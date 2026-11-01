南台灣高端粵菜市場再添話題！高雄洲際酒店適逢開幕五週年，延攬曾歷練香港米其林二星天龍軒的港籍主廚莫紹凱坐鎮湛露中餐廳，將屏東平埔黑豬、黑羽土雞與玉泉陳年花雕等台灣物產融入傳統粵式火候，為高雄年底聚餐與年節宴飲提供更具職人底蘊的新選擇。

適逢洲際酒店及度假村品牌80週年與高雄洲際酒店開幕五週年，位於二樓的「湛露中餐廳」宣布迎來全新餐飲陣容。由同樣來自香港的餐飲總監周焜杰攜手新任中餐行政副主廚莫紹凱，運用傳統粵菜技法結合南台灣在地物產，推出「蜜燒平埔黑豚肉叉燒」、「花雕蛋白白玉蟬衣蟹鉗」及「椰皇花膠燉雞」三道代表新作，並自2026年12月4日起正式供應。

▲高雄洲際酒店湛露中餐廳新作「椰皇花膠燉雞」，嚴選清甜椰皇、厚身花膠與台灣黑羽土雞，運用傳統隔水燉湯工藝精準掌握火候，讓湯色清澈透亮並兼具醇厚湯頭與清雅椰香。圖／高雄洲際酒店提供；窩客島整理

▲高雄洲際酒店湛露中餐廳三道粵菜新作，分別為前方結合脆漿蟹鉗與滑嫩蛋白的花雕蛋白白玉蟬衣蟹鉗、左側色澤紅亮的蜜燒平埔黑豚肉叉燒，以及右側清甜甘醇的椰皇花膠燉雞，以經典粵菜技法演繹台灣在地食材。圖／高雄洲際酒店提供；窩客島整理

三道粵菜新作結合屏東黑豚、玉泉花雕與台灣黑羽土雞

此次於12月4日亮相的三道菜色，著重在傳統港式工藝與台灣風土食材的結合。其中，「蜜燒平埔黑豚肉叉燒」特別選用肉質細緻且油脂分布均勻的屏東平埔黑豬，透過秘製蜜汁醃製後以細火燒烤，呈現外層微甜焦香、內裡柔嫩多汁的經典燒味口感；「花雕蛋白白玉蟬衣蟹鉗」則從粵菜外酥內嫩的口感對比出發，以台灣玉泉陳年花雕酒、高湯與蛋白蒸出如豆漿般柔滑的基底，搭配清雅冬瓜與裹上脆漿炸至金黃的蟹鉗，讓酥脆與滑嫩在口中交織；而考驗火候掌控的「椰皇花膠燉雞」，嚴選清甜椰皇、厚身花膠與台灣黑羽土雞採傳統隔水燉湯工藝烹調，經過反覆測試拿捏

燉煮時間，保留椰皇清香與清澈甘醇的湯頭。



▲白瓷長盤依序擺放三文魚籽鳳眼餃、金瑤蠔皇鮑魚酥與蜜燒平埔黑豚肉叉燒，一次品嚐湛露中餐廳細膩的港味工藝。（攝影：楊婷雅）

▲湛露中餐廳新作「花雕蛋白白玉蟬衣蟹鉗」，以台灣玉泉陳年花雕酒、高湯與蛋白交織出柔滑基底，搭配晶瑩冬瓜與裹上特製脆漿炸至金黃酥脆的蟹鉗，展現外酥內嫩的層次口感。（攝影：楊婷雅）▲高雄洲際酒店湛露中餐廳推出新作「蜜燒平埔黑豚肉叉燒」，現場以火焰炙燒增添香氣，色澤紅亮誘人。（攝影：楊婷雅）

歷練香港米其林二星名店，主廚團隊重視出品穩定與在地物產

擁有逾十六年粵菜資歷的新任中餐行政副主廚莫紹凱，出身香港，曾先後於聘珍樓、利苑酒家歷練，並曾進入香港麗思卡爾頓酒店米其林二星粵菜餐廳天龍軒跟隨名廚劉秉雷精進廚藝。他認為創新必須建立在理解傳統粵菜根本之上，因此湛露中餐廳未來不僅保留賓客熟悉的經典菜色，也將持續探索東港海鮮、永安石斑、甲仙芋頭與台南菱角等南台灣物產，透過清蒸與慢燉技法展現食材本味，並講求廚房團隊從備料、火候到出菜節奏的默契，維持穩定的料理水準。



▲高雄洲際酒店2樓的湛露中餐廳包廂空間，配備大型圓桌與獨立吧台備餐區，提供隱密且具現代質感的聚餐環境。（攝影：楊婷雅）

▲來自香港的高雄洲際酒店新任中餐行政副主廚莫紹凱，深耕粵菜逾十六年，攜手餐飲總監周焜杰以台灣在地食材演繹經典粵菜新作。（攝影：楊婷雅）

國際奢華酒店資歷融合港都人情味，預訂方式與營業時段一次看

服務方面，曾任職於香港與上海浦東麗思卡爾頓酒店、深圳文華東方酒店及澳門上葡京綜合度假村的餐飲總監周焜杰，觀察到高雄賓客除了重視料理品質，也格外珍視真誠的人情味。他帶領團隊透過記錄賓客偏好的座位、茶品與飲食習慣，將國際酒店的服務標準轉化為更有溫度的款待體驗；湛露中餐廳位於高雄洲際酒店2樓，每日分設午餐11點30分至下午2點30分、晚餐晚間5點30分至9點30分兩個餐期，饕客可透過高雄洲際酒店專線或官網預約用餐。



▲高雄洲際酒店湛露中餐廳中餐行政副主廚莫紹凱（左）與餐飲總監周焜杰（右）合影，兩位來自香港的餐飲職人攜手以經典粵菜底蘊結合台灣在地食材，演繹全新菜色與款待體驗。圖／高雄洲際酒店提供；窩客島整理

「高雄洲際酒店湛露中餐廳」資訊

營業時間：午餐11:30至14:30；晚餐17:30至21:30

地點：高雄市前鎮區新光路33號2樓高雄洲際酒店2樓

三道新作：蜜燒平埔黑豚肉叉燒、花雕蛋白白玉蟬衣蟹鉗、椰皇花膠燉雞 （新菜單日期：2026年12月4日起 ）

預訂專線：(07)339-1888

線上預訂： https://ic-kaohsiung.com/2026_ZhanLu_Newchapter



高雄洲際酒店訂起來，餐飲與住宿亮點一次看

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