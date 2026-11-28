「我輸了。」沈伯洋認敗後請支持者一起祝福蔣萬安。資深編輯李維唐指出，這一夜要看懂民進黨的地方成績，得把台北的敗選和台中的領先放在一起看。

「我輸了。」2026九合一選舉11月28日開票，民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間站上競選總部舞台，親口向支持者承認敗選，也說自己已經打電話恭喜蔣萬安。當時，這位國民黨籍現任市長的得票已突破68萬，得票率超過百分之53。台北選戰逐漸明朗，民進黨卻在彰化、嘉義市和宜蘭等到3位候選人自行宣布當選的消息。晚間8時15分，全台22縣市已有15地出現候選人自行宣布當選或對手認敗，想看這次地方版圖怎麼變，台中市長這一席尤其關鍵。

▲從北到南沿著立體地圖看，藍綠相間的縣市版圖，帶出開票夜各地的選情。圖／窩客島整理



沈伯洋認敗，也把市政接著談

從下午4時開始開票，蔣萬安一路維持領先。沈伯洋晚間上台，表示選戰中努力不足的地方由他承擔，也請支持者跟他一起祝福對手。那通祝賀電話還談到市政。沈伯洋表示願意分享競選期間收到的市政建議，蔣萬安也回應，好的建議可以採用。從親口認敗、向對手道賀，到提出可以繼續討論的市政建議，沈伯洋在台北選戰告一段落時，展現了敗選者的氣度。

沈伯洋的選戰聲量走出台北

沈伯洋選戰期間把國防韌性、城市安全帶進台北市長選舉，也透過網路動員爭取關注。選前他曾到台中與何欣純同台，讓原本聚焦首都的選戰聲量，也出現在台中的造勢場合。回看台北，晚間7時30分，沈伯洋已拿到超過511,000票，高於2022年民進黨候選人陳時中的434,558票。上屆台北有黃珊珊拿下約四分之一選票，兩屆競爭格局不同。沈伯洋的地方輔選有多少轉成其他縣市的選票，仍要等各區開票完整，再對照市長與議員得票。

台南、高雄、屏東守住優勢

民進黨今晚的6處勝選訊號，一半來自南部原有執政縣市。台南市陳亭妃自行宣布當選，屏東縣周春米自行宣布連任。高雄市賴瑞隆得票突破62萬，領先約9萬票，國民黨候選人柯志恩已承認敗選。台南和高雄都是民進黨2022年拿下的直轄市，這次若確認守住兩地，六都席次能否再往上加1席，就要看台中。

彰化、嘉義市、宜蘭見輪替訊號

另3處勝選訊號來自上屆由國民黨拿下的縣市。彰化縣長王惠美兩任屆滿，國民黨由前副縣長魏平政參選，民進黨陳素月已於晚間7時20分自行宣布當選。嘉義市王美惠也自行宣布當選，民眾黨張啟楷已承認敗選。宜蘭縣則由民進黨林國漳自行宣布當選。2022年九合一選舉，國民黨拿下14席縣市首長，民進黨5席，民眾黨1席，無黨籍2席。若今晚目前傳出勝選訊號的6地都獲確認，民進黨光靠這6席就會超過上屆。

台中1席牽動六都版圖

上屆六都由國民黨拿下台北、新北、桃園及台中，民進黨拿下台南、高雄。今晚開票後半段，民進黨台中市長候選人何欣純得票已突破52萬，領先國民黨江啟臣約17,000至20,000票。若何欣純守到開票結束，台中就可能由藍轉綠。再加上台南、高雄的開票走勢，以及國民黨在台北、新北、桃園的優勢，六都就可能從上屆藍4綠2變成藍綠各3席。

新北、桃園仍由國民黨領先

北台灣的另外兩場直轄市選戰，開票數字還在更新。新北市李四川得票突破81萬，暫時領先民進黨蘇巧慧約4萬票。桃園市現任市長張善政則領先民進黨黃世杰約8萬票。基隆市謝國樑已自行宣布當選。台北的對手已認敗，新北、桃園仍要等開票完成，這3席的落點也會影響六都是否形成藍綠各3席。

晚間8時15分仍有7地待定

截至晚間8時15分，15個已有候選人自行宣布當選或對手認敗的縣市，依當時的盤點，國民黨有8地，民進黨6地，無黨籍1地。無黨籍的1地是新竹市，現任市長高虹安已自行宣布連任。仍待確認的7地包括新北、桃園、台中、新竹縣、雲林、嘉義縣與花蓮。新竹縣由鄭朝方與國民黨徐欣瑩競逐，雲林縣的張嘉郡和劉建國票數緊咬。嘉義縣由蔡易餘對上無黨籍吳品叡，花蓮縣則有游淑貞、張峻與魏嘉賢競逐。台中影響六都能否各拿3席，這幾個縣市則會決定全台首長席次還會變動多少。正式得票與當選名單以中選會公告為準。



2026年台灣九合一地方選舉及全國性公民投票第22案於今日（11月28日）舉行，下午4點投票截止後持續開票中。截至晚間8點40分左右，多數縣市已分出勝負，最新開票與宣布當選情況如下（最終結果以中選會正式公告為準）：

六都開票與戰況

台北市 蔣萬安（國民黨） 蔣萬安自行宣布當選（得票逾73萬），沈伯洋宣布敗選

新北市 李四川（國民黨） 李四川破100萬票領先約4.9萬票

桃園市 張善政（國民黨）張善政自行宣布當選（得票逾61萬）

台中市 何欣純（民進黨） 何欣純得票逾74萬，江啟臣已宣布敗選

台南市 陳亭妃（民進黨） 陳亭妃自行宣布當選（得票逾51萬），謝龍介宣布敗選

高雄市 賴瑞隆（民進黨） 賴瑞隆自行宣布當選（得票逾76萬），柯志恩宣布敗選

其他16縣市最新動態

北部與東部

基隆市： 謝國樑（國民黨）自行宣布當選

新竹市： 高虹安（無黨籍）自行宣布當選

新竹縣： 鄭朝方（民進黨）自行宣布當選

宜蘭縣： 林國漳（民進黨）自行宣布當選

花蓮縣： 尚在開票中

台東縣： 吳秀華（國民黨）自行宣布當選

中部

苗栗縣： 鍾東錦（國民黨）自行宣布當選

彰化縣： 陳素月（民進黨）自行宣布當選

南投縣： 許淑華（國民黨）自行宣布當選

雲林縣： 尚在開票中

南部與離島

嘉義市： 王美惠（民進黨）自行宣布當選

嘉義縣： 蔡易餘（民進黨）自行宣布當選

屏東縣： 周春米（民進黨）自行宣布當選

澎湖縣： 陳振中（國民黨）自行宣布當選

金門縣： 陳玉珍（國民黨）自行宣布當選

連江縣： 王忠銘（國民黨）自行宣布當選

全國性公民投票第22案（「廢除非核家園」公投）

通過門檻： 有效同意票需達投票權人總額 1/4 以上（500萬959票），且同意票多於不同意票。

開票進度： 晚間7點39分開出逾6成選票時，同意票已突破 504萬票（占投票權人數 25.22%），不同意票約 316萬票，同意票已跨越 1/4 門檻且領先不同意票。