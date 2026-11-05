日本神級茶師來台！池田選茶堂現刷抹茶、焙茶拿鐵必喝，TRUFFLE DONUT生甜甜圈聯名要搶

編輯 鄭雅之 表示：羨慕台南人！神級日本茶師快閃，不只有現刷抹茶、焙茶燕麥奶拿鐵，竟然還有生甜甜圈～

南部抹茶控又有口福了，日本九州鹿兒島傳承近80年的名莊品牌池田選茶堂正式跨海來台，攜手超人氣甜點名店TRUFFLE DONUT進駐新光三越台南西門新天地，即日起至11月29日帶來職人現刷茶拿鐵配爆漿甜點，打造最強日系午茶快閃。



▲台南快閃限定下午茶組合，焙茶拿鐵散發沉穩堅果焦香，搭配鬆軟爆餡的TRUFFLE DONUT生甜甜圈，一口茶香一口甜點超療癒。

▲抹茶拿鐵與多款人氣生甜甜圈澎湃登場，日本鳥取排隊甜點結合鹿兒島十段茶師監製茶飲，打造府城秋冬最夢幻的下午茶企劃。

日本十段茶師親挑鹿兒島頂級好茶

這家創立於1948年的茶道名舖走出獨特路線，堅持不在自家圈地種茶，而是用極致標準收羅全產區最優質茶菁，主理人池田研太更坐擁日本茶界罕見的十段評鑑技術，讓深厚焙製底蘊受到各大名店信賴，如今更把頂級茶席體驗原汁原味帶進台灣。



▲日本茶界最高榮譽十段茶師池田研太親自監製，堅持挑選鹿兒島火山沃土培育的頂級茶葉，為台灣茶迷帶來純粹日式茶藝。

現刷濃郁抹茶顛覆苦澀口感超順口

鹿兒島得天獨厚的火山地質與溫暖陽光，孕育出苦澀度極低且尾韻飽滿的茶葉風味，為了讓饕客喝到最純粹的原味，快閃吧台堅持由專人逐杯刷出綿密泡沫，看著茶湯化為油亮翠綠色澤，喝入口格外滑順回甘，徹底改寫大家對濃茶往往過於苦澀的舊印象。



▲抹茶控秋冬必衝人氣午茶，手工現刷抹茶拿鐵翠綠滑順，配上空氣感十足、內餡飽滿的日式生甜甜圈，完美平衡濃醇不甜膩。

燕麥奶茶拿鐵搭配純植香氣無負擔

店內端出三款專屬特調茶拿鐵，全面選用植物燕麥奶調配，人氣必喝「抹茶拿鐵」售價190元濃醇悠長，帶有烘焙焦香的「焙茶拿鐵」與散發柔和蜜香的「和紅茶拿鐵」售價180元，植物奶天然微甜與厚實茶底相輔相成，完美展現多層次的溫潤口感。



▲池田選茶堂在台南新光三越推出極致茶拿鐵系列，全品項結合燕麥奶調配，帶來抹茶拿鐵、焙茶拿鐵與和紅茶拿鐵三種溫潤風味。

排隊日式生甜甜圈大口咬下秒爆漿

品茶不可或缺的點心則由鳥取名店TRUFFLE DONUT扛起招牌，主廚運用細緻發酵工藝揉出如雲朵般輕柔的生甜甜圈，金黃麵皮外酥內潤，撕開隨即湧出飽滿手作餡料，大口咬下爆漿感十足，配上一口熱茶剛好洗去甜膩，簡直是今年秋冬最銷魂的午後點心。



▲池田選茶堂攜手TRUFFLE DONUT聯手進駐台南西門新天地，帶來三款職人燕麥茶拿鐵與多款爆漿生甜甜圈，掀起日系排隊風潮。

TRUFFLE DONUTＸ池田選茶堂 快閃活動

活動地點：新光三越台南西門新天地B2F，台南市中西區西門路一段658號

販售日期：

TRUFFLE DONUT生甜甜圈為10月28日至11月29日

池田選茶堂為11月5日至11月29日

品項售價：

抹茶拿鐵190元

焙茶拿鐵180元

和紅茶拿鐵180元





現場購買提醒：

為確保最佳風味，全系列茶飲採手工現點現刷製作，出杯需耐心等候

日本空運原料數量有限，池田選茶堂抹茶品項每日僅供應至17點00分，售完為止

抹茶控也要吃到的抹茶新飲料、抹茶新甜點！

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