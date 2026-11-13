台北人每年必拍！信義區新光三越「20米香檳金聖誕樹」每15分鐘飄雪燈光秀，6個聖誕小屋接力登場

編輯 鄭雅之 表示：

台北人每年年底最期待的打卡盛事正式登場，新光三越台北信義新天地今年以「星動耶誕」為主題，將整個街區打造成閃耀的金色星河，現場集結近百萬顆燈泡與長達1000公尺的燈海，自即日起至2027年1月3日止，連續53天推出超過1500場飄雪聲光秀，邀請大家一起來感受濃厚的過節氣氛。



▲位於香堤廣場的「星願萬象耶誕樹」鑲嵌9顆幻彩光柵星星，隨著日光與觀賞角度變化展現漸層色彩，12月24日平安夜、12月25日聖誕節及12月31日跨年夜更延長演出至午夜0點。(攝影：鄭雅之)

▲新光三越台北信義新天地「星動耶誕」集結近百萬顆燈泡與1000公尺燈海，將1樓香堤大道化作閃耀金色星河，成為台北聖誕節必逛的浪漫光廊。(攝影：鄭雅之)





首披特調香檳金聖誕樹！20米星願萬象耶誕樹日夜都好拍

坐落於A11館1樓北大門的「星願萬象耶誕樹」高達20米，今年首度換上獨家特調的「香檳金」新裝，透過7萬顆燈泡與1000條金色樹藤交織出華麗視覺，樹身上更鑲嵌9顆「幻彩光柵星星」，會隨著陽光折射與站立角度變換出不同漸層色彩，無論白天散步或夜晚約會前來取景，都能拍出截然不同的網美大片。



▲新光三越台北信義新天地集結近百萬顆燈泡與1000公尺燈海點亮信義街區，點燈儀式邀請百位聖誕老人齊聚香堤廣場倒數，12月25日還將舉辦千人「信義耶誕星願盛會」大型遊行。(攝影：鄭雅之)





每15分鐘浪漫飄雪！平安夜與跨年夜加碼延長至午夜

最受情侶與親子族群歡迎的「萬象星耀飄雪聲光秀」，於每日16點30分至22點準時在香堤廣場上演，每隔15分鐘就有一場演出，整點與半點為3分鐘完整大秀搭配浪漫飄雪，15分與45分則是2分鐘精緻小秀，若是12月24日平安夜、12月25日聖誕節與12月31日跨年夜前往，演出更特別延長至凌晨0點陪伴大家狂歡。



▲台北信義新天地「萬象星耀飄雪聲光秀」每日16點30分至22點登場，每15分鐘演出一場，20米耶誕樹隨音樂節奏綻放紫光與浪漫飄雪，成為台北聖誕節必訪打卡地標。(攝影：鄭雅之)





漫步300顆星芒空中銀河！順遊5.5米星願之境藝術裝置

逛完主樹別急著離開，橫跨A8至A11館的2樓空橋已變身為「星星之海」，運用超過300顆大小星芒與130排星光窗簾燈，交織出宛如漫步宇宙的空中銀河，與1樓香堤大道50萬顆燈海相互輝映，接著還能順遊A4館1樓南大門廣場，欣賞5點5米高的「星願之境」放射狀藝術裝置，體驗音樂與光影結合的震撼感。



▲橫跨A8至A9及A9至A11館的2樓空橋化身為「星星之海」，以超過300顆大小星芒搭配130排星光窗簾燈，串聯1樓香堤大道50萬顆燈海，打造從空中延伸至街頭的銀河光廊。(攝影：鄭雅之)





韓國人氣俯拍貼免費玩！打卡再拿限量聖誕主題明信片

想和好友留下專屬聖誕紀念，一定要到A9館B1漂浮廣場的「星願製造所」，現場引進韓國超夯的「俯拍拍貼機」並推出獨家限定相框，只要綁定新光三越會員就能免費體驗一次，拍完不僅能直接下載電子檔分享，完成指定社群打卡任務還可兌換每日限量100份的「耶誕相框」或「主題明信片」，輕鬆把回憶帶回家。



▲位於A9館B1漂浮廣場的「星願製造所」引進韓國人氣俯拍拍貼機，綁定新光三越會員並掃碼核銷即可免費體驗一次，上傳電子檔至社群打卡還可再兌換限量聖誕主題明信片。(攝影：鄭雅之)





五大品牌小屋與笑笑羊齊聚！12月25日千人遊行熱鬧登場

今年信義街區更集結「香奈兒」、「潘朵拉」與「台新銀行」等五大品牌打造特色耶誕小屋，其中「HOLA」更首度聯手人氣角色「笑笑羊」推出早餐店與小樹自造所快閃店，此外12月25日聖誕節當天香堤大道還將舉辦「信義耶誕星願盛會」，屆時將有大型聖誕遊行與音樂團隊輪番演出，為大家帶來最難忘的嘉年華體驗。



▲位於A4館1樓南大門廣場的「星願之境」高達5點5米，以放射狀星芒藝術裝置結合燈光與音樂，在信義街區展現星光綻放的冬日風景。(攝影：鄭雅之)

信義區 新光三越信義新天地聖誕樹

活動期間：2026年11月12日至2027年1月3日

聖誕打卡點：

萬象星耀飄雪聲光秀：A11館1樓北大門香堤廣場，每日16點30分至22點，每整點與半點為3分鐘大秀加飄雪，每15分與45分為2分鐘小秀，12月24日、12月25日與12月31日延長至0點。

星星之海空中銀河：A11至A8與A9至A8館2樓空橋，每日11點至21點30分，週五與週六延長至22點，免費參觀

星願之境藝術裝置：A4館1樓南大門，每日11點至21點30分，週五與週六延長至22點，免費參觀

星願製造所免費拍貼：A9館B1漂浮廣場，每日11點至21點，週五與週六延長至21點30分，綁定新光三越會員可免費拍貼一次，上傳電子檔至社群打卡可再兌換主題明信片一張，每人每日限兌換一份





新光三越信義新天地 聖誕快閃店檔期

Jo Malone London 佳節限定香氛禮物店 11/9-11/29 A11館1樓

HOLA耶誕小樹風格自造所與笑笑羊早餐店 11/12-1/4 A11館1樓

CHANEL 耶誕節期間快閃店 11/27-12/27 A11 1F

DIPTYQUE冬日奇幻森林快閃店 12/2~1/4 A9 1F

PANDORA More Than A Gift造景 12/8~1/4 A9 1F

承繼 CHENG JI 冬季限定快閃店 12/16~1/24 A9 1F





雙北免費聖誕樹都要拍！

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