清心福全竟然有賣茶葉蛋？全台僅35家開賣，金門綠島喝得到卻獨缺澎湖原因曝光，7個經典冷知識一次看

清心福全竟然有賣茶葉蛋，而且全台只有約35家門市吃得到！資深編輯李維唐從生活消費觀察切入，帶讀者認識這個即將邁入40週年的手搖飲品牌，揭開烏龍綠茶配方、優多綠茶與不進駐澎湖的7個冷知識。

每天都在喝的清心福全，竟然還有賣茶葉蛋！全台900多家門市中，只有約35家能買到這款隱藏版美食，連招牌烏龍綠茶、優多綠茶都藏著意想不到的品牌祕密。1987年從台南不到3坪的小店起家，清心福全即將迎來40週年，門市遍布金門、綠島及小琉球，卻始終沒有進駐澎湖，背後原因竟然與創辦人的家族故事有關。這次一次揭開7個清心福全冷知識，看看每天喝手搖飲的你，究竟知道幾個？

▲清心福全最早竟然長這樣！1987年從台南不到3坪的小店起家，當年還叫做「清心冷飲站」，簡單的飲料攤位搭配經典愛心標誌，見證台灣手搖飲品牌近40年的發展故事。圖／清心福全提供；窩客島整理



清心福全茶葉蛋只有35家

以為走進清心福全只能買珍珠奶茶、烏龍綠茶？其實有些門市還藏著讓人意外的小吃。清心福全全台約有35家門市販售茶葉蛋，數量相較900多家分店相當稀少，堪稱只有熟客才可能知道的隱藏版美食。下次經過門市，除了看看飲料菜單，也可以留意有沒有茶葉蛋，說不定就能順便帶上一顆當作下午茶點心。

這款茶葉蛋特別的地方，在於使用清心福全經典的烏龍綠茶茶葉熬煮，讓原本用來泡茶的茶葉，變成日常熟悉的台式小吃。茶葉蛋浸泡在茶湯裡，將烏龍綠茶的香氣帶進蛋中，搭配一杯清爽茶飲，剛好能組成簡單又有飽足感的點心組合。不過並非每家清心福全都有販售，想吃到這款限定美食，還得碰碰運氣。

▲誰說清心福全只能買手搖飲？這鍋茶葉蛋才是真正的隱藏版美食！一顆顆茶葉蛋浸泡在深色茶湯中，夾起來還能看見蛋殼上的細緻裂紋，特別選用招牌烏龍綠茶茶葉熬煮，全台只有約35家門市販售。圖／清心福全提供；窩客島整理

烏龍綠茶配方藏中藥祕密

清心福全最具代表性的烏龍綠茶，竟然不是把烏龍茶與綠茶直接倒在一起這麼簡單。這杯1988年推出的經典茶飲，背後還有一段與中藥舖有關的故事。創辦人趙福全的家族原本經營中藥舖，父親曾希望他繼承家業，但熱愛泡茶的趙福全選擇投入茶飲市場，1987年在台南創立「清心冷飲站」，開啟自己的創業之路。

雖然沒有接手中藥舖，趙福全卻將中藥講究配方比例的概念運用在茶飲研發。經過反覆試茶、品茶與配茶，1988年推出品牌稱為台灣首創的「烏龍綠茶」。這杯茶結合烏龍茶的醇厚韻味與綠茶清香，入口帶有些微炭燒風味，即使選擇無糖，也能感受到甘潤而不苦澀的茶感。對喜歡喝純茶的人來說，這款經典飲品能長年受到喜愛，關鍵就在於茶香與口感的搭配。

清心福全1990年自己製冰

現在走進手搖飲店，看著店員把冰塊加入茶湯，早已是再熟悉不過的日常。不過早在1990年，清心福全就已經開始購買日本星崎製冰機，在門市自行製作冰塊，而不是完全依賴外部製冰廠配送。品牌表示，當時這項做法讓清心福全成為台灣第一個自行製冰的連鎖手搖飲品牌，也讓門市能更直接掌握冰塊品質與衛生。

對清心福全來說，冰塊還是泡出一杯好茶的重要環節。品牌採用「熱沖冷調」的泡茶方式，先以熱水沖泡茶葉，再利用冰塊讓茶湯快速降溫，呈現茶葉香氣。看似只是飲料杯裡的配角，實際上卻與茶飲製作流程密不可分。從茶葉比例到冰塊使用方式，都能看出清心福全早期建立的製茶特色。

優多綠茶竟有專屬乳酸飲

喜歡酸酸甜甜口感的人，對清心福全的「優多綠茶」一定不陌生。不過你知道嗎？這杯經典飲料使用的乳酸飲，並不是隨手加入一般市售罐裝產品，而是清心福全專門研發的「清心優多」。這項配方由品牌執行長趙啟宏參與開發，他在大學時期便投入相關研發，後來更與統一企業合作，推出品牌所稱台灣第一款OEM活菌發酵乳。

將專屬乳酸飲與綠茶結合後，才有了大家熟悉的優多綠茶。趙啟宏曾分享，這杯飲料的關鍵不是讓乳酸飲味道越濃越好，而是必須保留綠茶本身的風味，讓茶香高於乳酸飲的滋味，喝起來才不會只剩下酸甜感。清爽茶味搭配乳酸飲的酸甜特色，也讓這款飲品成為品牌長年熱銷的代表之一。

