繼今年春季在日本引發熱烈迴響後，由 BTS 成員 Jin（金碩珍）參與企劃的「IGIN」快閃店「IGIN PARK」正式插旗左營高鐵站旁的新光三越左營店彩虹市集，且採取免費入場、無須預約的親民方式。現場不僅能感受韓國現代蘋果琴酒與無酒精氣泡調酒的品牌世界，更誠意十足推出融入台灣在地文化的「鐵窗花圖案」限定周邊，搭配聞起來充滿清甜蘋果汁香氣的韓國製空間噴霧，以及滿 1,500 元贈送貼紙的寵粉機制，勢必掀起一波搶購熱潮。

由韓國防彈少年團（BTS）成員 Jin（金碩珍）參與企劃與推出的韓國現代蘋果琴酒與無酒精氣泡調酒品牌「IGIN」，快閃店正式進駐高雄「新光三越左營店彩虹市集 1F」。今年春季於日本舉辦並獲得熱烈迴響的「IGIN PARK」，此次帶著品牌獨特魅力登陸南台灣，自 2026 年 11 月 17 日至 11 月 23 日限時登場 7 天。現場打造沉浸式體驗空間，邀請民眾走進 IGIN 的品牌世界，活動期間全場免費入場且無須事先預約，無論是品牌忠實粉絲或喜愛探索新鮮事物的民眾都能自由前往參觀。





「IGIN」免費入場免預約，台灣限定鐵窗花周邊必收

除了感受品牌文化，「IGIN PARK」高雄快閃店現場更集結豐富多元的限定周邊商品。其中最受矚目的亮點，莫過於專為台灣市場打造的「鐵窗花圖案」限定系列，如精緻實用的帆布收納包，將台式復古美學與品牌設計巧妙融合；此外，現場也販售韓國製造的空間噴霧，噴灑後散發出清新香甜的蘋果汁氣息，療癒感十足。

▲展區陳列琳瑯滿目的生活雜貨周邊，包含透明玻璃杯、攪拌棒、壓克力立牌與多款圖案杯墊，吸引粉絲駐足細細挑選。 圖／Banbi 斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理







「IGIN」周邊豐富買不完，滿1500元隨機送貼紙

「IGIN PARK」商品陣容還涵蓋購物袋、服飾、髮帶、壓克力板、徽章、造型娃娃與抱枕等各式周邊，滿足粉絲全方位收藏需求。活動期間只要於現場單筆消費滿 1,500 元，即可獲贈Jin貼紙一包（內含一大三小貼紙），吸引大批阿米一開展便搶先前往「IGIN PARK」朝聖掃貨。





IGIN PARK 高雄快閃店資訊

時間：2026 年 11 月 17 日（二）至 11 月 23 日（一）每日 11:00 至 21:30

地點：新光三越高雄左營店 彩虹市集 1F（高雄市左營區高鐵路 115 號，左營高鐵站旁）

注意事項：單筆消費滿 1,500 元即贈送貼紙，數量有限，送完為止 ；酒精飲料11月17日五點後開賣

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