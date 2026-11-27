台北嘉佩樂法芙娜聯名下午茶每日限量10組。窩客島資深編輯李維唐認為，比起單純追求奢華感，融入台灣在地食材的法式甜點更值得關注。

巧克力控的冬日約會清單又多了一個選擇。臺北嘉佩樂酒店攜手法國百年巧克力品牌「法芙娜Valrhona」，自2026年11月29日起至2027年1月3日，在鵲羽軒推出季節限定雙人下午茶，每人1,880元起，每日僅限量10組。從精緻的3層下午茶架、融入台灣金桔與茉莉花的法式甜點，到不加一滴水的濃醇熱巧克力，就連喜歡鹹食的人也有魚子醬三明治、松露鵝肝芭菲可以品嚐。Atelier Plume點心坊更同步推出2款聖誕限定蛋糕，搭配台灣藝術家設計的限定包裝，無論是安排閨蜜下午茶、情侶約會，還是準備年末聚餐的甜點，都值得提前筆記。

▲冷冷的冬天午後最適合揪閨蜜窩在臺北嘉佩樂酒店鵲羽軒，一邊捧著暖呼呼的法芙娜濃醇熱可可，一邊開箱華麗銀色三層午茶架，享受滿滿儀式感的歲末微奢華時光。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島整理



台北嘉佩樂聯名法芙娜

冬天就是特別適合找個舒服的角落，和朋友一起喝杯熱巧克力，再慢慢品嚐一整桌精緻甜點。臺北嘉佩樂酒店這次將法國巧克力工藝搬進鵲羽軒，由酒店廚藝團隊與法芙娜學校主廚梁蔚明Natalie Leung共同設計餐點。梁蔚明曾任職於澳洲及香港多間餐廳，也曾在香港米其林一星餐廳Louise擔任超過3年的甜點主廚。

整套下午茶以法芙娜經典瓜納拉Guanaja 70％黑巧克力為創作核心，帶有鮮明的苦甜風味、細緻花果酸香與焙烤氣息。這次廚藝團隊沒有一味追求濃厚的巧克力滋味，而是將台灣金桔、茉莉花、洛神花、煙燻龍眼等食材融入法式甜點，讓每一款茶點都有不同的香氣與口感。從深棕色的巧克力蛋糕到嫩綠色馬卡龍、柔粉色慕斯，光是3層茶點架端上桌的模樣，就很適合先拿起手機拍照。

▲這杯不加一滴水熬煮的「法芙娜62%濃醇熱巧克力」太犯規，入口像絲綢一樣厚實綿密，杯緣還沾滿巧克力碎粒，擠上北海道奶霜再撒滿覆盆莓脆粒，奶香與果酸交織喝完身心都暖起來。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島整理

70％黑巧克力變身法式甜點

喜歡濃郁巧克力蛋糕的人，可以把目光放在「蘋果焦糖脆餅巧克力蛋糕」。這款甜點以聖誕節常見的糖漬蘋果為靈感，將法芙娜黑巧克力海綿蛋糕、焦糖脆餅與柔滑奶餡搭配在一起，再加入帶有肉桂與香草香氣的蜜蘋果。柔軟蛋糕與酥脆焦糖脆餅形成口感對比，蜜蘋果的酸甜果香則能襯托黑巧克力的濃厚可可香，讓冬日甜點多了一點清爽的水果滋味。

另一款「金桔伯爵茶巧克力泡芙」結合法式珍珠糖泡芙與聖多諾黑的經典製作工藝，酥脆的巧克力泡芙裡包裹著伯爵茶巧克力奶餡與黑巧克力甘納許，再搭配糖漬台灣金桔。伯爵茶本身帶有柑橘香氣，與金桔的清新酸韻相互呼應，也能平衡黑巧克力的醇厚苦甜。比起單純享受巧克力的濃郁滋味，這款泡芙更適合喜歡茶香與水果酸甜感的人。

▲甜點控看到這盤直接失守，金黃蜜蘋果鋪滿「蘋果焦糖脆餅巧克力蛋糕」，咬下去酥脆又多汁，旁邊的「金桔伯爵茶巧克力泡芙」頂端還有精緻巧克力片與金箔點綴，伯爵茶香交織糖漬金桔酸韻超級解膩。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島整理



