上海鄉村7道蟹料理308元起！軟殼蟹配韓式年糕、金沙蟹搭甜爆米花，澎湖扁蟹炒蟹粉鮮味成亮點

上海鄉村7道蟹料理308元起，軟殼蟹搭年糕、甜爆米花成亮點。窩客島資深編輯李維唐指出，從澎湖扁蟹製作蟹粉到創意中菜吃法，讓傳統江浙菜多了新鮮感。

秋天想吃螃蟹，不一定要花大錢，也不用忙著剝蟹殼。老字號江浙菜餐廳「上海鄉村」推出7道全新蟹料理，最低308元就能吃到濃郁蟹粉獅子頭，還有結合韓式年糕的醬爆軟殼蟹、搭配甜爆米花的金沙軟殼蟹，以及暖胃又鮮甜的蟹粉泡飯。這次更特別選用澎湖扁蟹製作蟹粉，將熟悉的上海家常菜變出不同吃法。對於喜歡吃蟹、又想一次品嚐多種口味的人來說，從酥脆炸蟹到濃郁蟹粉料理，都能找到自己喜歡的那一道。

▲螃蟹控準備開吃。上海鄉村這次把軟殼蟹與蟹粉料理端上桌，從酥脆的金沙軟殼蟹、醬香濃郁的年糕軟殼蟹，到鮮甜蟹粉料理通通有，7道新菜308元起，想吃蟹不用再忙著剝殼。圖／上海鄉村提供；窩客島整理



上海鄉村軟殼蟹配韓式年糕

說到吃螃蟹，最讓人猶豫的就是剝殼太麻煩。上海鄉村這次將軟殼蟹變成餐桌主角，其中售價468元的「龍華醬爆軟殼蟹」，特別適合喜歡濃郁醬香與酥脆口感的人。選用剛換殼時捕獲、經急速低溫冷凍保鮮的軟殼蟹，經過油炸後帶出焦香外皮，再與年糕一起料理，讓螃蟹的酥脆與年糕的軟糯形成鮮明對比。

這道料理有趣的地方，在於把傳統上海菜的醬爆手法，與讓人聯想到韓式辣炒年糕的口感結合。軟殼蟹與年糕經過慢㸆吸附醬汁，再透過爆炒帶出鑊氣，入口能感受到醬香、炸蟹酥香與年糕糯香交錯。平常喜歡韓式年糕的人，也能從這道料理吃到熟悉又不同的滋味。

▲喜歡韓式辣炒年糕的人可以試試這道。上海鄉村「龍華醬爆軟殼蟹」將炸得焦香酥脆的軟殼蟹與年糕一起醬爆，濃郁醬汁緊緊包覆食材，軟殼蟹酥香、年糕軟糯，468元就能吃到這組充滿鑊氣的創意搭配。圖／上海鄉村提供；窩客島整理

金沙軟殼蟹搭甜爆米花

另一道售價598元的「流金沙軟蟹綠野派對」，則完全跳脫一般人對中式蟹料理的印象。炸得香酥的軟殼蟹裹上鹹蛋黃炒製的金沙醬，金黃色澤帶出濃厚鹹香，再搭配新鮮生菜與甜爆米花，讓原本常見於中式餐桌的金沙料理，變成帶有西式溫沙拉概念的創意組合。

這道菜最吸引人的就是不同食材一起入口的層次。金沙醬帶著鹹蛋黃特有的濃郁風味，軟殼蟹提供酥脆口感，生菜則增加清爽脆度，甜爆米花又帶來意想不到的甜香。想吃重口味炸蟹，卻又希望搭配一些清爽蔬菜，這道料理就能一次滿足。

▲金沙軟殼蟹竟然配甜爆米花。上海鄉村這道598元的「流金沙軟蟹綠野派對」，將金黃酥脆的軟殼蟹裹上鹹蛋黃金沙，搭配清爽生菜與甜爆米花，鹹香、酥脆與清甜一次滿足，連擺盤都很有話題。圖／上海鄉村提供；窩客島整理



