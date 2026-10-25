萬聖節這晚先別急著回家！圓山花博變身搗蛋馬戲團，吃眼球黑輪、喝限定調酒一路玩到凌晨2點

台北萬聖節免費玩到凌晨2點！圓山花博「搗蛋馬戲團」集結超過60家品牌、限定美食與馬戲表演。資深編輯李維唐推薦關注跨夜營業、免費入場與限定餐飲3大亮點。

台北萬聖節又有免費活動可以衝了！2026「有趣萬聖節：搗蛋馬戲團」將於10月31日至11月1日在圓山花博花海廣場登場，集結超過60家美食、調酒與生活風格品牌，推出眼球黑輪、木乃伊咖哩麵包、幽靈氣泡咖啡等萬聖節限定美食，還能欣賞馬戲特技、體驗臉部彩繪。今年更首度響應「白晝之夜」，10月31日一路營業至隔日凌晨2點，免費入場就能從下午逛到深夜，使用LINE Pay消費還有總價值50元優惠券可以領。

▲這款塔可可愛到捨不得吃！「LA la Taco啦啦塔可餐車」推出小怪獸眼球酪梨醬烤雞肉塔可，嫩烤雞肉搭配酪梨醬、番茄丁與紫高麗菜，最吸睛的就是頂端圓滾滾的小怪獸眼球，直接把萬聖節搞怪氣氛端上餐桌。圖／有趣市集提供；窩客島整理



圓山萬聖節免費逛到凌晨2點

今年有趣市集把圓山花博花海廣場變成充滿奇幻氣氛的「搗蛋馬戲團」，以萬聖節變裝、特色餐飲、藝術表演與創意商品打造為期2天的城市派對。10月31日活動從下午2點開始，一路延長至11月1日凌晨2點，11月1日則從下午2點營業至晚上8點，無論想趁白天帶小朋友體驗萬聖節，還是晚上和朋友相約吃美食、喝調酒，都能找到適合自己的玩法。

今年另一個亮點，就是有趣市集首度成為「白晝之夜」響應合作單位，讓原本以白天為主的市集延伸至深夜。超過60家品牌齊聚現場，從搞怪造型餐點、手作甜點到特色調酒都有，逛完其他夜間活動也能順路到圓山花博續攤。活動全面導入LINE Pay，使用LINE Pay付款可享活動限定優惠，每個帳號可獲得總價值50元優惠券折抵消費，想邊逛邊吃的民眾可以先把優惠資訊收藏起來。



萬聖節眼球黑輪必拍

萬聖節市集最讓人期待的就是各種造型浮誇的限定美食，今年「有趣萬聖節」直接把搞怪元素放進餐盤。來自高雄左營的「帰」推出「眼球黑輪」，以佈滿血絲的眼球造型呼應萬聖節主題，光看外型就很有節慶氣氛。喜歡鹹食的人還能鎖定「LA la Taco啦啦塔可餐車」推出的「小怪獸眼球酪梨醬烤雞肉塔可」，把韓式嫩烤雞肉與濃郁酪梨醬搭配在一起，再用俏皮的小怪獸眼球點綴，讓原本熟悉的塔可變得更有趣。

想挑戰暗黑系美食，還有「The Oasis綠洲」推出的「墨魚醬汁海鮮熱狗堡」，以深色墨魚醬汁呈現萬聖節的神秘風格。喜歡咖哩麵包的人則不能錯過「我和一心日本咖哩麵包」推出的「木乃伊咖哩麵包」，把經典日式咖哩麵包變成可愛的木乃伊造型。從眼球、怪獸到木乃伊，每款餐點都有不同的搞怪巧思，特別適合和朋友一起分享，順便拍下今年的萬聖節美食紀錄。

▲馬卡龍也變身萬聖節小怪物！「Lab.Naughty」推出限定法式馬卡龍，將血絲眼球、骷髏、蜘蛛網與南瓜鬼臉畫上繽紛餅殼，5款造型各有特色，精緻又帶點惡作劇的設計，甜點控肯定想整盤收藏。圖／有趣市集提供；窩客島整理

幽靈咖啡與限定甜點

除了造型獵奇的鹹食，甜點控和咖啡迷也有不少選擇。「Mountain 13 Coffee Roasters」推出「幽靈氣泡咖啡」，利用棉花糖抹醬在杯壁製作出可愛幽靈造型，讓咖啡也跟著換上萬聖節裝扮。喜歡精緻甜點的人，可以找找「Lab.Naughty」推出的萬聖節限定法式馬卡龍，將節慶趣味融入法式甜點，為逛市集增添一點甜蜜儀式感。

響應白晝之夜的限定餐點同樣值得留意。「怎麼可以吃狗狗」特別研發「白晝熱狗堡」，「Lab.Naughty」另外推出「莓惑乳酪可麗露」，讓夜間市集多了不同的甜鹹選擇。想在逛街途中找點東西吃，或是和朋友挑選幾款限定美食一起分享，都能把這些只有活動期間才推出的品項排進必吃清單。

