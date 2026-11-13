一個人吃燒肉也能爽吃海陸大餐！米個人燒肉186元起，打卡免費送鮑魚1顆，飲料冰棒還能無限享用

一個人吃燒肉也能爽吃海陸！米個人燒肉186元起，打卡再送鮑魚1顆。窩客島資深編輯李維唐指出，一人一爐搭配飲料冰棒無限享用，正好切中小資族想省錢又想吃好的需求。

一個人想吃燒肉，現在186元就能開烤，打卡還免費送鮑魚！主打平價個人燒肉的「米個人燒肉」，推出牛、豬五花套餐186元起，除了有白飯、湯品及多款小菜，店內飲料、冰棒還能無限享用。更吸引小資族的是，目前只要到店用餐並完成指定打卡條件，就能免費獲得鮑魚1顆，直接把平價燒肉升級成海陸組合。加上一人一爐、一人一桌的用餐設計，不用揪朋友、不必配合別人的口味，下班想吃肉、午休想犒賞自己，隨時都能享受一個人的燒肉時光。

▲一個人吃燒肉也能吃得很有儀式感。米個人燒肉主打186元起的牛、豬五花套餐，粉嫩肉片整齊擺盤，旁邊還有白飯、湯品與多款小菜，想吃肉就自己開烤，不用揪朋友也能好好享受一頓燒肉大餐。圖／米個人燒肉提供；窩客島整理



米個人燒肉186元起開吃

想吃燒肉又不想花太多錢，米個人燒肉的入門套餐相當適合列入口袋名單。最低186元就能選擇牛、豬五花套餐，搭配白飯、湯品與多款小菜，不用另外煩惱配餐怎麼點，一份套餐就能享受烤肉配飯的滿足感。對於平常習慣吃便當、簡餐的上班族來說，偶爾想換個口味，坐下來自己烤肉，也多了一種用餐選擇。

品牌主打選用高品質冷藏肉品，讓平價套餐同樣能吃到肉品本身的特色。牛五花適合喜歡油脂香氣的人，豬五花則能依照個人喜好控制燒烤程度，想吃得軟嫩一些，或是多烤一會兒讓表面帶點焦香，都能自己決定。尤其一片片肉放上烤爐，搭配白飯與小菜輪流入口，比起匆忙解決一餐，更有坐下來好好吃飯的感覺。

198元雙拼燒肉更有選擇

如果覺得單一肉品不夠過癮，也能考慮198元的厚切豬五花搭配50g牛肋條組合。一次就能吃到2種不同肉品，厚切豬五花與牛肋條各有特色，對於喜歡變換口味的人來說，不用一次點上好幾盤肉，也能享受雙拼燒肉的樂趣。尤其想要同時吃牛肉與豬肉，這份組合就能滿足一次品嚐2種肉品的需求。

預算稍微充裕一些，菜單還有394元的本土無腥級松阪豬可以選擇。松阪豬本身具有不同於一般豬五花的肉質特色，適合偏好豬肉口感、想換點不同部位的人。從186元入門套餐、198元雙拼組合到394元松阪豬，讓不同預算的消費者都能找到適合自己的選項，不需要為了吃一頓燒肉就點滿整桌。

日本A5和牛也能單點

平常捨不得點的日本A5和牛，在米個人燒肉也能以單點方式品嚐。店內提供每份2片的日本A5和牛，讓想吃高級肉品的消費者，不必直接選擇整套高價和牛餐，也能依照自己的預算與喜好加點。

這樣的點餐方式，對一個人吃燒肉特別方便。想省錢時，就選擇186元起的平價套餐，想犒賞自己時，再額外點上喜歡的肉品。從日常的牛五花、豬五花，到松阪豬與日本A5和牛，都能按照當天的食慾自由搭配，不用為了湊人數而點上一大桌。

米個人燒肉打卡免費送鮑魚

這波最值得注意的優惠，就是米個人燒肉推出的「用餐打卡送鮑魚」活動。只要到店消費並完成指定打卡條件，就能免費獲得鮑魚1顆，不需要額外加價，原本以肉品為主角的燒肉套餐，立刻多了一道海鮮可以享用。

對於喜歡吃海鮮的人來說，鮑魚是這次活動最直接的吸引力。平常到燒肉店想同時吃肉又吃海鮮，往往需要另外加點，現在只要完成打卡，就有機會把這道海味一起帶上餐桌。尤其選擇186元起的平價套餐，再搭配免費贈送的鮑魚，光是肉品與海鮮一次滿足，就讓這頓燒肉多了不少話題。不過要特別留意，品牌目前公布的是完成指定打卡條件即可獲贈鮑魚1顆，尚未提供完整打卡平台、活動截止日期與其他限制細節。準備前往用餐的人，建議先向門市確認活動辦法，避免到了現場才發現打卡方式與想像不同。

