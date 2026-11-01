星巴克迷出國一定也會去星巴克報到！新加坡星巴克抓緊雙方同為1996年誕生的30週年契機，讓布丁狗換上經典綠圍裙風格。除了實體與線上分時段限購外，還搭配外送平台滿額贈吸管夾，旅客行程規劃上多了不少彈性。

計畫前往新加坡旅遊的星巴克迷和布丁狗粉絲一定要知道，新加坡星巴克與三麗鷗人氣角色布丁狗合作，推出限定聯名系列，於2026年11月10日起在當地正式開賣；布丁狗出道於1996年，而星巴克也在同年於新加坡Liat Towers開設首間門市，雙方今年雙雙迎來30週年里程碑，因此特別將布丁狗招牌棕色貝雷帽與星巴克經典綠色元素結合，讓布丁狗換上咖啡師造型亮相。

▲布丁狗換上星巴克經典綠圍裙，化身咖啡師造型絨毛玩偶與鑰匙圈萌度十足。 圖／新加坡星巴克提供；窩客島整理

▲新加坡星巴克與布丁狗慶祝雙方誕生30週年，聯手推出14款限定杯款、絨毛玩偶、收納包與環保袋等聯名周邊。 圖／新加坡星巴克提供；窩客島整理

14款限定杯款與毛絨周邊齊發，兩款盲袋同步登場

星巴克和布丁狗聯名一共推出14款常態設計商品，周邊橫跨居家飲用與隨身配件。杯器類包含陶瓷馬克杯、雙層玻璃杯、玻璃冷飲杯及不鏽鋼水瓶，杯身均融入布丁狗與咖啡飲品的插畫細節；生活小物則涵蓋穿上星巴克風格服飾的布丁狗絨毛玩偶、玩偶鑰匙圈、毛絨卡套、毛絨收納包與環保袋。除了14款指定商品外，官方另推出兩款盲袋驚喜，其中「Pompompurin + Starbucks PVC Pouches」共有2種款式，價格約280台幣；手機掛繩盲袋則開放任一消費加購，價格約300台幣，共有3款設計，每組皆結合布丁狗與星巴克飲品雙吊飾，且可拆開各自搭配使用。



▲聯名陶瓷馬克杯以立體浮雕呈現身穿綠圍裙、手捧飲品的布丁狗造型，為咖啡時光增添幾分療癒。 圖／新加坡星巴克提供；窩客島整理

星巴克布丁狗聯名周邊，每人每款限購6件

聯名系列自2026年11月10日起限時限量供應，每人每筆交易針對單一款式最多購買6件。實體門市依各店營業時間開賣，24小時營業分店則統一於早上6點30分啟動販售。現場將依照排隊順序發放訂購單，消費者勾選品項後再依序結帳並至指定區域取貨，門市規定不開放前一晚夜排，亦禁止中途插隊或代排。線上通路則分為兩個時段，Starbucks官方線上商店於上午10點開賣，LazMall平台則於中午12點接力上架；官方提醒線上商店開賣前會短暫關閉系統，重新開放後若湧入人潮將啟動虛擬排隊機制，瀏覽時切勿重新整理或關閉視窗，以免喪失排隊資格。



▲「Pompompurin + Starbucks PVC Pouches」盲袋共有方形與圓形2種透明收納包款式，價格約280台幣。 圖／新加坡星巴克提供；窩客島整理

▲手機掛繩盲袋共有3款設計，開放任一消費以約300台幣加購，結合布丁狗與星巴克飲品雙吊飾且可拆開各自搭配。 圖／新加坡星巴克提供；窩客島整理

外送平台消費滿額，免費贈送聯名吸管夾

若無法去新加坡星巴克門市親自排隊，粉絲也可透過外送管道收集限定贈品。自2026年11月12日起，消費者只要透過Starbucks Delivers、GrabFood或foodpanda三大外送平台點餐，單筆訂單在扣除星星兌換與優惠券折抵後，實際淨消費金額達S$25以上，即可免費獲贈「Pompompurin + Starbucks 吸管夾組」1份。每筆符合條件的訂單限領1份，贈品數量有限，送完為止。

新加坡星巴克布丁狗30週年聯名資訊

開賣日期：2026年11月10日（新加坡限定）

販售時段：一般門市依營業時間開賣、24小時門市06:30開賣；官方線上商店10:00開賣、LazMall 12:00開賣 ・購買限制：每人每筆交易每款商品限購6件，售完為止

聯名陣容：14款杯款與毛絨周邊（馬克杯、雙層玻璃杯、水瓶、玩偶、鑰匙圈、卡套、環保袋等）

注意事項：

每人每筆交易每款商品限購6件

實體門市採依序發放商品訂購單方式購買，勾選品項後至櫃檯結帳並於指定取貨區領取

實體門市不開放前一晚排隊，且禁止他人中途加入代排

官方線上商店開賣前將暫時關閉，開放後若進入虛擬排隊室，請勿重新整理或關閉頁面以免失去順位

外送平台限定滿額贈活動

時間：2026年11月12日起（數量有限，送完為止）

通路： Starbucks Delivers 、GrabFood 、foodpanda

內容： 單筆訂單扣除星星兌換及優惠券後，淨消費滿S$25，免費贈送「Pompompurin + Starbucks 吸管夾組」1份

注意事項： 每筆符合資格之訂單限兌換1次

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