阿米必收BTS指南！全高雄化身浪漫紫海，從港灣點燈、V同款咖啡到專屬紅綠燈全攻略

國際天團 BTS（防彈少年團）強勢降臨高雄世運主場館開唱，全高雄瞬間化身為最夢幻的「防彈紫」城市！為了迎接大批熱情南下的阿米（ARMY），高雄市政府與各大港灣地標全面串聯，從浪漫滿點的夜景點燈、街頭驚喜的專屬紅綠燈、喝一杯 V 代言平價咖啡，到超實用的夜市優惠券，直接幫阿米把最完整的BTS朝聖地圖一次打包

國際天團 BTS 防彈少年團強勢登陸高雄世運主場館開唱，全高雄瞬間化身為最浪漫的「防彈紫」城市！為了讓全台與海內外的阿米們擁有最完美的追星體驗，高雄不僅街頭巷尾充滿驚喜，官方與各大品牌也紛紛祭出超狂應援。這篇直接幫大家把最新的四大朝聖亮點一次整理好！



▲高雄流行音樂中心最具代表性的蜂巢建築染上夢幻紫光，耀眼的紫色燈光映照在沉靜的港灣水面上，形成極具質感的紫色倒影，是來到高雄絕不能錯過的經典朝聖視角。 （攝影：楊婷雅）

全城紫爆！高雄港灣與熱門地標「防彈紫」點燈地標一次看

BTS演唱會還沒開唱，高雄就先切換成紫色應援模式！配合BTS來台演出，從亞灣區一路到市區，龍虎塔、高雄流行音樂中心、知名地標接力染上「防彈紫」，夜景美到隨手拍都像追星大片，快把打卡清單準備好，立刻衝港都拍爆！

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▲連左營經典觀光地標龍虎塔也同步加入應援陣容，整座雙塔建築在夜色中被夢幻的防彈紫燈光包覆，傳統地標碰撞出奇幻又浪漫的氛圍，絕對是歌迷來高雄必踩的超夯打卡點。 （攝影：楊婷雅）

門票變現金！5大捷運站免費領「商圈夜市優惠券」

高雄市政府為迎接大批人潮，貼心推出阿米專屬好康！只要憑指定的演唱會門票，就能在 11/18～11/22 期間，前往左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈等 5 大指定捷運站免費兌換 50 元商圈夜市優惠券。適用範圍涵蓋全市超過 40 處商圈夜市與 500 家合作店家，聽完演唱會剛好能去大吃一頓！

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▲這次發放的50元商圈夜市優惠券折抵範圍超廣，涵蓋全高雄超過40處商圈夜市與500家以上的合作店家，讓大家聽完演唱會還能順便大吃港都美食。 圖／高雄市政府經濟發展局提供；窩客島整理

街頭驚喜！輕軌光榮碼頭站「BTS專屬紅綠燈」萌翻登場

全城防彈紫應援直接走入日常交通號誌！眼尖的粉絲發現，高雄輕軌「光榮碼頭站」周邊悄悄換上BTS專屬紅綠燈。綠燈時有戴著帽子的「ARMY GO」小綠人，紅燈則有「ARMY STOP」提醒停步，且兩者胸口都藏著閃亮的紫色愛心，可愛度破表，是演唱會前後絕對要順路打卡的最新熱點！

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▲超有梗的「ARMY GO」與「ARMY STOP」雙版本行人號誌一次捕捉！無論綠燈通行還是紅燈停步，小綠人與小紅人胸口都藏著一顆閃亮的紫色愛心，細節可愛到讓人融化。 （攝影：楊婷雅）

阿米必喝！V代言 COMPOSE COFFEE 插旗巨蛋，周邊應援打卡點一次收

由成員V（金泰亨）代言的平價人氣咖啡品牌 COMPOSE COFFEE 也正式插旗高雄巨蛋商圈（篤敬門市）！不僅銅板價就能喝到偶像同款，周邊還有應援公車站與飯店應援影片，阿米們朝聖動線一次滿足！

▲阿米們來到高雄巨蛋商圈的「COMPOSE COFFEE 篤敬門市」，一定要拿著貼有V帥氣照片的黃色咖啡杯，跟落地窗上的巨幅海報乾杯合照，追星儀式感滿分。 （攝影：楊婷雅）

三星世運主場館特設！Galaxy體驗區拿限量徽章與客製留言卡

三星特別在世運主場館戶外廣場設置專屬Galaxy體驗區，規劃了三大互動關卡：包含能將心意即時翻譯投影的「Message Wall應援留言卡」、高畫質自拍的「Photo Booth即拍即印紀念照」，以及打卡抽超級限量的「巡演限定徽章收藏組」！全台指定智慧館同步也有打卡送徽章活動，阿米們千萬別錯過。

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▲準備朝聖演唱會的歌迷們一定要先來這裡卡位，三星特別在世運主場館戶外廣場打造了亮眼的Galaxy體驗區，不只能上手實測體驗新手機，完成指定任務還能直接抱走專屬應援留言卡跟紀念相片。 圖／三星提供；窩客島整理

沒搶到票別哭！威秀影城直播電影緊急宣布加場

搶不到實體門票或想再次回味演唱會感動的阿米看過來！威秀影城看準這波熱潮，宣布大規模加開場次，涵蓋全台北中南共 18 家指定影城，釋出近 1.1 萬席的「現場直播」與「安可重播」席次。現場不僅能透過巨幕與頂級音響同步連線 360 度環形舞台，官方更預告將陸續公布神祕的「限定入場特典」！

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