▲萬聖節喝調酒也能玩出驚喜！「覓‘s咖啡小酒館」推出限定特調，藍紫色漸層飲品搭配針筒造型裝飾，神秘又帶點暗黑實驗室氣氛，光是端上桌就很有萬聖節儀式感。圖／有趣市集提供；窩客島整理



白晝之夜限定調酒登場

今年市集的夜間餐飲陣容也相當豐富。「MUUDY茶飲調酒專賣」推出「白晝紫夜的浪漫」，「山海酒飲Bar Mouncean」準備了微醺茶酒「今夜不打烊」，「lovely lovero拉維諾」則以法國葡萄酒為基底，調製「黑醋栗紅玉」。3款限定飲品各自展現不同的調酒風格，讓喜歡探索特色酒飲的人多了幾個值得停留的攤位。

另外，「覓‘s咖啡小酒館miss coffee bar」特別設計4款萬聖節限定調酒與無酒精調飲，不喝酒的民眾也能參與節慶飲品體驗。「UNO Taipei」則帶來萬聖節色系的墨西哥調酒與特色小食，將異國酒吧風格搬進市集。無論喜歡茶酒、葡萄酒特調，還是想試試不同風味的無酒精飲品，都能在這次活動中找到適合自己的選擇。

11位調酒高手齊聚圓山

喜歡酒吧文化的人，這次還有專屬微醺區可以探索。「Monkey Shoulder三隻猴子威士忌」邀請11位三隻猴子世界終極調酒大賽的比賽高手進駐市集，以經典威士忌調酒為基礎，帶來各具個人風格的「Monkey Old Fashioned Twist」。同樣一款經典調酒，透過不同調酒師的創意重新詮釋，也讓現場品飲體驗多了值得期待的變化。

這次參與的酒吧橫跨台北、桃園、台中、台南與高雄，包括台中的「Goût Bar好吧」、「AN Bistro & Bar」、「MUSOU吾雙」，桃園「Old Vibe Bistro & Bar老舊氛圍餐酒館」，台南「The Han-Jia Pairing Dinner酣呷餐酒」，以及高雄「講古吧」。台北則有「Tei by O'bond」、「Book ing bar東區店」、「童裏心柑仔店ÖMAR」與「Delulu Bar & Bistro」等特色酒吧參與，不必特別跑遍全台，也能在同一場市集感受不同酒吧的創意風格。

▲咖啡杯裡竟然藏著小幽靈！「Mountain 13 Coffee Roasters」推出幽靈氣泡咖啡，利用棉花糖抹醬在杯壁畫出可愛鬼臉，搭配深色氣泡咖啡與南瓜燈裝飾，搞怪又可愛的造型讓人忍不住先拍照。圖／有趣市集提供；窩客島整理

免費馬鈴薯料理限量送

想吃免費美食的人，可以留意「美國馬鈴薯協會」設置的專屬餐車。活動期間只要完成指定任務，就有機會兌換限量馬鈴薯料理，品嚐金黃酥脆、外酥內軟的馬鈴薯美味。現場還安排「黃金起鍋時刻」趣味互動遊戲，讓民眾挑戰手速與好運，替原本單純的美食市集增加更多互動樂趣。

人氣吉祥物「薯寶弟」也會在搗蛋馬戲團現身，邀請大小朋友穿上萬聖節造型一起合照。想帶小朋友參加活動，或是和朋友挑戰今年最有創意的變裝，都能把吉祥物互動和免費料理任務安排進行程，讓逛市集不只是吃東西，還能多一點參與感。

萬聖節香氛蠟燭超搞怪

逛完美食攤位，也別錯過萬聖節限定生活選物。「迷走星球」推出純手工製作的萬聖節主題香氛蠟燭，將南瓜、幽靈、骷髏、手指與泥怪等元素變成各種搞怪造型，讓原本帶有療癒感的香氛小物多了幾分惡作劇氣息。

對喜歡居家佈置、收藏特色小物的人來說，這類造型蠟燭也是市集裡值得慢慢欣賞的商品。除了能呼應萬聖節的節慶氛圍，手工製作的特色也讓每款作品多了值得細看的造型巧思，喜歡特殊設計的民眾可以趁活動期間尋找自己喜歡的款式。

萬聖節變裝彩繪一起玩

除了吃美食、逛攤位，這次搗蛋馬戲團也安排萬聖節變裝體驗。特殊造型與攝影工作室「日華朵創藝」將在現場依照馬戲團或萬聖節主題，替民眾進行臉部彩繪，讓原本沒有準備完整變裝的人，也能透過臉部造型融入節慶氣氛。

