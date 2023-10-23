季節邁向秋天
陽明山七星山步道芒草已盛開不少
估計11月會來到最大值
此篇為2023/10/19拍攝及錄影
想來拍攝七星山步道芒草花海
交通十分方便，導航冷水坑一號停車場
停車費用如下，可用悠遊卡
汽車：小客車30元/時
機車：20元/次
搭乘大眾交通工具
公車：於劍潭站搭乘小15，冷水坑服務站下車
班次表為固定班次，留意下山的班次
冷水坑遊客中心
冷水坑一號停車場對面
即為七星山東峰登山口
一上去一小段即遇到岔路
取右往七星山東峰
此路線可通往七星山東峰、主峰
或O型縱走從夢幻湖下山
初段平緩好走，有樹蔭遮陽
好天氣下
不少登山客前往
七星山一號涼亭視野
步道開始陡上
隨著不斷爬升
視野也越來越遼闊
爬上這最後一小段
即是芒草最精華的路段
哇！映入眼簾的是滿山滿谷
芒草花海
連幼兒園校外教學
也來登七星山，太厲害了
從登山口到觀景台約15~20分
觀景台目前維修中不開放
觀景台前兩側芒草開的很美
近中午
白雲越來越多
也精彩了天空
這段S曲線步道
也是網美熱門取景角度
下山時
遠方的天空搭配芒草
很有層次
遠方的冷水坑水杉林
期待過一陣子轉紅
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