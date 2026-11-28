「我輸了。」沈伯洋認敗後請支持者一起祝福蔣萬安。資深編輯李維唐指出，這一夜要看懂民進黨的地方成績，得把台北的敗選和台中的領先放在一起看。
「我輸了。」2026九合一選舉11月28日開票，民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間站上競選總部舞台，親口向支持者承認敗選，也說自己已經打電話恭喜蔣萬安。當時，這位國民黨籍現任市長的得票已突破68萬，得票率超過百分之53。台北選戰逐漸明朗，民進黨卻在彰化、嘉義市和宜蘭等到3位候選人自行宣布當選的消息。晚間8時15分，全台22縣市已有15地出現候選人自行宣布當選或對手認敗，想看這次地方版圖怎麼變，台中市長這一席尤其關鍵。
沈伯洋認敗，也把市政接著談
從下午4時開始開票，蔣萬安一路維持領先。沈伯洋晚間上台，表示選戰中努力不足的地方由他承擔，也請支持者跟他一起祝福對手。那通祝賀電話還談到市政。沈伯洋表示願意分享競選期間收到的市政建議，蔣萬安也回應，好的建議可以採用。從親口認敗、向對手道賀，到提出可以繼續討論的市政建議，沈伯洋在台北選戰告一段落時，展現了敗選者的氣度。
沈伯洋的選戰聲量走出台北
沈伯洋選戰期間把國防韌性、城市安全帶進台北市長選舉，也透過網路動員爭取關注。選前他曾到台中與何欣純同台，讓原本聚焦首都的選戰聲量，也出現在台中的造勢場合。回看台北，晚間7時30分，沈伯洋已拿到超過511,000票，高於2022年民進黨候選人陳時中的434,558票。上屆台北有黃珊珊拿下約四分之一選票，兩屆競爭格局不同。沈伯洋的地方輔選有多少轉成其他縣市的選票，仍要等各區開票完整，再對照市長與議員得票。
台南、高雄、屏東守住優勢
民進黨今晚的6處勝選訊號，一半來自南部原有執政縣市。台南市陳亭妃自行宣布當選，屏東縣周春米自行宣布連任。高雄市賴瑞隆得票突破62萬，領先約9萬票，國民黨候選人柯志恩已承認敗選。台南和高雄都是民進黨2022年拿下的直轄市，這次若確認守住兩地，六都席次能否再往上加1席，就要看台中。
彰化、嘉義市、宜蘭見輪替訊號
另3處勝選訊號來自上屆由國民黨拿下的縣市。彰化縣長王惠美兩任屆滿，國民黨由前副縣長魏平政參選，民進黨陳素月已於晚間7時20分自行宣布當選。嘉義市王美惠也自行宣布當選，民眾黨張啟楷已承認敗選。宜蘭縣則由民進黨林國漳自行宣布當選。2022年九合一選舉，國民黨拿下14席縣市首長，民進黨5席，民眾黨1席，無黨籍2席。若今晚目前傳出勝選訊號的6地都獲確認，民進黨光靠這6席就會超過上屆。
台中1席牽動六都版圖
上屆六都由國民黨拿下台北、新北、桃園及台中，民進黨拿下台南、高雄。今晚開票後半段，民進黨台中市長候選人何欣純得票已突破52萬，領先國民黨江啟臣約17,000至20,000票。若何欣純守到開票結束，台中就可能由藍轉綠。再加上台南、高雄的開票走勢，以及國民黨在台北、新北、桃園的優勢，六都就可能從上屆藍4綠2變成藍綠各3席。
新北、桃園仍由國民黨領先
北台灣的另外兩場直轄市選戰，開票數字還在更新。新北市李四川得票突破81萬，暫時領先民進黨蘇巧慧約4萬票。桃園市現任市長張善政則領先民進黨黃世杰約8萬票。基隆市謝國樑已自行宣布當選。台北的對手已認敗，新北、桃園仍要等開票完成，這3席的落點也會影響六都是否形成藍綠各3席。
晚間8時15分仍有7地待定
截至晚間8時15分，15個已有候選人自行宣布當選或對手認敗的縣市，依當時的盤點，國民黨有8地，民進黨6地，無黨籍1地。無黨籍的1地是新竹市，現任市長高虹安已自行宣布連任。仍待確認的7地包括新北、桃園、台中、新竹縣、雲林、嘉義縣與花蓮。新竹縣由鄭朝方與國民黨徐欣瑩競逐，雲林縣的張嘉郡和劉建國票數緊咬。嘉義縣由蔡易餘對上無黨籍吳品叡，花蓮縣則有游淑貞、張峻與魏嘉賢競逐。台中影響六都能否各拿3席，這幾個縣市則會決定全台首長席次還會變動多少。正式得票與當選名單以中選會公告為準。
2026年台灣九合一地方選舉及全國性公民投票第22案於今日（11月28日）舉行，下午4點投票截止後持續開票中。截至晚間8點40分左右，多數縣市已分出勝負，最新開票與宣布當選情況如下（最終結果以中選會正式公告為準）：
六都開票與戰況
台北市 蔣萬安（國民黨） 蔣萬安自行宣布當選（得票逾73萬），沈伯洋宣布敗選
新北市 李四川（國民黨） 李四川破100萬票領先約4.9萬票
桃園市 張善政（國民黨）張善政自行宣布當選（得票逾61萬）
台中市 何欣純（民進黨） 何欣純得票逾74萬，江啟臣已宣布敗選
台南市 陳亭妃（民進黨） 陳亭妃自行宣布當選（得票逾51萬），謝龍介宣布敗選
高雄市 賴瑞隆（民進黨） 賴瑞隆自行宣布當選（得票逾76萬），柯志恩宣布敗選
其他16縣市最新動態
北部與東部
- 基隆市： 謝國樑（國民黨）自行宣布當選
- 新竹市： 高虹安（無黨籍）自行宣布當選
- 新竹縣： 鄭朝方（民進黨）自行宣布當選
- 宜蘭縣： 林國漳（民進黨）自行宣布當選
- 花蓮縣： 尚在開票中
- 台東縣： 吳秀華（國民黨）自行宣布當選
中部
- 苗栗縣： 鍾東錦（國民黨）自行宣布當選
- 彰化縣： 陳素月（民進黨）自行宣布當選
- 南投縣： 許淑華（國民黨）自行宣布當選
- 雲林縣： 尚在開票中
南部與離島
- 嘉義市： 王美惠（民進黨）自行宣布當選
- 嘉義縣： 蔡易餘（民進黨）自行宣布當選
- 屏東縣： 周春米（民進黨）自行宣布當選
- 澎湖縣： 陳振中（國民黨）自行宣布當選
- 金門縣： 陳玉珍（國民黨）自行宣布當選
- 連江縣： 王忠銘（國民黨）自行宣布當選
全國性公民投票第22案（「廢除非核家園」公投）
通過門檻： 有效同意票需達投票權人總額 1/4 以上（500萬959票），且同意票多於不同意票。
開票進度： 晚間7點39分開出逾6成選票時，同意票已突破 504萬票（占投票權人數 25.22%），不同意票約 316萬票，同意票已跨越 1/4 門檻且領先不同意票。