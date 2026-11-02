GODIVA甜甜圈回來了！Mister Donut巧克力季9款52元開吃，GODIVA開心果黑可可先搶

編輯 鄭雅之 表示：巧克力控今年也要吃！Mister Donut、GODIVA聯名甜甜圈這次升級黑可可多拿滋，要吃～
巧克力控敲碗期待的夢幻聯名終於登場，今年初冬甜點圈最震撼的消息，莫過於Mister Donut再度牽手比利時殿堂級巧克力品牌GODIVA，在百年里程碑之際帶來4款奢華限定甜點，同場加映5款濃醇可可季力作，從11月3日起正式開賣，絕對是辦公室下午茶的解饞首選。
GODIVA經典復刻奢華巧克力波堤
品嚐經典巧克力的第一步，推薦先試試融合歷史底蘊的兩款波堤，「GODIVA蘋果黑可可波堤」大膽採用比利時特選蘋果餡，配上酥脆外層與濃苦醬汁，酸爽果香超解膩；致敬皇室御用傳奇的「GODIVA鹽焦糖牛奶黑可可波堤」，則以卡士達搭配甘納許，尾韻鹹甜滑順極具深度。
GODIVA大人味奢華黑巧克力多拿滋
喜愛精緻法式甜點風情的吃貨，絕對不能漏掉兩款顏值極高的多拿滋，「GODIVA玫瑰莓果黑可可多拿滋」揉入淡雅玫瑰香與莓果酸甜，花型奶油美到捨不得吃；壓軸的「GODIVA開心果黑可可多拿滋」則將時下最夯的開心果融入濃黑可可，每一口都是優雅迷人的堅果香。
銅板價輕鬆擁有的濃郁巧克力新品
想每天來點甜甜小確幸，同步登場的5款日常甜甜圈誠意滿滿，「雙色巧克力波堤」與「脆脆白巧克力波堤」分別玩轉雙重醬料與碎粒層次，「生可可巧克力波堤」則鋪滿苦甜脆削，更有奶香濃厚的「雙色可可歐菲香」以及帶有微醺酒香、口感蓬鬆柔軟的「蘭姆可可波波隆尼」。
GODIVA百年紀念襯盒傳遞溫暖心意
這次聯名不僅滿足挑剔味蕾，外包裝更暗藏滿滿儀式感，全系列採用百週年主題專屬外盒包裝，每款聯名品項甚至附帶能夠親手留言的精緻小襯盒，讓甜點不只是美味點心，更能化作傳遞溫度的手寫卡片，不管是好友聚會打卡拍照，或是買來犒賞自己都能感受到滿滿幸福感。
Mister Donut 巧克力甜甜圈 販售時間
開賣日期：2026年11月3日起限量販售，售完為止
Mister Donut、GODIVA聯名甜甜圈 口味、售價
- GODIVA蘋果黑可可波堤：售價109元
- GODIVA鹽焦糖牛奶黑可可波堤：售價109元
- GODIVA玫瑰莓果黑可可多拿滋：售價119元
- GODIVA開心果黑可可多拿滋：售價119元
Mister Donut 可可季限定甜甜圈 口味、售價
- 雙色巧克力波堤：售價52元
- 脆脆白巧克力波堤：售價55元
- 生可可巧克力波堤：售價59元
- 雙色可可歐菲香：售價65元
- 蘭姆可可波波隆尼：售價79元
最新秋冬甜點話題先收下！
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