ZOA變成能刷捷運的零錢包，999元、12月2日開放預購。資深編輯李維唐建議，平常出門會帶耳機又常搭車，這款就能把收納和票卡放在一起。

ZOA這次真的可以拿來裝錢了。iPASS一卡通把G-DRAGON與IPX共創的人氣角色ZOA做成立體零錢包，裡面裝得下零錢和AirPods，外側的立體造型還能感應搭捷運，新款售價999元，2026年12月2日上午11點起在OPENPOINT APP和momo購物網開放預購。想像一下，早上趕著進站，從包裡拿出裝著耳機的ZOA就能刷進閘門，午休下樓買東西，遇到支援一卡通的店家也能用它付款。以前要各找各的票卡和小收納包，現在伸手拿同一隻ZOA就好。手上已經有平面卡或手機掛繩款的粉絲，這次可以直接看自己每天會帶哪些小物，再決定要不要把這款收進包包。

▲拿著皮革質感ZOA小包輕靠感應器就能秒速結帳搭車，頂部扣環隨手掛在包包上超吸睛。圖／一卡通提供；窩客島整理



ZOA零錢包有多大？

把ZOA拿在手上，這款小包長寬厚約10公分、7公分、4公分，立體輪廓搭配皮革質感，從側面看就能想像它和一張薄薄的票卡有多不一樣。出門習慣把AirPods放在大包裡的人，可以拿它當耳機收納包，平常買早餐、逛市場會用到硬幣，也能把找回來的零錢集中放。要是你習慣把票卡收在手機殼或薄卡夾，入手前可以先比一下平常用的包包，4公分的厚度更適合放進留有空間的夾層。

ZOA一卡通搭車怎麼刷？

票卡感應區設在ZOA的立體造型上，進站時拿這一面靠近讀卡機即可。使用範圍包括捷運、公車、台鐵、渡輪和YouBike 2.0，也能在支援一卡通付款的店家消費。像是平日捷運轉公車，或週末出站後想換騎YouBike，都可以用同一張票卡。平常搭車前習慣看一下剩多少錢的人，還能把手上的小包拿來查餘額。

一卡通PLUS查餘額與加值

零錢包內建一卡通PLUS晶片，搭配iPASS MONEY APP的票卡感應功能，可查詢票卡餘額、查看交易紀錄，也能進行加值。想回頭確認剛才扣了多少車資，或隔天出門前先補一點餘額，都能從APP操作。常用這張票卡通勤的人也可以完成記名，開始累積一卡通綠點，1點可折抵1元，適用於交通、消費及生活繳費等交易。

ZOA從掛繩變成隨身小包

ZOA出自IPX與G-DRAGON共同創作的角色系列，系列以「因不完美而更完美的朋友們」為概念。一路跟著收一卡通周邊的粉絲，可能已經看過平面卡、發光款、晶鑽造型款，也記得先前很快售罄的手機掛繩3D造型款。這回延續立體設計，把角色做成有收納空間的小包。喜歡把角色掛在手機旁的人會記得掛繩款的方便，平常總在包底撈耳機、撿硬幣的人，這次就多了一個讓ZOA天天跟著出門的理由。

▲把ZOA招牌厭世萌臉立體化，厚實包身能裝零錢與耳機，連同質感黑色禮盒一起帶回家超療癒。圖／一卡通提供；窩客島整理





ZO&FRIENDS《ZOA》零錢包造型一卡通

預購日期： 2026年12月2日上午11點起

商品售價： 新台幣999元

預計到貨： 2027年1月左右

商品尺寸： 約10乘以7乘以4公分

商品特色：

IPX與G-DRAGON共同創造角色ZOA立體造型

皮革質感外型，可作為迷你零錢包與隨身收納包（可放入零錢、AirPods或隨身小物）

內建一卡通PLUS晶片，搭配iPASS MONEY APP感應功能可查詢餘額、交易紀錄與線上加值

完成記名可累積一卡通綠點，1點折抵1元

預購通路：

7-ELEVEN OPENPOINT APP

momo購物網

想收人氣IP周邊？最近有哪些角色聯名推出滿額贈或加價購

推薦閱讀：日本全家把史萊姆做成包子了！聯名《勇者鬥惡龍怪獸仙境4》開跑，蒸籠隨機出沒金屬史萊姆，抽限定周邊

推薦閱讀：喝手搖飲也能帶著本命出門！日出茶太聯名MINITEEN迷你冰壩杯、13位角色透明托特包太欠收

推薦閱讀：CoCo酷洛米聖誕聯名超萌！19元保溫袋、4款加價購搶，再推草莓雙果牛乳要喝