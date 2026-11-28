編輯 鄭雅之 表示：四大超商感恩節寄杯優惠！月底真的很需要～

月底想省荷包的小資族有福了，隨著感恩節與黑五購物節到來，全台4大超商同步端出超有感的飲品與早餐折扣。從全家、711、萊爾富到OK，不僅有咖啡寄杯買11送11、第2杯10元等囤貨神券，更有39元起的銅板價早餐組合。編輯幫大家整理好這波必搶亮點，快把每日提神飲品通通買起來。



▲7-11黑五優惠加碼CITY TEA黑糖珍珠撞奶14杯520元，單杯特價只要37元。





全家咖啡第2杯10元

全家這次誠意十足，針對不同消費習慣推出線上與門市雙重優惠。11月25日上午10點起，透過APP隨買跨店取購買「大杯單品美式」與「特濃系列」享第2杯10元。11月27日至12月1日門市緊接著祭出「大杯特濃美式」與「特大杯柳丁橙柚綠」第2杯10元。此外，12月8日前購買2顆茶葉蛋搭配「小杯熱美式」只要39元，換購「小杯熱拿鐵」也僅需49元，上班族用銅板價就能吃飽喝足。





全家黑五優惠資訊

11月25日上午10點起，APP隨買跨店取大杯單品美式、拿鐵及特濃系列第2杯10元。

11月27日至12月1日，門市大杯特濃美式、拿鐵、厚奶拿鐵及特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元。

即日起至12月8日，2顆茶葉蛋搭配小杯熱美式39元、搭配小杯熱拿鐵49元。

▲全家感恩節推出大杯特濃美式與拿鐵第2杯10元，還有39元銅板早餐。





7-11黑五咖啡寄杯平均每杯只要37元

習慣在7-11寄杯的咖啡控，千萬別錯過這波黑五購物節好康。11月30日前在OPENPOINT行動隨時取下單，購買「大杯美式」或「大杯拿鐵」14杯組合價只要520元，換算下來單杯僅需37元。喜歡濃厚奶香或清爽果茶，也有「大杯厚乳拿鐵」與「一顆檸檬青茶」等520元多杯優惠。同時，透過LINE禮物購買「大杯熱精品美式」等電子票券，也享有買1送1的超值回饋，適合天天需要咖啡因續命的固定班底。





7-11黑五優惠資訊

11月22日至11月30日，APP行動隨時取大杯美式或拿鐵14杯520元、特大杯濃萃系列11杯520元、大杯厚乳拿鐵12杯520元、指定果茶或奶茶14杯520元。

11月27日前，指定門市CITY TEA四季青萱茶拿鐵買2送2。

LINE禮物電子票券，熱精品美式、熱精品拿鐵、大杯熱琥珀小葉奶茶、特大杯熱厚乳拿鐵等指定飲品買1送1。

▲上班族補貨趁現在，7-11大杯厚乳拿鐵12杯520元限量開搶，同品項還可冰熱互換。





萊爾富咖啡買11送11限時3天開搶

想趁機把一整個月的咖啡量一次補齊，鎖定萊爾富的限時活動最划算。11月26日至11月28日連續3天，只要使用會員寄杯功能購買「大杯特濃美式」、「大杯特濃拿鐵」、「台茶18歐蕾」或「抹茶歐蕾」，直接享有買11送11的半價優惠。若是習慣現買現喝，12月8日前在指定門市購買「特大杯特濃美式」2杯特價65元，非常適合下午茶時段與同事一起分享。





萊爾富黑五優惠資訊

11月26日至11月28日，會員寄杯大杯特濃美式、特濃拿鐵、台茶18歐蕾、抹茶歐蕾買11送11。

11月11日至12月8日，指定門市現買特大杯特濃美式2杯65元、特濃拿鐵2杯80元、重乳拿鐵2杯85元、指定茶飲2杯70元起。



▲萊爾富感恩節祭出Hi café指定飲品買11送11限時3天半價囤貨優惠。

OK莊園咖啡早餐組合45元起

早上沒有喝到現煮咖啡就覺得沒精神的民眾，推薦到OK挑選超值早餐組合。11月25日至12月22日期間，購買「大杯莊園美式」搭配2顆茶葉蛋只要45元，想喝牛奶風味選擇「大杯莊園拿鐵」組合也只要55元，用銅板價就能享受高品質咖啡。另外，指定口味的「米披薩捲」特價59元，而指定品牌包裝沖泡咖啡更祭出同品項買1送1，方便大家放在辦公室隨時沖泡。





OK黑五優惠資訊

11月25日至12月22日，大杯莊園美式加2顆茶葉蛋45元、大杯莊園拿鐵加2顆茶葉蛋55元、指定米披薩捲59元。

11月25日至12月22日，指定雀巢、西雅圖沖泡包裝咖啡同品項買1送1。



▲OK超商感恩節推出大杯莊園美式搭配2顆茶葉蛋45元超值早餐組合。

更多美食優惠小資族都要收！

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