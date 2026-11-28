編輯 鄭雅之 表示：LaLaport 高雄鳳山開幕日確定了誒！還有好多日韓首店，高雄人真的等不及想逛了～

高雄人期待已久的南台灣首座區域型購物中心終於敲定日程，「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」正式落腳高雄鳳山，預計在2027年3月4日盛大開幕。館內一口氣網羅約263間話題品牌，從首度登台的日本潮流服飾與名店、高雄獨家餐廳到親子樂園通通有，讓大家搭捷運就能輕鬆享受一站式的吃喝玩樂新日常。



▲高雄LaLaport南側門面融入自然悠閒綠意氛圍，讓民眾享受自在放鬆的購物時光。

▲高雄LaLaport結合都市活力與自然綠意，打造具視覺吸引力的東側路口特色門面。





捷運雙線交會打造便捷生活圈

「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」緊鄰衛武營藝術文化中心，直接把逛街血拚與藝文氣息完美結合。民眾只要搭乘高雄捷運橘線到鳳山西站就能輕鬆抵達，未來還有捷運黃線加入轉乘行列，交通超級方便。根據官方最新釋出的規劃，館內也貼心準備了約1900個汽車位與2500個機車位，不管騎車或開車來約會聚餐都不用煩惱停車問題。



▲高雄LaLaport以色彩與永續為館內設計核心，打造令人安心駐足的明亮商業空間。





三面特色外觀與日系海外首店進駐

商場建築巧妙融合都市活力與自然綠意，打造出三面不同風貌的打卡門面。在購物亮點方面，風靡日本的機能服飾品牌「WORKMAN」把極具意義的海外一號店獻給了台灣，主打高質感且平價的日常穿搭。此外，南台灣最大規模的「UNIQLO」與「GU」也將同步登場，更首度在南部引進鮮花與客製化服務，絕對讓服飾控買到手軟。



▲日本美式潮流選物店FREAK'S STORE與居家服品牌GELATO PIQUE進駐高雄LaLaport，帶來日系質感生活提案。





沉浸式美術館、哈利波特魔法商店都來

除了好買的日系服飾，娛樂體驗同樣精彩萬分。全球知名的韓國沉浸式媒體藝術美術館「ARTE MUSEUM」首次登台，不僅帶來結合視覺與香氣的夢幻展演，更特別融入高雄在地文化元素。魔法迷最愛的日本官方授權哈利波特周邊專門店「Harry Potter Mahou Dokoro」也將以常設店形式登場，加上南台灣最大的700坪「樂米樂園」，大人小孩都能玩上一整天。



▲全球第11座ARTE MUSEUM沉浸式藝術展館進駐高雄LaLaport，特別融入高雄在地文化打造專屬作品。

▲日本官方授權哈利波特周邊專門店Harry Potter Mahou Dokoro常設店進駐高雄LaLaport，打造高雄獨家魔法空間。





多間日本排隊名店首度插旗台灣

吃貨們最關心的美食陣容更是誠意滿滿，多間日本超人氣餐飲選擇在這裡開出台灣首店。包含來自那須的知名起司甜點專賣店「CHEESE GARDEN」、結合動漫文化的特色炸麵包「洒落CAFE」，以及現點現煎的「神戶燈富士」黑毛和牛漢堡排。另外還有名古屋排隊名店「拉麵荒畑」與日本老字號「牛丸」牛排，不用飛出國就能品嚐最道地的職人手藝。



▲名古屋排隊名店拉麵荒畑與日本老字號牛丸牛排雙雙首次登台，進駐高雄LaLaport滿足日系美食控。

▲日本體驗型咖啡品牌洒落CAFE台灣首店落腳高雄LaLaport，結合動漫IP與特色炸麵包打造複合式空間。





高雄獨家餐飲與在地人氣小吃齊聚

商場同時引進許多高雄獨家美食，像是新加坡傳奇文華雞飯「Chatterbox Café」、主打夏威夷度假風情的「La Ohana」，以及日本創作蛋包飯「ポムの樹 蘋果樹」與北海道湯咖哩「Suage」。就連美食街也充滿驚喜，不僅能吃到異國風味的「茶嶋咖哩」與DIY鐵板「胡椒廚房」，台南國華街超人氣排隊名店「炸雞洋行」也將進駐，用皮薄多汁的台式美味征服大家的胃。



▲新加坡傳奇餐飲品牌Chatterbox Café高雄獨家進駐LaLaport，不用出國就能品嚐招牌文華雞飯。

▲深耕北部17年的SNAIL蝸牛義大利餐廳首度跨越濁水溪，高雄獨家進駐LaLaport呈現慢食義式饗宴。

LaLaport 高雄 店家資訊

開幕日期：2027年3月4日盛大開幕。

地點交通：位於高雄鳳山區，鄰近衛武營與捷運鳳山西站，未來可銜接捷運黃線。

停車空間：規劃約1900席汽車停車位與2500席機車停車位。





LaLaport 高雄鳳山 台灣初展店亮點

日本機能服飾WORKMAN海外首店、韓國沉浸式美術館ARTE MUSEUM、起司甜點CHEESE GARDEN、神戶燈富士漢堡排、拉麵荒畑、洒落CAFE、牛丸。





LaLaport 高雄鳳山 獨家亮點

哈利波特周邊專門店、卡普空官方商店、700坪樂米樂園旗艦館、Chatterbox Café、La Ohana、蘋果樹蛋包飯、Suage北海道湯咖哩、炸雞洋行。

等開幕之前先來逛、來吃這些新開店！

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看更多 LaLaport 高雄鳳山特色

▲時尚加州料理SALT&STONE進駐高雄LaLaport，主打全手工義大利麵與披薩。

▲日本那須人氣起司甜點專賣店CHEESE GARDEN台灣首店落腳高雄LaLaport，帶來濃郁起司午茶時光。

▲高雄獨家創意亞洲蔬食料理V,進駐高雄LaLaport，融合全球風味打造健康美味體驗。

▲夏威夷度假風情餐廳La Ohana高雄獨家進駐LaLaport，營造如同出國度假般的陽光美食饗宴。

▲卡普空官方商店CAPCOM首次插旗南台灣進駐高雄LaLaport，推出魔物獵人與惡靈古堡高雄限定商品。

▲韓國沉浸式美術館ARTE MUSEUM首次登台進駐高雄LaLaport，結合光影與香氣打造多感官藝術體驗。