不論想走可愛搞怪路線，還是希望搭配更有戲劇感的馬戲團造型，都能把彩繪體驗列入活動行程。搭配現場的主題美食、萬聖節選物與表演活動，從造型到拍照情境都充滿節慶元素，很適合朋友相約一起參加。

馬戲團特技免費看

11月1日還有一系列免費街頭藝術演出，從高難度特技爬竿、獨輪車雜耍到手搖管風琴音樂會，讓圓山花博變成熱鬧的戶外馬戲團。下午2點由街頭表演者「阿泰A-TAI」率先登場，帶來特技爬竿演出，透過高難度動作展現身體控制與平衡技巧，讓觀眾近距離感受街頭特技的魅力。

下午3點30分則由「小郭」接棒，帶來獨輪車與雜耍表演，結合平衡技巧與靈活身手，呈現不同於一般舞台演出的街頭藝術魅力。對帶小朋友出遊的家庭來說，也能把下午時段安排成看表演、吃點心、逛市集的輕鬆行程，不需要另外購買活動門票，就能享受充滿節慶感的週末午後。

▲萬聖節變裝與馬戲表演一次滿足。圓山花博「搗蛋馬戲團」結合暗黑小丑妝容、蝙蝠髮飾與神秘馬戲氛圍，還有街頭藝人「小郭」帶來驚險又有趣的獨輪車雜耍，邊騎車邊展現平衡技巧，讓大小朋友都能感受萬聖節的熱鬧氣氛。圖／有趣市集提供；窩客島整理



128根音管打造音樂盒

11月1日下午5點的壓軸演出，則由街頭藝人「Bill曾熯明」帶來手搖管風琴音樂會。這座來自德國的手搖管風琴擁有128根音管與4個音栓，透過手搖方式演奏，就能呈現風琴、小提琴、長笛與小號等不同音色，外觀與演奏形式就像一座大型音樂盒。

更有趣的是，這座手搖管風琴還結合猴子打鼓、小丑吹泡泡與蒸汽火車頭等趣味機關，讓音樂演奏同時具有機械裝置與視覺表演的觀賞樂趣。對喜歡懷舊音樂、特色樂器或親子藝術活動的民眾來說，這場演出也是今年搗蛋馬戲團值得留意的亮點。

圓山花博萬聖節活動攻略

想安排2026台北萬聖節行程，可以把10月31日與11月1日的「有趣萬聖節：搗蛋馬戲團」列入週末出遊清單。10月31日適合想參與白晝之夜、享受深夜市集與限定調酒的民眾，活動一路營業到隔日凌晨2點。11月1日則有完整的街頭馬戲表演時段，適合安排親子出遊或下午約會。

這次活動免費入場，結合超過60家特色品牌、萬聖節限定美食、創意調酒、變裝彩繪與街頭藝術演出，讓民眾可以依照自己的喜好規劃行程。若打算參加限量馬鈴薯料理兌換，記得留意現場指定任務與兌換情況，使用LINE Pay消費的民眾也可先確認優惠券領取及折抵規則，讓萬聖節出遊玩得更盡興。

▲萬聖節限定熱狗堡也要走精緻路線！「怎麼可以吃狗狗」推出白晝熱狗堡，飽滿香腸搭配起司、紫洋蔥與金黃配料，黑色餐盤再以紫色醬汁點綴，讓街頭美食多了幾分餐酒館的質感。圖／有趣市集提供；窩客島整理





2026有趣萬聖節活動資訊

有趣萬聖節：搗蛋馬戲團

活動日期：2026年10月31日至11月1日

活動地點：台北圓山花博花海廣場

活動時間：

10月31日：14：00至隔日02：00。

11月1日：14：00至20：00。

入場費用：免費入場。

參與品牌：超過60家特色美食、飲品與生活風格品牌。

支付優惠：使用LINE Pay付款可享活動限定優惠，每個帳號可獲得總價值50元優惠券。

限定美食：眼球黑輪、木乃伊咖哩麵包、小怪獸眼球酪梨醬烤雞肉塔可、幽靈氣泡咖啡等。

限定飲品：白晝紫夜的浪漫、今夜不打烊、黑醋栗紅玉及萬聖節主題調酒。

互動體驗：萬聖節臉部彩繪、限量馬鈴薯料理兌換、黃金起鍋時刻互動遊戲及薯寶弟見面合照。

11月1日免費馬戲表演

14：00：阿泰A-TAI特技爬竿表演。

15：30：小郭獨輪車與雜耍表演。

17：00：Bill曾熯明手搖管風琴音樂會。

活動注意事項

10月31日營業至11月1日凌晨2點，11月1日活動則於晚上8點結束。

限量馬鈴薯料理須完成指定任務才能兌換，實際供應依現場情況為準。

LINE Pay優惠券總價值50元，領取及使用限制請依活動公告為準。

未滿18歲禁止飲酒，飲酒後請勿駕車。

活動詳情：有趣萬聖節官方活動頁面