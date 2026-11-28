台北101聖誕限定點燈打字開放申請，5萬元就能讓專屬告白登上城市夜空。窩客島資深編輯李維唐提醒，點燈日期無法指定，11月29日截止申請。

今年聖誕節想給另一半來點不一樣的浪漫驚喜？台北101推出2026年聖誕限定「LIGHT UP TOGETHER一起點亮幸福」點燈打字活動，12月24日、25日限定登場，每組費用50,000元，就能將自己最想說的7個字元放上台北101，1晚輪播12次，還能獲得專屬點燈電子紀念照。無論是準備求婚的情侶、想向家人表達感謝，還是想揪粉絲一起為偶像應援，都能把平常藏在心裡的話變成台北夜空中的巨型告白。台北101也將捐出活動收入的20％支持公益，讓今年的聖誕祝福多了1份不同的意義。

▲把心裡最想說的那句話直接打上台北101外牆，今年聖誕節想求婚還是追星應援，這波神助攻絕對讓全台北都看見你的浪漫心意。圖／台北101提供；窩客島整理



台北101聖誕限定點燈

平常走在信義區街頭，總習慣拿起手機拍下台北101的夜景，但今年聖誕節，出現在大樓上的文字也可以由自己決定。台北101將於12月24日、25日推出限定點燈打字服務，讓民眾申請將專屬文字放上大樓59、60樓的LED點燈打字螢幕，位置面向台北市政府。當熟悉的城市地標亮起自己精心準備的文字，原本只是抬頭欣賞夜景的片刻，也能成為值得收藏的聖誕回憶。每組點燈費用為50,000元含稅，安排於其中1個晚上輪播12次，累計播放360秒，相當於6分鐘，並附贈1張點燈電子紀念照。想安排驚喜的民眾，可以提前規劃當晚的約會行程，等到專屬文字亮起時，再與另一半一起拍下難得的合照。

把求婚告白寫上台北101

比起在餐廳準備鮮花與戒指，將「嫁給我」3個字放上台北101，又是截然不同的浪漫方式。過去就曾有民眾透過台北101點燈打字活動，向交往多年的女友求婚，當告白文字在大樓上亮起，女友感動落淚，當場點頭答應，讓台北101成為2人愛情故事中的重要地標。即使沒有求婚計畫，也能趁著聖誕節為另一半準備1場特別的約會，或是將平常不好意思對家人說出口的「有你真好」放上台北101。不需要長篇大論，短短幾個字搭配城市夜景，就能成為今年聖誕節專屬於彼此的紀念。

偶像應援登上台北101

追星族也可以揪團準備聖誕應援了。過去曾有粉絲將平常寫在應援手幅上的文字搬上台北101，為喜愛的偶像加油。人氣大貓熊「福寶」的粉絲也曾申請點燈打字，當晚上百位粉絲相約到場，等到應援文字亮起時，大家一起拍下大合照，身後的台北101就像是全場最大的應援牌。今年台北101同樣歡迎各家粉絲揪團參與，從討論應援文字、安排集合地點，到點燈當晚一起拍照，都能成為粉絲之間難忘的共同回憶。平常只能隔著手機螢幕為偶像加油，這次則有機會讓精心準備的應援文字出現在台北夜空中。

台北101點燈7個字元限定

想把告白或應援文字放上台北101，記得每組點燈內容限7個字元以內，可使用中文與英文組合，空格與符號也會計入字數，並非所有符號都能使用。超過字數限制、使用非指定符號，或是不符合文字格式，都將無法通過審核。點燈文字也不得涉及品牌、商品、服務名稱、商業宣傳、歧視、誹謗、宗教與政治等不適宜內容。由於台北101大樓59、60樓的建築窗框設計，文字亮起時可能呈現中間分隔的視覺效果，準備拍照或設計告白文字前，也可以先將這項特色考慮進去。

台北101點燈收入2成做公益

這次聖誕點燈活動除了讓民眾有機會向重要的人傳遞心意，台北101也將捐出活動收入的20％支持公益。以每組50,000元活動費用換算，相當於每組費用的10,000元用於支持公益，讓送給另一半、家人或偶像的聖誕祝福，也能延伸至更多需要幫助的人。

台北101點燈申請11月29日截止

想參加今年台北101聖誕點燈打字活動，申請時間至2026年11月29日晚上11點59分截止，僅接受官方活動網頁線上申請，不開放電話、郵寄或電子郵件報名。若符合資格的申請人數超過限量名額，將採抽籤方式選出，申請結果自12月1日起陸續透過電子郵件通知。申請通過的民眾須於12月4日中午12點前完成付款，逾期將視同放棄資格，由其他申請者遞補。點燈活動安排於12月24日或25日晚上6點至10點之間，實際播放日期與時段由台北101統一安排，無法自行指定，並將於點燈日前通知參加者。

台北101點燈拍照注意事項

準備在聖誕夜給另一半驚喜的民眾要特別留意，完成付款後，點燈文字就不能再修改，若臨時取消點燈也不予退款。填寫申請資料時，除了確認告白文字，也要仔細檢查電子郵件地址，避免因通知無法送達而失去參加資格。點燈當晚的亮度、可視距離及觀看角度，將依設備實際播放狀況而定。民眾自行拍攝的點燈照片，以及台北101提供的電子紀念照，皆僅限個人非商業用途，若有商業使用需求，須另外申請並取得台北101授權。

▲今年12月24日跟25日只要線上申請，就能讓專屬告白在台北夜空閃耀一整晚，邊點亮幸福還能邊做公益，趕快揪團把愛大聲說出來。圖／台北101提供；窩客島整理

▲台北101聖誕點燈打字活動12月24日、25日限定登場，每組50,000元，1晚輪播12次再送電子紀念照，11月29日截止申請。









台北101「LIGHT UP TOGETHER一起點亮幸福」聖誕點燈打字活動

活動時間與地點

點燈日期：2026年12月24日（四）或12月25日（五）（日期與時段由台北101統一安排，恕無法指定）。

點燈時段：18:00－22:00。

點燈位置：台北101大樓59與60樓LED點燈打字螢幕（面向臺北市政府）。



方案內容與費用

活動費用：每組新台幣50,000元（含稅），台北101將捐出活動收入的20%支持

免費聖誕造景、節慶餐飲優惠與約會景點也別錯過。

推薦閱讀：環球購物中心聖誕節開玩！全台8店超過350場活動，毛孩派對、聖誕老人發糖果，滿額再送貓咪地墊

推薦閱讀：日本聖誕節必拍豪斯登堡！睽違16年星光燈海全面翻新，米飛兔穿限定冬裝登場，還有聯名馬克杯必收藏

推薦閱讀：信義區聖誕造景搶先曝光！BELLAVITA寶麗廣塲變身夢幻裁縫工廠，3層樓高裝置、巨大聖誕老人太吸睛