澎湖扁蟹炒出濃郁蟹粉

除了軟殼蟹，上海鄉村這次另一個值得注意的亮點，就是蟹粉原料的選擇。傳統江浙蟹粉料理常使用大閘蟹，上海鄉村則改以新鮮澎湖扁蟹，手工取出蟹黃與蟹膏，再延續品牌長年累積的炒醬手法製成蟹粉，呈現濃郁海味與鮮甜風味，同時減少一般人對蟹料理腥味的顧慮。

這份蟹粉也成為5道料理的共同主角，從經典獅子頭、家常泡飯，到豆腐、角瓜與吐司都有不同變化。對於喜歡蟹黃香氣的人來說，不需要費工拆蟹，就能直接品嚐蟹粉融入料理後的鮮味，也讓這次新菜不只是單純吃螃蟹，而是能從不同食材感受蟹粉的特色。

蟹粉獅子頭308元就能吃

7道料理當中，價格最親民的就是308元「蟹粉獅子頭」。手工揉捏的獅子頭保留豐腴柔潤的質地，同時帶有適度彈性，經過先蒸後燒的烹調程序，讓肉香與蟹粉鮮味慢慢融合。原本就是江浙菜代表料理的獅子頭，加入蟹粉後，多了一層海鮮的濃郁香氣。

這道菜沒有刻意加入太多花俏元素，而是把熟悉的家常滋味做得更有層次。獅子頭本身的肉香與蟹粉的鮮味相互襯托，搭配柔軟又帶有彈性的口感，適合喜歡傳統上海菜、又想嚐鮮的消費者。以308元的價格來說，也是這次7道新菜中最容易入手的選擇。

▲這一勺蟹粉醬淋下去，光看就讓人想配碗白飯。上海鄉村308元「蟹粉獅子頭」，將手工揉捏、先蒸後燒的獅子頭搭配濃郁蟹粉，金黃色醬汁包覆柔潤肉丸，蟹香與肉香交織，是這次7道蟹料理中價格最親民的一道。圖／上海鄉村提供；窩客島整理

鮮蟹粉泡飯398元暖胃

喜歡湯湯水水的人，可以把目光放在398元的「鮮蟹粉泡飯」。這道料理延續老上海弄堂常見的菜泡飯概念，先將蟹粉炒香，再熬煮成湯底，加入蟹肉、洋蔥、蕈菇與青江菜等配料，讓原本樸實的家常泡飯，多了鮮明的蟹香與海味。

最迷人的地方，就是蟹粉鮮味融入湯汁後，連米飯也能吸附濃郁香氣。米飯與湯底結合，入口溫潤，還能吃到蕈菇的甘甜、蔬菜的清爽，以及蟹肉帶來的鮮味。天氣轉涼時，想吃一碗熱呼呼的湯飯，這道料理比起一般白飯配菜，又多了一份豐富感。

蟹粉燒豆腐滑嫩又下飯

如果平常喜歡用醬汁配飯，388元的「蟹粉燒豆腐」也是這次相當貼近日常餐桌的選擇。上海鄉村將自製蟹黃醬與豆腐結合，讓蟹粉的濃郁鮮香包覆滑嫩豆腐，吃起來柔軟順口，卻又不失海鮮的鮮甜層次。豆腐本身味道清淡，正好能襯托蟹粉的香氣，也讓整道菜不用依靠複雜食材，就能呈現鮮明風味。對於喜歡傳統中式熱炒、又想嚐試蟹粉料理的人來說，這道菜相當容易接受，尤其適合搭配白飯一起享用。

▲滑嫩豆腐遇上濃郁蟹粉，這道真的很適合配白飯。上海鄉村388元「蟹粉燒豆腐」，使用自製蟹黃醬烹調，讓金黃色蟹粉醬汁包覆豆腐，入口柔嫩又帶著鮮甜海味，喜歡家常上海菜的人可以把這道列入口袋名單。圖／上海鄉村提供；窩客島整理



