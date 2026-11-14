買大茗送契爾氏！「緋紅絲絨可可奶蓋、歐蕾」2款聯名飲料，買就送契爾氏護手霜

編輯 鄭雅之 表示：秋冬到就是巧克力狂喝可可新品的時候！大茗、契爾氏聯名可可飲還送護手霜也太讚了吧～

氣溫逐漸轉涼正是品嚐濃郁可可的最佳時機，台灣人氣手搖品牌「大茗本位製茶堂」再度與紐約保養品牌「契爾氏」跨界合作，自11月13日起推出聖誕限定飲品「緋紅絲絨可可奶蓋」與「絲絨可可歐蕾」，購買即贈限量聖誕杯套並可免費兌換護手霜、抽7000元專櫃禮盒，品牌同時宣告12月將前進美國西雅圖開設新門市。



▲11月13日至12月31日購買任一聯名飲品即附贈限量聖誕蝴蝶結聯名杯套，掃描條碼填單可至契爾氏全台專櫃免費兌換極效潤澤護手霜30毫升。





兩款絲絨可可新品齊發！打造冬日聖誕甜點饗宴

這次聯名將契爾氏甜點護唇膏概念化為手搖飲，「緋紅絲絨可可奶蓋」以香醇可可鮮奶鋪上厚實可可奶蓋，再撒上餅乾脆與繽紛糖片，喝起來就像用吸管品嚐聖誕甜點。另一款「絲絨可可歐蕾」則以黃金比例調和濃郁可可與鮮奶，口感溫潤順口不甜膩，並貼心提供冷熱飲選擇陪伴冬日午後。



▲11月13日起大茗推出緋紅絲絨可可奶蓋與絲絨可可歐蕾兩款聖誕限定飲品，演繹用吸管品嚐的冬日甜點。





聖誕蝴蝶結杯套藏驚喜！免費兌換契爾氏極效護手霜

除了味覺享受之外，這次聯名在視覺與贈品設計上也充滿巧思。凡於11月13日至12月31日活動期間購買任一款聯名可可飲，即可免費獲得限量「聖誕蝴蝶結聯名杯套」，立體造型非常適合拍照打卡。消費者只要掃描杯套上的專屬條碼並完成資料填寫，就能前往契爾氏全台專櫃免費兌換30毫升「極效潤澤護手霜」與體驗肌膚檢測。



▲大茗本位製茶堂再度攜手紐約保養品牌契爾氏，從冬季限定甜點護唇膏汲取靈感推出聖誕聯名企劃。





買聯名飲有機會帶走7000元明星禮盒

針對品牌忠實顧客，大茗也加碼祭出會員專屬抽獎回饋。自11月13日至12月6日止，不論是既有會員或活動期間新註冊的會員，只要親臨全台大茗門市購買任一杯聯名飲品，並於結帳時報出會員手機號碼，單筆消費即可獲得1次電子刮刮樂機會，最大獎項為市價高達7000元的「契爾氏聖誕派對冬日明星禮盒」。



▲11月13日至12月6日大茗會員至門市購買任一聯名飲並登錄手機號碼，享電子刮刮樂抽價值7000元契爾氏聖誕派對冬日明星禮盒。





大茗海外版圖再擴大！進駐美國西雅圖展店

近年積極拓展國際市場的大茗，繼韓國首爾聖水洞門市創下排隊熱潮後，正式揭曉海外第二站將落腳美國西雅圖的知名購物中心，預計於12月上旬啟動試營運。新據點周邊匯聚了日式拉麵與中式點心等熱門餐飲，期望將台灣道地製茶工藝融入當地居民的日常逛街與用餐生活圈中。



▲大茗西雅圖新門市預計12月上旬展開試營運，進駐當地知名購物中心並將台灣道地茶飲帶入美國生活圈。

▲繼韓國首爾聖水洞後，大茗海外第二站進駐美國西雅圖，打造質感內用空間並配置自助點餐機台。

大茗Ｘ契爾氏 聖誕聯名活動資訊

販售期間：2026年11月13日至12月31日，限量供應售完為止

販售通路：大茗全台門市、線上點餐平台、外送平台

新品：

緋紅絲絨可可奶蓋：中杯限冰飲，一般門市85元、百貨門市90元、外送平台95元至99元

絲絨可可歐蕾：大杯冰飲或中杯熱飲，一般門市85元、百貨門市90元、外送平台95元至99元

可可奶蓋加料：一般門市30元、百貨門市35元、外送平台35元至45元





大茗Ｘ契爾氏 聖誕聯名優惠

杯套好禮：11月13日至12月31日購買任一聯名飲即贈聖誕蝴蝶結杯套，掃碼填單可至契爾氏全台專櫃免費領取極效潤澤護手霜30毫升及體驗肌膚檢測，專櫃現場另享聖誕限定抽獎。

會員抽獎：11月13日至12月6日大茗會員至門市購買任一聯名飲並登錄手機號碼，享1次電子刮刮樂，有機會抽中價值7000元契爾氏聖誕派對冬日明星禮盒。





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