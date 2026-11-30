樂華夜市31年老字號「郭記麻辣臭豆腐」首間實體二店在保平路開幕，更獨家推出手工拉麵套餐。資深編輯 李維唐 表示，48小時純蔬發酵臭豆腐搭配鮮甜湯頭，讓夜市排隊美食升級成質感日常。

逛夜市最怕端著滾燙湯碗找位子，甚至只能站在路邊狼吞虎嚥，現在永和人終於能優雅坐下來慢慢品嚐老字號美味了！陪伴無數饕客走過31個年頭的樂華夜市傳奇美食「郭記麻辣臭豆腐」，正式宣布首間實體二店落腳鄰近的保平路。這次不僅將從1995年傳承至今的48小時低溫熟成純蔬發酵臭豆腐搬進寬闊明亮的舒適空間，更為實體店量身打造獨家「手工拉麵」套餐主食，讓這碗記憶中的巷弄神湯迎來品牌化轉型的新里程。

▲就是這座陪伴永和人三十一年的樂華夜市經典攤車，白煙直冒的大鍋與濃厚煙火氣，是許多在地人從小吃到大的記憶起點。圖／郭記麻辣臭豆腐提供；窩客島整理 ▲夜幕低垂走在永和保平路一眼就能看見招牌上的立體巨無霸拉麵模型，右側更設有專屬外帶取餐口，帶熱湯回家超方便。圖／郭記麻辣臭豆腐提供；窩客島整理

告別夜市擁擠走進保平路質感新店

不同於創始攤位在熱鬧夜市中人聲鼎沸的街頭氛圍，全新開幕的郭記麻辣臭豆腐保平路二店，選址同樣緊鄰品牌起家的樂華夜市生活圈，卻為老顧客與新朋友開啟了截然不同的用餐風景。踏入店內，寬闊明亮的空間設計徹底洗去傳統小吃攤的侷促感，溫暖木質調搭配俐落的現代線條，讓吃臭豆腐也能成為一場從容自在的日常餐桌享受。

這間首家實體門市不僅完整承接了夜市創始店的既有客群，更貼心規劃了動線流暢的外帶與外送取餐窗口，讓趕時間的上班族或周邊住戶無須久候。從一隅夜市攤車走向品牌化經營，郭記在保留在地美食溫度的同時，也透過升級的用餐環境，為不同族群帶來更完整且舒適的味蕾體驗。

▲寬敞明亮的室內空間桌距超有誠意，靠窗還貼心規劃單人吧台座，一個人想解饞也能自在開吃。圖／郭記麻辣臭豆腐提供；窩客島整理 ▲保平路二店走進來超有質感，溫潤木質搭配復古磚紅牆面與舒適沙發座，直接把夜市小吃吃出咖啡廳的Chill感。圖／郭記麻辣臭豆腐提供；窩客島整理

48小時純蔬發酵臭豆腐與鮮甜麻辣湯

走進郭記，空氣中飄散的醇厚香氣總能瞬間喚醒食慾，這份讓無數吃貨一試成主顧的靈魂，源自創辦人郭女士童年時品嚐到親戚從台北帶回南部的那碗麻辣臭豆腐。為了重現記憶裡與家人共享的感動，郭大姐自1995年北上創業後反覆試煉火候與香料比例，堅持以時間釀味，將臭豆腐進行長達48小時低溫熟成與純蔬發酵，無添加任何化學成分，只為引出食材最原始自然的甘甜底蘊。

端上桌的湯碗裡，吸飽湯汁的臭豆腐孔洞分明，輕咬一口便在嘴裡迸發濃郁豆香與熱氣。這鍋迷人湯頭先以蒜頭、辣椒與肉末大火拌炒出香氣，再加入小魚干、蝦米及香菇慢火熬煮，入口不只有香麻辣口的過癮刺激，尾韻更帶著海味與乾貨交織的溫潤鮮甜，搭配滑嫩入味的麻辣鴨血一同享用，每一口都是讓人欲罷不能的暖心滋味。

▲白煙直冒的四十八小時純蔬發酵臭豆腐，吸飽小魚干與香菇熬煮的紅亮辣湯，咬開瞬間迸發濃郁豆香與溫潤鮮甜。圖／郭記麻辣臭豆腐提供；窩客島整理 ▲泡在紅通通湯頭裡的麻辣鴨血塊塊飽滿厚實，入口滑嫩又鎖住滿滿蒜香與乾貨鮮甜，香辣過癮讓人一吃上癮。圖／郭記麻辣臭豆腐提供；窩客島整理

與臭豆腐齊名的古早味醬香油飯

除了鎮店之寶麻辣臭豆腐，郭記還有一道讓老饕甘願為了它專門跑一趟的隱藏王牌，那就是與臭豆腐齊名的招牌油飯。粒粒分明的糯米經過細心蒸煮，呈現出軟糯卻不失Q彈的絕佳嚼勁，上頭點綴著微酸爽脆的醃漬蘿蔔乾與翠綠香菜，光看視覺層次就讓人食指大動。

這碗古早味油飯的秘訣，在於將油蔥酥、香菇、肉末與蝦米等豐富配料，與糯米一同慢火拌製，讓每一粒米飯都均勻裹上醇厚醬香卻依然爽口不油膩。大口扒進嘴裡，油蔥的酥香與香菇蝦米的鮮美在舌尖層層散開，單吃香氣十足，配著麻辣臭豆腐湯頭一起吃更是絕配。

▲和臭豆腐並稱鎮店雙雄的招牌油飯，糯米軟糯Q彈、吸滿油蔥與香菇蝦米醬香，搭配微酸醃蘿蔔乾爽口又開胃。圖／郭記麻辣臭豆腐提供；窩客島整理



二店獨家限定手工拉麵與宅配佈局

歡慶保平路二店正式開幕，菜單上除了完整保留創始店的經典品項，更特別推出二店獨家的秘密武器，在套餐主食選項中全新加入「手工拉麵」。當彈牙有勁的麵條浸潤在香麻鮮甜的湯汁裡，大口吸麵的瞬間同時帶起辣湯、臭豆腐與鴨血的豐富滋味，為追求飽足感的饕客提供最過癮的麵食新選擇。

樂華夜市老字號「郭記麻辣臭豆腐」首間實體二店

門市位置： 新北市永和區保平路（鄰近發源地樂華夜市周邊）

空間與服務升級：

由經營31年的傳統夜市攤販正式拓展至首間實體店面

提供寬闊明亮的室內座位區，提升整體用餐舒適度

設有專屬外帶與外送取餐窗口，分流取餐更便利

經典必點菜單：

麻辣臭豆腐： 堅持48小時低溫熟成、純蔬發酵無添加；湯頭以蒜頭、辣椒、肉末拌炒，加入小魚干、蝦米及香菇熬煮，香麻鮮甜

麻辣鴨血： 滑嫩入味，可搭配臭豆腐與湯頭一同享用

招牌油飯： 軟糯Q彈糯米搭配油蔥酥、香菇、肉末與蝦米慢火拌製，香氣十足且爽口不油膩

二店獨家限定亮點：

套餐主食選項獨家新增「手工拉麵」，讓彈牙麵條吸附麻辣湯汁，搭配臭豆腐與鴨血更具飽足感

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