▲吃186元起的平價燒肉，還有機會免費加菜吃鮑魚。米個人燒肉推出「用餐打卡送鮑魚」活動，只要完成指定打卡條件，就能免費獲得鮑魚1顆。鮑魚帶著自然光澤，搭配金色餐盤格外吸睛，讓原本的燒肉套餐多了一道海鮮美味。圖／米個人燒肉提供；窩客島整理

飲料冰棒無限享用更划算

除了燒肉套餐與打卡贈品，米個人燒肉還提供飲料、冰棒無限享用。對喜歡邊吃燒肉邊喝飲料的人來說，不必另外為每杯飲品計算花費，吃肉時就能搭配冰涼飲料，讓整頓餐點更有完整感。吃完燒肉後，還能拿支冰棒當作餐後甜點，從主餐到飯後的冰涼滋味都能一次滿足。尤其平常到燒肉店，飲料、甜點往往是額外支出，這裡把飲料與冰棒納入用餐服務，對重視餐點豐富度的小資族來說，也是值得注意的特色。

一人一爐燒肉不用揪朋友

一個人吃燒肉最怕什麼？不是吃不完，而是想吃的時候找不到人陪。米個人燒肉直接把用餐空間設計成一人一桌、一人一爐，每個座位都有自己的烤爐，還設置獨立隔板，不需要與其他客人共用烤肉設備，也不用擔心自己的用餐節奏受到影響。從店內空間來看，座位以個人用餐需求為主，桌面配置烤爐與專屬平板點餐設備。想吃什麼肉、想加點哪些品項，都能透過平板自行操作。對不喜歡被打擾的人來說，從入座、點餐到享用燒肉，都能依照自己的步調進行，少了多人聚餐時需要互相配合的麻煩。

80分鐘用餐上班族也適合

米個人燒肉的用餐時間為80分鐘，對於午休想換換口味、下班想吃頓熱騰騰燒肉的人來說，可以依照自己的時間安排用餐。尤其不需要等朋友到齊，也不用花時間討論大家想點什麼，一個人坐下來就能開始自己的燒肉行程。

對於學生、小資族或平常習慣獨自用餐的人來說，186元起的價格，加上個人烤爐、平板點餐、飲料冰棒無限享用，以及目前的打卡送鮑魚活動，讓一個人吃燒肉不再只是簡單解決一餐。想吃肉的時候，不必特別找理由聚餐，也能自己安排一頓有肉、有飯、有海鮮的燒肉時光。

▲自己吃燒肉就是要自在。米個人燒肉採一人一桌、一人一爐設計，每個座位都有獨立隔板、專屬烤爐與平板點餐設備，想吃什麼自己決定，不用跟朋友搶肉，也不必配合別人的用餐速度，下班想吃燒肉隨時都能安排。圖／米個人燒肉提供；窩客島整理











米個人燒肉186元起優惠活動整理

米個人燒肉套餐價格

．牛、豬五花套餐：186元起，搭配白飯、湯品及多款小菜。

．厚切豬五花與牛肋條組合：198元，包含厚切豬五花及50g牛肋條。

．本土無腥級松阪豬：394元，主打本土無腥級豬肉。

．日本A5和牛：提供單點服務，每份2片，實際價格依門市公告為準。

米個人燒肉打卡送鮑魚

活動期間：原始資料未公布截止日期。

．活動內容：到店用餐並完成指定打卡條件，即可免費獲得鮑魚1顆。

．優惠方式：符合指定打卡條件即可兌換，無須額外加價。

．注意事項：打卡平台、詳細參加辦法及適用門市，請向品牌確認。

米個人燒肉飲料冰棒無限享用

活動期間：店內常態提供，原始資料未公布結束日期。

．飲料優惠：店內提供飲料無限享用，搭配燒肉套餐一起享受。

．冰棒優惠：用餐期間可無限享用冰棒，飯後也能搭配冰涼甜點。

米個人燒肉一人一爐用餐資訊

．用餐模式：一人一桌、一人一爐，設有獨立隔板，享受個人燒肉空間。

．點餐設備：每個座位提供專屬平板，方便自行瀏覽菜單及點餐。

．用餐時間：每次80分鐘，適合午休、下班或獨自用餐安排。

．套餐選擇：186元起，另有198元雙拼組合及394元松阪豬可選。

從特色肉品到期間限定餐點，下一頓聚餐又有新選擇

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