台灣茉莉花與洛神花入甜點

下午茶架上還有2款光看配色就很討喜的甜點，分別是嫩綠色的「茉莉焦糖馬卡龍」與柔粉色的「草莓洛神花慕斯」。茉莉焦糖馬卡龍選用台灣茉莉花，讓淡雅花香襯托焦糖的醇厚甜香，將熟悉的法式馬卡龍與台灣花香結合在一起。

草莓洛神花慕斯則走酸甜清爽路線，特別融入義大利特級初榨橄欖油，增添細緻柔潤的口感，再搭配草莓與洛神花的酸甜果韻。如果平常吃巧克力甜點容易覺得味道太過濃厚，不妨在品嚐黑巧克力蛋糕後，穿插一口帶有水果酸香的慕斯，感受截然不同的甜點風味。



台南煙燻龍眼變身英式司康

吃下午茶怎麼能少了經典司康？臺北嘉佩樂酒店這次推出的「煙燻龍眼司康」，特別將台南煙燻龍眼融入英式點心，選用帶有堅果與穀物香氣的裸麥粉，搭配龍眼本身的天然蜜甜與煙燻香氣，讓熟悉的英式司康多了台灣傳統食材的特色。

搭配司康的還有無花果果醬與香草香緹鮮奶油，喜歡水果甜香的人可以抹上果醬，想要感受柔滑奶香則可以搭配鮮奶油。裸麥的穀物香、煙燻龍眼的蜜甜與果醬的水果風味，讓這款司康即使沒有以巧克力為主角，也能在整套下午茶中展現自己的特色。

魚子醬三明治藏台灣馬告

不想整個下午都在吃甜食的人，這次的鹹點也很有看頭。廚藝團隊以經典歐式料理為靈感，設計出3款精緻三明治，分別選用紅蘿蔔麵包、菠菜麵包及經典白麵包，紅、綠、白3種色彩剛好呼應聖誕節的節慶配色，擺在茶點架上也相當吸睛。三明治內餡涵蓋雞蛋沙拉佐魚子醬、奶油炒蘑菇，以及法式豬肉抹醬搭配拜雍生火腿，並以台灣馬告特有的柑橘與胡椒香氣點綴。從雞蛋沙拉的柔滑、蘑菇的奶油香氣，到生火腿的鹹香，每一款都有不同的風味，也讓下午茶不只是甜點愛好者的專屬約會行程。



煙燻鮭魚與松露鵝肝鹹點

鹹點系列還有「煙燻鮭魚可麗餅」，以柔軟細緻的法式可麗餅包裹煙燻鮭魚，搭配香草法式酸奶油與鮭魚卵。鮭魚的煙燻香氣與鮭魚卵的鹹鮮滋味，透過酸奶油的柔和酸韻相互襯托，適合穿插在甜點之間慢慢品嚐。另一款「鵝肝芭菲」則將巧克力元素帶進鹹食之中，以醃漬櫻桃的微酸、法芙娜可可粉的淡雅苦韻，平衡鵝肝本身的豐腴口感，再加入松露特有的大地香氣。可可不再只是甜點的主角，而是成為襯托鵝肝與松露風味的一部分，也是這次下午茶值得留意的餐點之一。

▲鹹點也完全不馬虎，柔軟薄餅捲入煙燻鮭魚與酸奶油，頂端鮭魚卵一咬就在嘴裡爆開鮮味，另一旁的「鵝肝芭菲」塔殼酥脆，撒上法芙娜可可粉與松露香氣，微苦滋味剛好平衡鵝肝的豐腴濃郁。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島整理

