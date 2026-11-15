阿米必收BTS指南！全高雄化身浪漫紫海，從港灣點燈、V同款咖啡到專屬紅綠燈全攻略

國際天團 BTS（防彈少年團）強勢降臨高雄世運主場館開唱，全高雄瞬間化身為最夢幻的「防彈紫」城市！為了迎接大批熱情南下的阿米（ARMY），高雄市政府與各大港灣地標全面串聯，從浪漫滿點的夜景點燈、街頭驚喜的專屬紅綠燈、喝一杯 V 代言平價咖啡，到超實用的夜市優惠券，直接幫阿米把最完整的BTS朝聖地圖一次打包
國際天團 BTS 防彈少年團強勢登陸高雄世運主場館開唱，全高雄瞬間化身為最浪漫的「防彈紫」城市！為了讓全台與海內外的阿米們擁有最完美的追星體驗，高雄不僅街頭巷尾充滿驚喜，官方與各大品牌也紛紛祭出超狂應援。這篇直接幫大家把最新的四大朝聖亮點一次整理好！
全城紫爆！高雄港灣與熱門地標「防彈紫」點燈地標一次看
BTS演唱會還沒開唱，高雄就先切換成紫色應援模式！配合BTS來台演出，從亞灣區一路到市區，龍虎塔、高雄流行音樂中心、知名地標接力染上「防彈紫」，夜景美到隨手拍都像追星大片，快把打卡清單準備好，立刻衝港都拍爆！
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門票變現金！5大捷運站免費領「商圈夜市優惠券」
高雄市政府為迎接大批人潮，貼心推出阿米專屬好康！只要憑指定的演唱會門票，就能在 11/18～11/22 期間，前往左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈等 5 大指定捷運站免費兌換 50 元商圈夜市優惠券。適用範圍涵蓋全市超過 40 處商圈夜市與 500 家合作店家，聽完演唱會剛好能去大吃一頓！
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街頭驚喜！輕軌光榮碼頭站「BTS專屬紅綠燈」萌翻登場
全城防彈紫應援直接走入日常交通號誌！眼尖的粉絲發現，高雄輕軌「光榮碼頭站」周邊悄悄換上BTS專屬紅綠燈。綠燈時有戴著帽子的「ARMY GO」小綠人，紅燈則有「ARMY STOP」提醒停步，且兩者胸口都藏著閃亮的紫色愛心，可愛度破表，是演唱會前後絕對要順路打卡的最新熱點！
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阿米必喝！V代言 COMPOSE COFFEE 插旗巨蛋，周邊應援打卡點一次收由成員V（金泰亨）代言的平價人氣咖啡品牌 COMPOSE COFFEE 也正式插旗高雄巨蛋商圈（篤敬門市）！不僅銅板價就能喝到偶像同款，周邊還有應援公車站與飯店應援影片，阿米們朝聖動線一次滿足！推薦閱讀：阿米衝BTS高雄演唱會必喝！V代言COMPOSE COFFEE插旗巨蛋捷運站，拍爆周邊應援打卡點
三星世運主場館特設！Galaxy體驗區拿限量徽章與客製留言卡
三星特別在世運主場館戶外廣場設置專屬Galaxy體驗區，規劃了三大互動關卡：包含能將心意即時翻譯投影的「Message Wall應援留言卡」、高畫質自拍的「Photo Booth即拍即印紀念照」，以及打卡抽超級限量的「巡演限定徽章收藏組」！全台指定智慧館同步也有打卡送徽章活動，阿米們千萬別錯過。
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沒搶到票別哭！威秀影城直播電影緊急宣布加場
搶不到實體門票或想再次回味演唱會感動的阿米看過來！威秀影城看準這波熱潮，宣布大規模加開場次，涵蓋全台北中南共 18 家指定影城，釋出近 1.1 萬席的「現場直播」與「安可重播」席次。現場不僅能透過巨幕與頂級音響同步連線 360 度環形舞台，官方更預告將陸續公布神祕的「限定入場特典」！
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