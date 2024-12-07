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硫磺谷秋芒~舒適賞芒花感受地熱帶來的溫暖 @Bernice的隨手筆記

硫磺谷秋芒 北投景點 硫磺谷 芒草 more
2024-12-07 20:09:00 文字：Bernice的隨手筆記
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Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

漸涼的天硫磺谷超熱門的，停車位一位難求啊，大家都來享受免費足湯；我不是來加入的，我是來賞秋芒的，據聞芒花開時硫磺谷別有一番風情，趁著好天趕緊來朝聖

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＊*被秋芒環抱的硫磺谷

九月來時天陰，當時天還不算涼，但無料足湯一位難求，現今涼涼的天，更是熱門，但我不愛太擁擠的地方，主要是要去看被秋芒環抱的硫磺谷

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＊*今日來的目標是秋芒

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＊*粼粼湖水與秋芒

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＊*不同的高度看有不同的美

在涼亭旁就可以看到滿滿的芒草，不少人都在這拍照，因為此處可與芒花近距離接觸；今兒個天氣好，從觀景台看硫磺谷超美的，在藍天加持下，湖水呈現藍綠色拍照起來相當出片

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＊*這裡的芒花很好親近

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＊*涼亭旁的芒花

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＊*觀景台看美景

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＊*步道旁的溪水景緻

走上環谷步道可以從各個角度欣賞秋芒與硫磺谷交織出來的美，微涼的天加上暖暖的陽光與地熱，這溫度好舒適，配上眼前的秋芒與美美的硫磺谷景緻，一整個就是完美，來到這賞秋芒很舒服，還可以留下美美的回憶

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＊*步道兩旁都有芒草

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＊*步道上的涼亭也被秋芒包圍

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＊*地質與芒草

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＊*另一區

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＊*現主時正是芒草季節

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＊*各種角度欣賞硫磺谷秋芒的美

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＊*現場看谷內的水顏色超美的

硫磺谷秋芒~舒適賞芒花感受地熱帶來的溫暖 @Bernice的隨手筆記
＊*被芒草霸頻了

硫磺谷地熱景觀區資訊～～
Trip Date：2024.11.30
地址：台北市北投區泉源路200號

歷史記錄
無料足湯 https://ber925.com/sulfur-valley/
初識硫磺谷 https://ber925.com/post-614627/

 


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