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【台北景點】2023陽明山芒草季‧七星山步道‧滿山芒草花海│冷水坑登山口│網美熱門景點│拍攝點‧交通‧怎麼去‧公

2023-10-23 10:45:04 小風o 人氣：158
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窩客好文

小風o

發表篇數：376篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 士林區

季節邁向秋天

陽明山七星山步道芒草已盛開不少

估計11月會來到最大值

此篇為2023/10/19拍攝及錄影

想來拍攝七星山步道芒草花海

交通十分方便，導航冷水坑一號停車場

停車費用如下，可用悠遊卡

汽車：小客車30元/時

機車：20元/次


檢視較大的地圖

搭乘大眾交通工具

公車：於劍潭站搭乘小15，冷水坑服務站下車

班次表為固定班次，留意下山的班次

冷水坑遊客中心

冷水坑一號停車場對面

即為七星山東峰登山口

一上去一小段即遇到岔路

取右往七星山東峰

此路線可通往七星山東峰、主峰

或O型縱走從夢幻湖下山

初段平緩好走，有樹蔭遮陽

好天氣下

不少登山客前往

七星山一號涼亭視野

步道開始陡上

隨著不斷爬升

視野也越來越遼闊

爬上這最後一小段

即是芒草最精華的路段

哇！映入眼簾的是滿山滿谷

芒草花海

連幼兒園校外教學

也來登七星山，太厲害了

從登山口到觀景台約15~20分

觀景台目前維修中不開放

觀景台前兩側芒草開的很美

近中午

白雲越來越多

也精彩了天空

這段S曲線步道

也是網美熱門取景角度

下山時

遠方的天空搭配芒草

很有層次

遠方的冷水坑水杉林

期待過一陣子轉紅

 

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