不加一滴水的法芙娜熱可可

除了滿桌精緻甜點，冬天來到鵲羽軒，還可以留意這次以法芙娜62％巧克力製作的濃醇熱巧克力。製作時不添加一滴水，僅使用熱牛奶、鮮奶油與少許喜馬拉雅鹽調製，透過溫度掌控與持續攪拌，呈現如絲綢般細緻綿密的質地。對於喜歡濃厚可可香、柔滑奶香的人來說，光是這杯熱巧克力就很有冬日約會的氛圍。除了經典原味，另一款熱巧克力上方還覆蓋北海道奶霜，再撒上覆盆莓脆粒，深棕色熱可可搭配白色奶霜與紅色果粒，從配色到風味都很有聖誕節的氣息。豐潤奶香與覆盆莓果酸形成對比，讓濃醇熱可可多了一層清爽滋味。活動期間也提供熱紅酒、冰蛋酒等特色飲品，想要感受不同的冬日節慶風味，也有其他選擇。

▲喜歡微醺大人味的話，午後聚會必點這杯特調熱紅酒，杯耳綁上整根肉桂棒與香草，溫熱酒液散發濃郁香料氣息，光拿在手上就充滿濃濃聖誕節慶氛圍。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島整理



嘉佩樂焙茶芝麻聖誕蛋糕

想把這份聖誕節的甜蜜滋味帶回家，Atelier Plume點心坊也推出2款期間限定蛋糕。其中「焙茶芝麻聖誕蛋糕」以鮮紅色圓形外觀搭配聖誕樹造型巧克力，紅色與深綠色的節慶配色，放在年末聚餐的餐桌上格外醒目。切開蛋糕後，內部以輕盈柔軟的黑芝麻戚風蛋糕為基底，搭配法芙娜黑巧克力脆粒、烘炒黑芝麻醬內餡及酸甜香橙奶餡，外層則覆以細緻焙茶慕斯。從黑芝麻的醇厚堅果香、巧克力脆粒的酥脆質地，到焙茶溫潤悠長的茶韻，再透過香橙奶餡增添水果酸甜感，很適合喜歡日式茶香與芝麻甜點的人。

▲Atelier Plume點心坊推出的「焙茶芝麻聖誕蛋糕」外型超吸睛，天鵝絨般的紅色慕斯上面點綴綠色巧克力聖誕樹與金色鈴鐺，切開能吃到黑芝麻戚風、可可脆粒與香橙奶餡，茶韻與堅果香層次超豐富。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島整理

法芙娜巧克力聖誕樹幹蛋糕

偏愛黑巧克力的人，則可以留意「瓜納拉巧克力蕎麥茶聖誕樹幹蛋糕」。外觀取材自歐洲傳統聖誕樹幹蛋糕，以深棕色調搭配細緻的弧形紋理，沒有過多繽紛裝飾，反而更能凸顯巧克力本身的色澤與質感。蛋糕以濃郁的法芙娜巧克力慕斯為主體，內部層層堆疊巧克力酥餅、綿密海綿蛋糕、絲滑杏仁奶餡、紅烏龍茶凍與烘烤蕎麥酥脆。從柔滑慕斯、綿密蛋糕到酥脆餅乾，搭配紅烏龍茶與烘烤蕎麥的穀物香氣，讓經典歐式聖誕甜點多了亞洲茶飲風味，也與另一款焙茶芝麻蛋糕形成截然不同的選擇。

▲年底派對帶這條「瓜納拉巧克力蕎麥茶聖誕樹幹蛋糕」出場絕對全場焦點，流線型巧克力慕斯外層點綴閃亮金箔，內餡層層堆疊紅烏龍茶凍、杏仁奶餡與烘烤蕎麥酥脆，濃郁可可交織臺灣茶香吃起來清爽不膩口。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島整理



台灣藝術家操刀聖誕限定包裝

今年臺北嘉佩樂酒店還特別邀請台灣藝術家林為紳Wilson Lin操刀限定包裝設計，以其代表性作品「Membrane Series」系列為靈感，創作專屬作品「Evergreen in December」。設計取材自酒店建築曲線與空間特色，透過層疊通透的色彩、自然流動的線條，呈現不同於傳統聖誕禮盒的當代藝術美感。這份藝術創作也延伸至酒店大廳的聖誕樹裝飾，安排下午茶約會時，不妨也留意酒店空間與節慶裝飾之間的呼應。從餐桌上的法式巧克力甜點，到可以帶回家的聖誕蛋糕與限定包裝，讓年末聚餐多了一點值得細細欣賞的生活儀式感。