隨著口味延伸，清心福全還推出優多檸檬、紅心芭樂優多、優多百香果綠茶等不同組合。喜歡果香的人，可以從這些延伸品項找到不同選擇，而經典優多綠茶則保留了綠茶與乳酸飲之間的風味平衡。

▲清心福全優多綠茶竟然有專屬配方！清透金黃色茶湯與乳白色優多交融，搭配滿滿冰塊，光看就讓人想來一口。使用品牌特別研發的「清心優多」，讓綠茶清香與乳酸飲的酸甜滋味取得平衡，是許多手搖控熟悉的經典口味。圖／清心福全提供；窩客島整理



清心福全600家老店開25年

清心福全不只有經典飲料，連加盟制度都藏著一段家族故事。品牌1987年創立後，直到1991年才開始開放親朋好友加盟，而且早期還設下特別條件，加盟主必須是夫妻或直系親屬，希望飲料店能成為一家人共同經營的事業。這樣的經營模式，也讓不少門市從單純的生意，逐漸成為家族長期投入的工作。

更讓人意外的是，清心福全第一家加盟店位於高雄湖內，至今仍持續營業。全台經營超過25年的加盟門市已超過600家，部分店家甚至傳承到第三代。對不少在地居民來說，從學生時代喝到出社會，甚至帶著下一代回到熟悉的飲料店，清心福全早已不只是街角的一間手搖飲店，也成為生活中陪伴多年的老味道。

清心福全為何不開澎湖

清心福全全台門市超過900家，連金門、綠島與小琉球都能喝到，偏偏澎湖卻找不到分店，究竟是什麼原因？答案不是單純的市場布局，而是一段與創辦人長輩有關的家族情誼。原來，趙福全當年創業時，曾參考舅公在澎湖經營的知名老店「清心飲食店」，將自己的飲料店命名為「清心冷飲站」。為了感謝舅公的支持，也避免與長輩經營的店面形成競爭，清心福全一直沒有在澎湖拓點。這個看似特別的展店選擇，背後其實藏著對家族長輩的尊重。

品牌名稱也曾經歷變化。清心福全最早以「清心冷飲站」起家，後來為了提高品牌識別度，創辦人將自己的名字「福全」加入，才成為現在大家熟悉的「清心福全」。原來每天走過的綠色招牌，不只代表一個飲料品牌，也藏著從台南小店一路發展至今的創業故事。

清心福全FSC紙杯藏巧思

除了茶飲配方與門市故事，清心福全連每天拿在手上的飲料杯，也經歷過不少改變。早期手搖飲市場常見保麗龍杯，清心福全過去同樣廣泛使用這類包材，不過隨著環保意識提升，品牌逐漸調整包裝方向，並於2019年全面淘汰保麗龍杯。

2024年，清心福全進一步導入FSC森林永續認證紙杯，品牌表示這是台灣連鎖手搖飲業界首例，2025年更將使用範圍擴大至大杯規格。FSC認證著重森林資源的負責任管理與相關供應鏈驗證，讓日常使用的紙杯也能連結永續議題。

從1987年台南不到3坪的冷飲店，到如今全台900多家門市，清心福全即將走過40年。經典烏龍綠茶背後的配方故事、只有少數門市販售的茶葉蛋，以及始終沒有進駐澎湖的原因，都讓這個熟悉的手搖飲品牌多了幾分意想不到的趣味。下次買飲料時，不妨看看門市裡還藏著哪些平常沒注意過的小細節。

▲每天拿在手上的清心福全飲料杯也有新變化！粉嫩桃紅與清新薄荷綠配色，搭配熟悉的微笑愛心設計，讓日常喝茶多了幾分療癒感。品牌更導入FSC森林永續認證紙杯，從包裝細節實踐環保理念。圖／清心福全提供；窩客島整理





清心你不能不知道的小秘密

首創「烏龍綠茶」獨家配方（1988年）：創辦人趙福全將家中經營中藥舖講究搭配比例的概念融入茶飲研發，經反覆試茶、品茶與配茶推出全台首創的烏龍綠茶，兼具烏龍醇厚韻味與綠茶清香。 引進日本星崎製冰機自製冰塊（1990年起）：斥資購買日本星崎（Hoshizaki）製冰機在門市自行製冰，掌握冰塊品質與衛生，並以「熱沖冷調」方式讓茶湯快速降溫以呈現茶香。 開放加盟體系拓展（1991年起）：初期限定加盟主須為夫妻或直系親屬；全台第一家加盟店（高雄湖內店）至今仍在營業，全台已有超過600家加盟門市經營達25年以上。 研發專屬「清心優多」發酵乳：執行長趙啟宏於大學時期與統一企業合作，研發出全台第一款OEM活菌發酵乳「清心優多」並調配出「優多綠茶」，後續亦延伸出檸檬、紅心芭樂、百香果等優多系列飲品。 限定門市販售「茶葉蛋」：全台約35家特選門市推出隱藏版小吃「茶葉蛋」，採用門市沖泡飲品等級的烏龍綠茶茶葉進行熬煮入味。 尊重長輩之不進駐澎湖原則：品牌分店已進駐金門、綠島與小琉球等離島；因創立之初借鏡舅公在澎湖經營的「清心飲食店」而命名為「清心冷飲站」，為感念長輩支持並避免商業競爭，維持不於澎湖展店。 全面推動綠色永續包材（ESG）2019年：全面淘汰保麗龍杯包材。 2024年：成為全台首家導入「FSC森林永續認證」紙杯的連鎖手搖飲品牌。 2025年：將 FSC 認證紙杯進一步擴大套用至大杯規格。

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