信義區聚餐又有超狂新理由！人氣湘菜「炒湘湘」微風信義店祭出每人加價98元，享日本金賞牛奶皇后地瓜米飯與三款經典甜品無限吃到飽，130公分以下兒童更直接免費。資深編輯 李維唐 表示：「這波將高單價單點甜品直接轉為無限續加，精準解決吃完辣食想解膩的剛性需求，在信義商圈極具價格競爭力。」

緯豆集團旗下人氣湘菜品牌「炒湘湘」於微風信義店推出限定「湘約吃甜甜」餐飲優惠方案，即日起凡於信義店內用，每人只需加價98元，就能享受招牌「牛奶皇后地瓜米飯」與三款經典甜品無限量吃到飽。除了主食白飯可無限續加，甜點陣容更網羅現點現做的海鹽牛乳雪花冰、冷熱皆宜的手沖豆花，以及裹滿花生的黑糖燒麻糬，讓饕客在品嚐香辣過癮的湘菜料理後，用滿滿的甜蜜滋味平衡味蕾。

▲滿桌香辣過癮的湘菜熱氣騰騰上桌，一旁還有直接整鍋端出來的地瓜米飯，讓人光看就忍不住想立刻開動扒飯。圖／緯豆集團提供；窩客島整理



日本米質金賞加持！牛奶皇后地瓜米飯鍋鍋現煮無限續

大啖重口味下飯湘菜，最靈魂的配角莫過於一碗熱騰騰的白米飯。炒湘湘選用榮獲日本米質金賞殊榮的「牛奶皇后米」，這種半梗半糯的特殊米種，煮熟後自帶淡淡牛奶香氣與自然乳白光澤，入口軟糯黏Q且富有彈性。

廚房團隊堅持鍋鍋現煮，將晶瑩剔透的米飯搭配綿密香甜的紅心地瓜一同炊煮，掀開鍋蓋瞬間白煙繚繞，地瓜的天然蜜香融入米粒之中。平時單點每碗售價38元，只要加入「湘約吃甜甜」方案就能無限續加，輕鬆滿足白飯控的胃口。

▲掀開鍋蓋瞬間白煙直冒，榮獲日本米質金賞的「牛奶皇后米」自帶淡淡奶香與軟糯黏Q口感，搭配綿香紅心地瓜鍋鍋現煮，無限續加簡直是白飯控天堂。圖／緯豆集團提供；窩客島整理

甜鹹交織超解辣！現刨海鹽牛乳雪花冰自選三款配料

針對剛吃完香辣菜色、急需降溫解辣的味蕾，現點現做的「海鹽牛乳雪花冰」是餐桌上的最佳救星。乳白色的雪花冰體削得輕盈綿密、入口即化，表面淋上焦糖色糖漿點綴，濃郁奶香中帶著一抹微鹹海鹽提味，鹹甜交織的層次清爽不膩口。

這道冰品還可從配料區任選3種喜愛配料自由搭配，包括色彩繽紛的QQ粉角、嚼勁十足的黑糖珍珠、香氣濃郁的古早味花生碎，以及口感紮實的地瓜圓與芋圓。若想單純品嚐甜品，海鹽牛乳雪花冰亦提供單點與外帶服務，每份售價118元，額外加購配料每種加價20元。

▲吃完辣食急需降溫解辣？這碗現刨「海鹽牛乳雪花冰」綿密到入口即化，微鹹海鹽襯托出濃郁奶香，再搭上地瓜圓、芋圓與黑糖珍珠，鹹甜交織超過癮。圖／緯豆集團提供；窩客島整理



冷熱皆宜傳統工法！滑嫩手沖豆花與古早味黑糖燒麻糬

偏好溫潤口感的食客，則不能錯過承襲傳統工法製作的「手沖豆花」。手工豆花質地如絲綢般滑嫩順口，黃豆清香與甘甜糖水交融出細膩風味，貼心提供冷、熱兩種溫度選擇，同樣能自選3種配料豐富口感，單點與外帶售價為128元。另一款「黑糖燒麻糬」則展現濃厚的懷舊風情，現煮純糯米麻糬浸泡在熱呼呼的醇厚黑糖蜜中，表層裹上琥珀色糖衣並撒滿香脆的古早味花生碎。咬下時軟糯Q彈的米香與花生顆粒在口中散開，單點或外帶每份售價68元，搭配熱茶享用格外療癒。

▲承襲傳統工法的「手沖豆花」口感如絲綢般滑嫩順口，豆香與甘甜糖水在嘴裡化開，還能自選黑糖珍珠、彩色粉角與花生碎，冷熱都能吃超貼心。圖／緯豆集團提供；窩客島整理

▲古早味控絕對會愛這盤「黑糖燒麻糬」，現煮純糯米麻糬裹滿醇厚黑糖蜜，再撒上滿滿香脆花生碎，咬下去軟糯又Q彈，療癒感直接拉滿。圖／緯豆集團提供；窩客島整理

微風信義店限定優惠！130cm以下兒童同桌免費享用

「湘約吃甜甜」活動僅限炒湘湘微風信義店（臺北市信義區忠孝東路五段68號4樓）推出，內用每人低消300元（不含服務費），所有內用消費均另收10%服務費。需要注意的是，每人98元吃到飽優惠以同桌為單位，須全桌統一消費方式，且僅限內用恕無法打包外帶。針對親子客群，品牌也祭出友善禮遇，凡同桌選擇每人98元方案，130cm以下兒童不僅免收低消，還可免費享用白飯與三款甜品無限吃到飽，成為信義區家庭聚餐與上班族午晚餐的高CP值新選擇。

湘約吃甜甜

活動時間： 2026年11月26日起

限定門市： 炒湘湘 微風信義店（臺北市信義區忠孝東路五段68號4樓）

門市電話： 02-2720-6128

吃到飽優惠方案

優惠內容： 內用每人加價 98 元，即可享「牛奶皇后地瓜米飯」與「三款人氣甜品」無限量吃到飽。

親子優惠： 凡同桌選擇每人 98 元方案，130cm 以下兒童可免費享用白飯與甜品吃到飽。

無限續加品項介紹

牛奶皇后地瓜米飯： 選用日本米質金賞「牛奶皇后米」，口感軟糯黏 Q 帶淡淡奶香，搭配綿香紅心地瓜，鍋鍋現煮熱騰騰上桌。

海鹽牛乳雪花冰： 現點現做，乳白雪花冰體輕盈綿密、微鹹甜香，可自選 3 種配料。

手沖豆花： 承襲傳統手工工法，口感滑嫩順口，提供冷、熱兩種選擇，可自選 3 種配料。

黑糖燒麻糬： 現煮純糯米麻糬搭配醇厚熱黑糖蜜，撒上古早味花生碎，軟糯 Q 彈。

精選配料區（5款任選）： QQ粉角、黑糖珍珠、古早味花生碎、地瓜圓、芋圓。

單點與外帶價格

牛奶皇后地瓜米飯： 38 元／碗

海鹽牛乳雪花冰（自選 3 種配料）： 118 元

手沖豆花（自選 3 種配料，冷／熱）： 128 元

黑糖燒麻糬： 68 元

額外加料： 每種 20 元

還想知道本週還有哪些人氣餐飲品牌推出話題聯名或秋冬新菜單嗎？

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