GODIVA甜甜圈回來了！Mister Donut巧克力季9款52元開吃，GODIVA開心果黑可可先搶

編輯 鄭雅之 表示：巧克力控今年也要吃！Mister Donut、GODIVA聯名甜甜圈這次升級黑可可多拿滋，要吃～

巧克力控敲碗期待的夢幻聯名終於登場，今年初冬甜點圈最震撼的消息，莫過於Mister Donut再度牽手比利時殿堂級巧克力品牌GODIVA，在百年里程碑之際帶來4款奢華限定甜點，同場加映5款濃醇可可季力作，從11月3日起正式開賣，絕對是辦公室下午茶的解饞首選。



▲巧克力控必吃壓軸奢華款，GODIVA開心果黑可可多拿滋鋪上細緻花型開心果鮮奶油與碎粒，以濕潤蘭姆多拿滋襯托濃醇堅果香。(攝影：鄭雅之)

▲Mister Donut攜手GODIVA打造百週年限定4款奢華甜點，蘋果黑可可波堤、鹽焦糖牛奶波堤與兩款花型鮮奶油多拿滋同步開吃。(攝影：鄭雅之)





GODIVA經典復刻奢華巧克力波堤

品嚐經典巧克力的第一步，推薦先試試融合歷史底蘊的兩款波堤，「GODIVA蘋果黑可可波堤」大膽採用比利時特選蘋果餡，配上酥脆外層與濃苦醬汁，酸爽果香超解膩；致敬皇室御用傳奇的「GODIVA鹽焦糖牛奶黑可可波堤」，則以卡士達搭配甘納許，尾韻鹹甜滑順極具深度。



▲Mister Donut攜手頂級巧克力GODIVA推出百週年限定波堤，結合比利時蘋果餡與香濃鹽焦糖卡士達，搭配專屬粉嫩手寫祝福襯盒超吸睛。(攝影：鄭雅之)





GODIVA大人味奢華黑巧克力多拿滋

喜愛精緻法式甜點風情的吃貨，絕對不能漏掉兩款顏值極高的多拿滋，「GODIVA玫瑰莓果黑可可多拿滋」揉入淡雅玫瑰香與莓果酸甜，花型奶油美到捨不得吃；壓軸的「GODIVA開心果黑可可多拿滋」則將時下最夯的開心果融入濃黑可可，每一口都是優雅迷人的堅果香。



▲迎向百年的極致大人系甜點，花型開心果鮮奶油與優雅玫瑰莓果黑可可多拿滋精緻亮相，搭配質感粉色襯盒兼具視覺與美味。(攝影：鄭雅之)





銅板價輕鬆擁有的濃郁巧克力新品

想每天來點甜甜小確幸，同步登場的5款日常甜甜圈誠意滿滿，「雙色巧克力波堤」與「脆脆白巧克力波堤」分別玩轉雙重醬料與碎粒層次，「生可可巧克力波堤」則鋪滿苦甜脆削，更有奶香濃厚的「雙色可可歐菲香」以及帶有微醺酒香、口感蓬鬆柔軟的「蘭姆可可波波隆尼」。



▲巧克力愛好者手刀搶吃，生可可巧克力波堤鋪滿苦甜可可刮屑，搭配黑白雙醬的雙色可可歐菲香，一次收穫雙重濃醇享受。(攝影：鄭雅之)





GODIVA百年紀念襯盒傳遞溫暖心意

這次聯名不僅滿足挑剔味蕾，外包裝更暗藏滿滿儀式感，全系列採用百週年主題專屬外盒包裝，每款聯名品項甚至附帶能夠親手留言的精緻小襯盒，讓甜點不只是美味點心，更能化作傳遞溫度的手寫卡片，不管是好友聚會打卡拍照，或是買來犒賞自己都能感受到滿滿幸福感。



▲Mister Donut聯名GODIVA貼心設計可親手書寫祝福的心意襯盒，將微酸果香波堤與香醇堅果多拿滋化作最暖心下午茶。(攝影：鄭雅之)

▲歡慶GODIVA迎向百年盛典，Mister Donut特別推出百週年紀念手提紙盒與專屬襯盒，滿滿儀式感成為送禮首選。(攝影：鄭雅之)

Mister Donut 巧克力甜甜圈 販售時間

開賣日期：2026年11月3日起限量販售，售完為止





Mister Donut、GODIVA聯名甜甜圈 口味、售價

GODIVA蘋果黑可可波堤：售價109元

GODIVA鹽焦糖牛奶黑可可波堤：售價109元

GODIVA玫瑰莓果黑可可多拿滋：售價119元

GODIVA開心果黑可可多拿滋：售價119元





Mister Donut 可可季限定甜甜圈 口味、售價

雙色巧克力波堤：售價52元

脆脆白巧克力波堤：售價55元

生可可巧克力波堤：售價59元

雙色可可歐菲香：售價65元

蘭姆可可波波隆尼：售價79元





最新秋冬甜點話題先收下！

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