蟹粉角瓜清甜脆口

吃了幾道濃郁蟹粉料理，也可以換換口味。售價428元的「蟹粉角瓜」，將角瓜原本的清甜與爽脆口感保留下來，再透過蟹粉增添海味，讓蔬菜料理也能吃出不同層次。相較於獅子頭、泡飯與燒豆腐的濃郁風味，蟹粉角瓜走的是比較清爽的路線。角瓜本身的清甜與蟹粉鮮味相互搭配，讓整道菜既有蔬菜的脆口，也不會失去這次蟹料理的主題特色。多人聚餐時，搭配其他重口味菜色一起享用，也能讓整桌料理更有變化。

蟹黃閣吐司玩出中菜西吃

誰說蟹粉只能配白飯或麵食？上海鄉村這次還推出358元的「蟹黃閣吐司」，把蟹粉變成可以沾著吃的醬料，讓傳統上海菜多了一點西式餐點的趣味。這道料理將蟹粉加入蛋白烹製，另外搭配吐司，以沾醬方式享用。吐司的焦香遇上蟹粉濃郁鮮味，讓吃法從傳統的中式熱菜，變成可以一口一口沾著品嚐的組合。比起一般蟹粉料理直接淋在食材上，分開沾食也能讓人更直接感受到麵包香氣與蟹粉風味的差異。

上海鄉村43年江浙菜新吃法

上海鄉村自1982年在台北仁愛路創立，從傳統江浙料理起家，歷經3代傳承，逐漸將台灣在地食材與不同世代的飲食喜好融入菜單。這次推出的7道蟹料理，也能看出品牌在經典上海菜與創意吃法之間的變化，從傳統蟹粉獅子頭，到搭配韓式年糕、甜爆米花與吐司的創新組合，都讓原本熟悉的蟹料理多了新鮮感。目前上海鄉村在台北設有南京16、天母別館、信義137、濟南店與承德本家等5間門市。想吃傳統江浙菜，又希望餐桌上多一點不同的風味選擇，不妨把這次的軟殼蟹與蟹粉料理列入聚餐口袋名單。





上海鄉村7道秋蟹料理菜單與價格

活動時間：2026年11月9日新聞稿公布，未提供販售截止日期。

上海鄉村軟殼蟹料理

龍華醬爆軟殼蟹：468元。軟殼蟹搭配年糕，以滬式醬爆手法料理，呈現酥脆、軟糯與濃郁醬香。

流金沙軟蟹綠野派對：598元。鹹蛋黃金沙裹住香酥軟殼蟹，搭配生菜與甜爆米花，呈現溫沙拉風格。

上海鄉村蟹粉料理

蟹粉獅子頭：308元。手工獅子頭先蒸後燒，吸附澎湖扁蟹製作的蟹粉鮮味，肉質柔潤帶有彈性。

鮮蟹粉泡飯：398元。蟹粉炒香熬煮湯底，加入蟹肉、洋蔥、蕈菇與青江菜，呈現濃郁鮮甜的家常泡飯。

蟹粉燒豆腐：388元。滑嫩豆腐搭配自製蟹黃醬，融合蟹粉海味與豆腐柔嫩口感，適合搭配白飯。

蟹粉角瓜：428元。清甜脆口的角瓜搭配蟹粉提鮮，保留蔬菜爽脆口感與海鮮鮮甜滋味。

蟹黃閣吐司：358元。蟹粉加入蛋白烹製成沾醬，搭配焦香吐司，呈現中菜西吃的特色。

上海鄉村蟹料理注意事項

以上7道料理售價308元至598元，所有價格均須另加10％服務費。

蟹粉選用新鮮澎湖扁蟹，手工取出蟹黃與蟹膏，再以品牌炒醬手法製作。

上海鄉村5間門市資訊

承德本家：台北市大同區承德路一段2號7樓。電話02-89792650。

濟南店：台北市中正區濟南路二段37號。電話02-23223333。

信義137：台北市大安區信義路四段137號。電話02-23965696。

南京16：台北市中山區南京東路三段16號2樓。電話02-25161355。

天母別館：台北市士林區忠誠路二段55號5樓。電話02-28335658。

除了上海鄉村的軟殼蟹與蟹粉料理，其他餐飲品牌是否也推出當季蟹宴？

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