嘉佩樂限定下午茶每日10組

臺北嘉佩樂酒店位於台北市敦化北路，由國際知名的André Fu設計事務所操刀，以「當代藝術雅居」為空間設計靈感。這次鵲羽軒推出的法芙娜季節限定雙人下午茶，自2026年11月29日起供應至2027年1月3日，每人1,880元起，每日限量10組。

想安排聖誕節約會、閨蜜聚餐，或是趁著跨年前與朋友好好享受一頓下午茶，建議提前確認預訂狀況。尤其這次從巧克力甜點、台灣在地食材到特色熱飲都有不同亮點，每日供應數量又相當有限，巧克力控可別忘了先把日期記下來。





臺北嘉佩樂酒店攜手法國百年頂級巧克力品牌法芙娜（Valrhona）

聯名主廚：臺北嘉佩樂酒店廚藝團隊與法芙娜學校（L'École Valrhona）主廚梁蔚明（Natalie Leung，曾任香港米其林一星餐廳 Louise 甜點主廚逾三年）共同設計

活動地點：臺北嘉佩樂酒店「鵲羽軒」（臺北市松山區敦化北路）

活動期間：2026年11月29日至2027年1月3日

供應時間：每日下午2點至6點

價格與限量：季節限定雙人下午茶，每位新臺幣1,880元起，每日限量10組

三層下午茶餐點內容

核心靈魂食材：選用法芙娜經典「瓜納拉（Guanaja）70% 黑巧克力」，融合臺灣在地當季食材

精緻甜點

蘋果焦糖脆餅巧克力蛋糕：法芙娜黑巧克力海綿蛋糕、焦糖脆餅、柔滑奶餡，搭配肉桂與香草香氣蜜蘋果

金桔伯爵茶巧克力泡芙：結合法式珍珠糖泡芙與聖多諾黑工藝，內餡為伯爵茶巧克力奶餡與黑巧克力甘納許，搭配糖漬臺灣金桔

茉莉焦糖馬卡龍：臺灣茉莉花淡雅香氣結合醇厚焦糖

草莓洛神花慕斯：融入義大利特級初榨橄欖油，搭配草莓與洛神花酸甜果韻

煙燻龍眼司康：裸麥粉揉入臺南煙燻龍眼，佐無花果果醬與香草香緹鮮奶油

特色鹹點

三色精緻三明治：以紅蘿蔔、菠菜及白麵包呈現紅、綠、白三色，內餡包含雞蛋沙拉佐魚子醬、奶油炒蘑菇，以及法式豬肉抹醬搭拜雍生火腿佐臺灣馬告

煙燻鮭魚可麗餅：法式可麗餅包裹煙燻鮭魚、香草法式酸奶油與鮭魚卵

鵝肝芭菲：搭配微酸醃漬櫻桃、法芙娜可可粉與松露香氣

冬日限定飲品

法芙娜 62% 濃醇熱巧克力：不加一滴水，僅以熱牛奶、鮮奶油及少許喜馬拉雅鹽調製；提供「經典原味」與覆蓋北海道奶霜及覆盆莓脆粒的口味

節慶特調飲品：同步供應熱紅酒與冰蛋酒

Atelier Plume 點心坊與跨界藝術亮點

焙茶芝麻聖誕蛋糕：黑芝麻戚風蛋糕基底，夾入法芙娜黑巧克力脆粒、烘炒黑芝麻醬與香橙奶餡，外覆紅色焙茶慕斯與聖誕樹造型巧克力

瓜納拉巧克力蕎麥茶聖誕樹幹蛋糕：法芙娜巧克力慕斯為主體，層層堆疊巧克力酥餅、海綿蛋糕、杏仁奶餡、紅烏龍茶凍與烘烤蕎麥酥脆

邀請臺灣藝術家林為紳（Wilson Lin）操刀限定包裝設計，以其《Membrane Series》系列為靈感創作專屬作品《Evergreen in December》，靈感並同步延伸至酒店大廳的聖誕樹裝飾

從夢幻聖誕裝置、冬日限定餐點到節慶下午茶，還有哪些限時體驗值得安排？

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