩子們戴上頭盔搭乘專屬消防車出動，實地學習火災應變與互助合作的防護觀念。 ▲小小職人穿上手術服走進專業擬真診療間，擔任外科醫師認識手術流程與醫療設備，深入探索白衣天使守護生命的使命感。

KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 店家資訊

活動地點：台北市南港區經貿二路131號5樓（Mitsui Shopping Park LaLaport 南港）

試營運日期：11月24日至12月6日

試營運時間：平日9：00至17：00、週末10：00至18：00





KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 票價開賣資訊

門票開賣時間：11月17日下午2點整線上開賣、每日限量售完為止





KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 購票辦法

購票方式：KidZania Taipei 奇薩尼亞台北官方網站、Trip.com平台（不提供現場購票）





KidZania Taipei 奇薩尼亞台北 票價

孩童票（3至17歲）每張1400元

成人票（18歲以上）每張700元





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